¿Qué debe hacer el Gobierno si llega a perder la elección de noviembre? Estos son los consejos de Juan Carlos De Pablo

El economista opinó que se deben tomar decisiones sobre una base más robusta. Además, dio una controversial mirada sobre el presupuesto

El economista Juan Carlos De Pablo aseguró que no solo fue la economía lo que afectó en el resultado de las PASO sino que el efecto fue "°multi causal". En esta línea, opinó sobre si el Gobierno podría dar vuelta o no el resultado obtenido en las primarias.

"La pregunta es la siguiente: ¿Puede el oficialismo achicar la brecha, los 9 puntos porcentuales? Puede agrandarlo, achicarlo o darlo vuelta, todo puede, pero las decisiones no se toman en base de lo posible sino de lo probable. Entonces, la pregunta es cuál es la probabilidad de dar vuelta esto, y es una probabilidad tan chiquitita, que es ignorada... Yo no conozco a nadie hoy en la Argentina que esté diciendo con seguridad que lo dan vuelta. El Gobierno tiene una probabilidad baja de ganar", comenzó el economista.

En diálogo con La Nación +, De Pablo sostuvo que se deben tomar decisiones sobre una base más robusta. Además, dio una controversial mirada sobre el presupuesto anual que realiza el Gobierno. "Es una pérdida de tiempo. No creo que sea tan importante discutir un documento en pesos", lanzó. No obstante, consideró que el Congreso debería llevar adelante legislaciones en cuestión de política fiscal.

El economista opinó que se deben tomar decisiones sobre una base más robusta

En otro tramo de la charla, De Pablo se refirió a los movimientos antipolítica que comienzan a aflorar en medio de la campaña electoral. "No les pidamos que no hagan campaña, que no estén pensando en la elección. Dentro de eso, que los expertos digan qué podemos hacer para mejorar. Pero descalificar de una manera completa, absoluta e incondicional no sirve, porque esto se hace con políticos", manifestó.

En cuanto a la posibilidad que analizaban algunos políticos sobre generar un plan de estabilización de la economía, De Pablo volvió a observar el escenario electoral y político: "Si el 14 de noviembre se rectifica lo de las PASO, vamos a tener un Presidente muy debilitado de acá a 2023, salvo que muera, renuncie o le hagan juicio político. Es un combo complicado. En ese contexto podemos discutir plan de estabilización, pero yo diría: el Gobierno va a tener que poner objetivos muy modestos, sacar el pie del acelerador, para pasar esos dos años de gestión difíciles", alertó.

En cuanto al rol de la oposición, "va a ser fijar límites y hacer políticas, pero con problemas de credibilidad fenomenal", concluyó.

Melconian, contundente: advierte qué pasará tras las elecciones

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, habló sobre el Gobierno, especialmente respecto a la derrota del Frente de Todos en las PASO del mes pasado, y en lo que se viene..

Para el experto, las cosas no funcionan aisladamente, "siempre me he opuesto a pensar que la economía sola y que la política sola tienen vida", indicó. Por eso, remarcó que no se puede subestimar más a lo económico. "Creer que desde la economía te vas a llevar puesta la política, es una estupidez", indicó, y agregó: "Argentina tiene un proceso acumulativo de descredito, desconfianza y de indecencia".

Por otra parte, consideró que para salir adelante hace falta un buen programa económico con un correcto diagnóstico y capacidad de gestión. "Los programas con correcto diagnóstico, implementación, capacidad de éxito y sustentabilidad en el tiempo arrancan después de una gran elección o de una gran crisis pero siempre antes de una gran derrota. Por ejemplo la convertivilidad. Y el Plan Austral lo mismo", advirtió.

Asimismo, tiene que tener capacidad de aplicación sino "va muerto". El problema es tratar de implementarlo después de una derrota.

"Si en noviembre se da lo de las PASO, no es cualquier derrota", sostuvo, y apuntó entonces sobre el futuro del peronismo: "Es una derrota en un grande, que viene dando pelea de cuántos años va a ser grande como lo conocimos. Estoy hablando del partido, con todos sus contenidos, que tiene izquierda, centro, derecha. Nunca a un peronismo en el gobierno se lo llamó alianza, y esto es una alianza".

Además, señaló que no cree que tengan la plata suficiente ni la ni el atractivo peronista suficiente para dar vuelta el resultado.

La visión de Argentina en el exterior

El economista sostuvo que los inversores extranjeros analizan a la Argentina y ven que es una cuestión que se tiene que solucionar localmente.

"La visión internacional de Argentina es que es un país con territorio suficiente, con número de habitantes suficiente y competente, de un PBI importante", señaló en LN+. Y manifestó que la decadencia ha sido sobre la base de lo que han querido sus dirigentes. "Su decadencia ha sido sobre la base que decidieron sus dirigentes", advierte.

"No creo que tengan ni plata suficiente, ni la bicicleta suficiente, ni el atractivo peronista suficiente. Deben tener experiencia electoral. Es muy importante apretar los dientes y la fiscalización", advirtió.

Melconian: "La inflación es imbajable en estas circustancias"

Se trata de "la elección más importante para el país". Y al justificar su pensamiento, explicó: "La pregunta del día después de los medios es si la sociedad argentina ahora demanda otra cosa que no es ruta bolivariana". Para el economista, si este es el mensaje que se da en los comicios, el Frente de Todos estará expuesto a un gran desafío durante los dos años que le restan de gobierno.

"La inflación es imbajable en estas circunstancias"

Días atrás, el economista criticó la emisión de la moneda por parte del Gobierno, aseguró que "la inflación es imbajable en estas circustancias".

Además, el ex presidente del Banco Nación planteó que "la política económica requiere de una confianza que este Gobierno no dispone ni va a disponer".

El analista criticó de esta forma la gestión del Gobierno tras las derrotas en las PASO y trazó un duro pronóstico de cara al futuro: "La economía va a ser con inflación y recesión en términos generales. La inflación es imbajable en estas circustancias".

Remarcó que "hay un problema importante y es el exceso del gasto en el financiamiento del cual se ocupa la realidad". Subrayó que el escenario para los próximos dos años es "convivir con inflación y en donde la hazaña es mantenerla alta y estable".

Melconian señaló que los problemas vienen de las anterior gestiones del kirchnerismo, cuando "en 2015 entregaste una bomba, después te financiaste con dólares de afuera y ahora viene esto". En ese sentido, indicó que el Gobierno "no tiene más remedio que emitir pesos que te lleva a la inflación aunque nadie dice por qué tengo que emitir".

"La nueva experiencia que vamos a vivir es que se autoheredan. Porque aunque pierdan la elección, el Ejecutivo continúa. En 2016 llegaron con la lengua afuera y lo tiraron a otro. Ahora, si siguen con la lengua afuera, siguen ellos dos años más", recordó, en relación a una posible derrota en las elecciones de noviembre, tras el duro revés que recibió el oficialismo en las PASO.

Melconian dijo que la sociedad debe "apretar los dientes y ratificar en noviembre" el resultado de las PASO

El resultado de las PASO: "La sociedad se avivó"

Melconian celebró que la sociedad "se avivó" al expresar su opinión en las urnas el pasado 12 de septiembre. "Hay que apretar los dientes y ratificarlo en noviembre", apuntó.

Además, criticó al Gobierno por cargar todas las tintas del revés en las PASO al ministro de Economía, Martín Guzmán: "Cuando lo cagan a pedos al ministro, de qué están hablando, en qué planeta viven. Lo más relevante es que la gente con mucho o poco, dijo 'este quilombo no'".

"No me tiro en contra de nadie. Si querés juntar votos engañando a la gente, hacé lo que se cante las guindas. Los jóvenes rebeldes o quien fuere, hoy hay calentura en el mundo por la pandemia, pero el fuego sagrado de la gente dice 'esto no lo quiero'", reforzó su postura.

Dijo que ahora el kirchnerismo está buscando "los 20 puntos que falta del peronismo" y lanzó: "Ahora la lección no es que son los gorilas de Recoleta o Barrio Norte. Ahora están desesperados por colocar bicicletas en el Conurbano, no en Palermo".

Por último, le dejó un mensaje al votante: "La gente se avivó pero simultáneamente 6 de cada 10 no pueden pretender trabajar en el sector público. El sector público es aburrido, es la paz de los cementerios, no hay nada para hacer. En el resto del mundo es atractivo, pero (acá) se transforma en un cementerio del subsidio".