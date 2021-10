Por qué comprar un inmueble ya no les da tanta felicidad a los argentinos, según este ranking mundial

Según un estudio, Barcelona es la ciudad que más feliz hace a los nuevos dueños. Buenos Aires lidera el ranking negativo en la región

En la Argentina el sueño de la casa propia está perdiendo efecto en la calidad de vida de los habitantes, o por lo menos no trae la felicidad que culturalmente tenemos asociada a ser "dueños". Así lo demuestra una encuesta, que ubica a los argentinos entre los propietarios recientes menos felices, solo superados en el sentimiento de pesar por India, Italia, Australia y Estados Unidos.

Estos datos surgieron del estudio realizado por la empresa de asesoramiento hipotecario Online Mortgage Advisor, del Reino Unido, que analizó más de 300.000 imágenes geoetiquetadas en Instagram para encontrar en qué lugares del mundo están los propietarios más felices, y también, los más infelices.

Para la investigación recopilaron un conjunto de fotos que eran etiquetadas con varios hashtags relacionados con la reciente compra de una casa, como: #homeowner, #firsttimehomebuyer y #newhome. A su vez, con la herramienta de reconocimiento facial de Microsoft Azure escanearon cada una de las fotos para descubrir en qué lugar del mundo la felicidad era la emoción más predominante.

La vida les sonríe

Barcelona se ubica en el primer puesto como la ciudad más feliz del mundo para los nuevos propietarios. Según el análisis de Online Mortgage Advisor, quienes compran en la mencionada ciudad española son un 15,6% más felices que el promedio mundial.

Barcelona, la ciudad Española con los propietarios más felices.

El segundo puesto del ránking lo tiene Florencia, en Italia, donde los nuevos dueños de un inmueble son 15,4% más felices que el promedio mundial, y le siguen los habitantes que acceden a su casa en Ulsan, en Corea del Sur, que están un 14,4% por encima del resto.

En cambio, el otro lado de la moneda son los lugares menos felices para los nuevos propietarios. Ese podio negativo está liderado por Bombay, en India (allí son 17,1% menos felices que el promedio mundial), y Atlanta, en los Estados Unidos (-15,2%) con la medalla de plata. Ahora sí, el tercer lugar sorprende, porque lo ocupa Sidney, en Australia, un destino que los argentinos solemos tener entre los favoritos para fantasear con migrar.

¿Qué sucede con las ciudades latinoamericanas? Ni una sola figura entre las 10 que hacen más felices a los propietarios, pero sí hay dos entre quienes generan padecimiento entre los nuevos dueños: Buenos Aires, en Argentina, y Ciudad de México, en dicho país.

La primera de estas metrópolis ocupa el puesto 6, un -12% por debajo del promedio de felicidad de los propietarios, mientras que la de América del Norte está dos lugares por encima, con un -11.3%.

Buenos Aires, la ciudad latinoamericana que no le da felicidad a los nuevos dueños.

La causas

Por supuesto, al consultar a los expertos del sector local, todos coinciden en poner un tema como prioritario: la ley de alquileres. "Esta norma fue poco amigable, porque ha retirado del mercado a los inversores rentistas originales. Unos años atrás, las rentas de los departamentos rondaban el 1% mensual, y hoy son apenas un 2,5% anual. Entonces, por el nivel de inversión que hay que hacer, con los impuestos y las tasas que se pagan, la renta es poco amigable y los propietarios pierden dinero si destinan sus inmuebles para alquilar", indica Sebastián Cantero, de TBSA Toro Brokers.

"Además, no nos olvidemos que los argentinos se vuelcan históricamente a los inmuebles como resguardo de valor, y hoy tener una propiedad tienen muchos costos que encarece cada vez más tener una casa", agrega Cantero.

Por su parte, Daniel Zampone, de Zampone Propiedades, asegura que no solo los propietarios argentinos se muestran poco felices, sino que "los representantes del sector estamos tristes, por un mercado que va de la mano de la política y la economía y están en una depresión, y como toda depresión no es buena ni agradable. Tenemos la esperanza de que saldremos de esta, pero todavía no vemos la luz al final del túnel".

"Tal vez podamos entender el grado de satisfacción personal con respecto a la expectativa y entonces ahora podemos decir que hoy los propietarios en Argentina no están conformes con los resultados obtenidos y no se encuentran muy felices con eso. Si planteamos esto en torno a las expectativas, durante largos años hemos transitado diferentes escenarios, en los que la rentabilidad de un inmueble era mucho más atractiva que hoy. Hemos tenido épocas donde un alquiler generaba una renta de un 7% anual en dólares. Hoy estamos muy lejos de eso", concluye Oscar Puebla broker de Century 21 Vecchio Puerto Madero.