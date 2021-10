Hernán Lacunza: Argentina puede sufrir "un trauma cambiario" después de las elecciones

"Se pueden hacer un montón de cosas para evitar ese trauma, pero hay que hacerlo" antes, dijo ex ministro de Economía de Juntos por el Cambio

El ex ministro de Economía de Juntos por el Cambio Hernán Lacunza afirmó este sábado que si el gobierno "no cierra antes la balanza cambiaria" entre los dólares que salen y los que entren, tras las elecciones del noviembre 14 de noviembre "es posible que haya un trauma cambiario. Posible no es seguro".

Ese hipotético escenario, dijo, depende si el gobierno "va a hacer un programa fiscal con una trayectoria monetaria sensata, va a dejar de emitir moneda a lo pavote o se va a dejar de auto engañar creyendo que la emisión no genera inflación".

"La oposición va a acompañar todo lo que sea sensato. Pero hoy tenemos una hoja en blanco"

"Se pueden hacer un montón de cosas para evitar ese trauma, pero hay que hacerlo" antes, afirmó en declaraciones al Dato sobre Dato de radio Milenium.

El asesor del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta explicó que "nada es inexorable pero las devaluaciones nunca son voluntarias, sino ocurrirían nunca porque son traumáticas y empobrecen a la población…"

Torniquete

Sostuvo que la Argentina "tiene un problema incipiente de atraso cambiario. No es que están desalineados el tipo de cambio respecto al promedio histórico". Ahora, "si el gobierno hace cosas peores para superar el promedio histórico, todo lo que no haga por las buenas en la política económica, lo va a hacer el dólar por las malas".

Dijo que "el cepo al dólar es una anormalidad. Puede ser un recurso transitorio para una situación de liquidez temporal pero no podemos vivir con cepo cuatro años como tuvimos en 2011 a 2015 o ahora hace dos años que lo tenemos".

"Puede servir un torniquete mientras dura una hemorragia transitoria, mientras tanto tenemos que buscar el virus que está provocando esa hemorragia, sino terminamos en una trombosis como estamos hoy" explicó haciendo una comparación con términos médicos.

Para Lacunza "el cepo al dólar es una anormalidad"

Con el precio casi récord de nuestros productos exportables, "este año tendríamos que haber podido relajar el cepo, no de apretarlo más. Pero me parece que nos estamos metiendo cada vez más en un laberinto."

Sobre la posibilidad de que el ministro de Economía Martín Guzmán encauce esta semana un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 54 mil millones de dólares, dijo que "más allá del Fondo, la previsibilidad de la economía hace falta para los argentinos".

"Los productores, ahorristas, inversores, consumidores argentinos, necesitan saber, para tomar sus decisiones de consumo, ahorro o inversión, qué va a pasar el año que viene con los precios, costos, salarios, tipo de cambio, tasa de interés", añadió.

Pero el proyecto del presupuesto nacional del año que viene enviado al Congreso "es un dibujo, un invento que nadie lo tiene en cuenta. Ni me preguntan por eso porque ni lo leímos porque sabemos que es todo lo que no va a pasar".

Primero el gobierno debería presentar un plan y después llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. "La oposición va a acompañar todo lo que sea sensato. Pero hoy tenemos una hoja en blanco", finalizó el economista.

