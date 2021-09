Julián Domínguez, lapidario: "Yo no soy empleado de los frigoríficos, ni de las entidades"

"Primero está el interés general y después los productores, las fábricas de carne y la exportación", indicó el titular de la cartera agropecuaria

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aseguró que la exportación de carne "no podrá superar nunca el 24% de la producción total" y reconoció que el sector ganadero necesita "reglas claras y previsibles".

La reunión que Domínguez tuvo con los representantes del agro les dejó a estos últimos un "sabor a poco", ya que esperaban una mayor flexibilización de la que fue finalmente anunciada.

Al respecto, el ministro destacó que "primero está el interés general y después los productores, las fábricas de carne y la exportación".

En declaraciones a Radio 10, el funcionario sentenció: "Yo no soy empleado de los frigoríficos, de los productores, ni de las entidades. Somos esclavos de la voluntad popular y de lo que el presidente Alberto Fernández indicó. Ahí vamos a estar, defendiendo el interés general, a las discusiones técnicas la gente no las entiende".

En la misma sintonía, Domínguez pidió que "no lo corran" con el cierre de las exportaciones y recordó su anterior paso por la cartera nacional. "Yo abrí los negocios al mundo siendo ministro, yo creo en los negocios de la Argentina y para crecer necesitamos mayor productividad, mayor capacidad de trabajo de la exportación, pero fijando reglas claras y justas para todos".

Asimismo, el ministro remarcó: "dialogar no significa ser empleado genuflexo o servido a los intereses de nadie". Y disparó: "El mercado no va a condicionar las políticas, si saben que no somos liberales... Nosotros creemos en una política de acuerdo y de diálogo social para garantizar el interés general y el negocio de todos, pero primero el interés general".

En este sentido, el funcionario subrayó que "lo que yo no voy a complicar con las medidas es el acceso de los argentinos a la carne". Y aclaró: "Si no están de acuerdo, voy a salir al encuentro porque esa es la función, pero no es para hacer lo que los demás quieren, sino para lo que el interés general de la Nación requiera".

En tanto, Domínguez aseguró que la liberalización del comercio de carne con China no impactará en los precios de venta para el consumo doméstico, ya que implicará aproximadamente unas 140.000 cabezas de ganado sobre un total de 53 millones.

"No es un tema económico de los frigoríficos y de las finanzas del país, es un tema de los productores más chicos que no pudieron vender. El productor más chico se aferra a la vaca como un bien, no hace negocios especulativas, los que especulan son otros", explicó.

"La exportación no podrá superar nunca el 24% de la producción de carne"

Domínguez, aseguró que la exportación de carne "no podrá superar nunca el 24% de la producción total" y reconoció que el sector ganadero necesita "reglas claras y previsibles".

"Mientras yo sea ministro, hay una ecuación que es estadística: la exportación no puede superar nunca entre el 22% y el 24% del total de producción de carne. No nos vamos a mover de eso. Estos son negocios que necesitan reglas claras y previsibles", enfatizó el funcionario.

Con relación al resultado de la reunión que el martes mantuvo con la Mesa de Enlace, comentó: "El acuerdo pactado en la órbita del Ministerio de Producción continúa hasta el 31 de diciembre. Lo que cambia es resolver el problema de 140 mil vacas de faena, vacas viejas, que el mercado interno no consume y que está en manos de pequeños y medianos productores". En ese encuentro -del que también participaron varios gobernadores- se anunció que el Gobierno flexibilizará desde el lunes próximo el cepo a las exportaciones de carne y rehabilitará las ventas de vaca "vieja" a China.

En declaraciones a un canal de noticias, Domínguez aseguró que el cepo continuará para las exportaciones de cortes "populares" y consideró que "no hay ninguna razón para que el precio del asado suba de vuelta"