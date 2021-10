Descuentos y cuotas para festejar el Día de la Madre

Las promociones abarcan compras de indumentaria, calzado, perfumes y cosméticos, y más. Todos los detalles de las promociones

En el marco de su programa de beneficios, el Banco Ciudad ofrece descuentos y cuotas sin interés para la celebración del Día de la Madre. Las promociones abarcan compras de indumentaria, calzado, perfumes y cosméticos; también productos en el Programa de Puntos Ciudadmegusta! y ofertas en el market place Tienda Ciudad. Asimismo, abonando con la billetera virtual MODO, habrá descuentos en shoppings adheridos.

Durante los días 11, 12 y 13 de octubre, el Ciudad ofrece 30% de descuento con tarjetas de débito y crédito, y con estas últimas hasta 3 cuotas sin interés, en locales y también en los e-commerce de Dexter, Moov y Stock Center.

Asimismo, para la compra de indumentaria, también brinda durante esos días un 30% de descuento con tarjetas de débito y crédito, y hasta 3 cuotas sin interés, en locales de Grimoldi, Portsaid, Desiderata, Yagmour, XL y Ver, y en las tiendas on line de Grimoldi, Yagmour y Ver. Además, el 14 y 15 de octubre ofrece un 10% de descuento con tarjetas de débito y crédito, y 3 cuotas sin interés, para las compras en Farmacity, Get the Look, Simplicity, Farmacity.com y getthellok.com.ar.

Asimismo, las compras en Tienda Ciudad (www.tiendaciudad.com.ar), el market place de la entidad, ofrecen una categoría especial "Mamá Tecno" con 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito en productos seleccionados.

A estos beneficios se suman las ofertas del Programa de Puntos de la entidad, Ciudad megusta! (https://www.ciudadmegusta.com.ar/), con un apartado especial dedicado al Día de la Madre, que ofrece accesorios, equipaje y productos de tecnología, entre otros.

Y con las tarjetas del Banco Ciudad, si los clientes de la entidad pagan a través de la billetera virtual MODO, del 14 al 17 de octubre, obtienen 20% de descuento en locales adheridos de los shoppings Galerías Pacifico, Alto Palermo, Avellaneda, Abasto, Paseo Alcorta y Patio Bullrich.

Todas las promociones, bases y condiciones pueden consultarse en la página de Beneficios del Banco Ciudad y en https://www.bancociudad.com.ar/beneficios/