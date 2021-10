"Dólar free shop": con el fin de restricciones a los viajes, revive el último bastión de la divisa barata

La flexibilización en las restricciones para hacer turismo en el exterior abre una puerta de acceso de dólar barato para la compra de productos importados

Con la reciente reapertura de las fronteras de los países vecinos y la flexibilización de las medidas sanitarias que empezó a habilitar Argentina, comienza a haber un mayor movimiento turístico al exterior y, por ende, a resurgir un canal para comprar productos importados a un valor de conversión del dólar de $104,9.

Se trata del "dólar free shop", que es el precio de referencia para el tipo de cambio que se toma en el Duty Free de los aeropuertos argentinos para realizar compras de bebidas alcohólicas, perfumes, golosinas, cosméticos y artículos electrónicos, entre tantos otros productos que se ofrecen en estos locales comerciales.

Es decir, tal como es el lema de estos negocios considerados "fronterizos", no se aplican los impuestos adicionales al valor neto de la moneda estadounidense, que establece el Gobierno argentino.

Aunque, claro está, sólo pueden acceder a este beneficio los argentinos que viajen al exterior, y que tengan los pasajes que acrediten el egreso o ingreso al país, desde cualquier terminal aérea o barco, como puede ser Buquebus.

En resumen, los free shop son uno de los escasos espacios disponibles para los minoristas donde se paga un precio de "remate" para acceder a artículos importados nominados en dólares, que es el tipo de cambio oficial "puro", con una referencia cambiaria menor a los $105 por billete estadounidense.

Es decir, un valor muy inferior a los $172 que cualquier argentino debe aceptar en bancos y casas de cambio de la City, para poder adquirir un "dólar solidario", dentro del monto mensual máximo permitido de compra de u$s200.

Incluso, en la plaza informal se llega a pedir hasta $187, cerca de 80% más de lo que vale el cambio realizado en el aeropuerto.

"El free shop goza de la ventaja que los productos que ahí se venden no tienen el 21% de IVA, ni el 3,5% del impuesto a los Ingresos Brutos. Por eso en Argentina lo podés pagar en pesos o dólares en esos lugares, siempre mostrando el pasaporte y el pasaje de ida o de vuelta. Por este motivo los productos son más baratos", detalla a iProfesional Vicente Lourenzo, asesor tributario y ex secretario de CAME.

Más allá de las distintas medidas restrictivas que se vinieron tomando en los últimos meses en el mercado cambiario, por ahora, esta opción favorable para los viajeros sigue vigente.

De acuerdo a una publicación oficial de fin de junio pasado, el Poder Ejecutivo comunicó que mantiene la prorroga hasta el próximo 31 de diciembre de 2021 de tope máximo de compra de u$s650 para los free shop de los aeropuertos.

Un equivalente de gastos permitidos por pasaje presentado, sin la aplicación de impuestos, que representa al tipo de cambio oficial minorista un total de menos de 68.000 pesos.

Igualmente, fuentes del sector relativizan esta medida y afirman a iProfesional: "La compra de los productos se toma al dólar oficial, no cambió nada. Incluso, sólo al arribo al país existe dicho tope de compra por persona por una ley aduanera, pero se puede comprar por encima de ese nivel, con la consecuente declaración de esos bienes excedentes y el pago de los recargos impositivos. En síntesis, no hay un límite de compra en el free shop".

En los free shop se pueden adquirir productos importados a un precio de dólar sin impuestos agregados. Es decir, a la cotización oficial de $104.

En definitiva, el "dólar free shop" comenzó a tener trascendencia a inicios de este año, cuando muchos argentinos comenzaron a viajar a Miami para vacunarse contra el Covid, cuando a nivel doméstico todavía no había dosis suficientes, ni turnos asignados para mucha gente.

Y ahora, con el reciente anuncio de Argentina, Brasil y Uruguay de apertura de fronteras para sus ciudadanos y la flexibilización en los requisitos sanitarios por la pandemia, se estima que el flujo de turistas argentinos pueda crecer en mayor medida, al igual que la demanda de artículos a este "precio de oferta".

De hecho, ya se observa un mayor tráfico comercial aéreo respecto a meses anteriores, por lo que se estima que la afluencia de argentinos al exterior se incrementará, más allá de los altos costos que hoy implica salir del país, por la pérdida del poder de compra en dólares del salario promedio en pesos.

Cómo pagar en free shops

Respecto al método de pago más recomendado para utilizar en los Duty Free, no hay dudas para los expertos.

"Sin lugar a dudas, en el free shop argentino conviene pagar en pesos. Esto se debe a que los precios están en moneda nacional (al dólar oficial) o directamente en dólares, por si el comprador es extranjero. Por lo tanto, si se paga en efectivo, en cualquier moneda, no se cobra ningún Impuesto País, ni percepción de Ganancias", indica Lourenzo a iProfesional.

Con ello se refiere a las medidas oficiales implementadas en el mercado cambiario en los últimos dos años, con el incremento de las restricciones al acceso a la adquisición de divisas.

Es decir, a fin de 2019 se estableció un 30% de recargo al precio del tipo de cambio minorista (hoy a $104), con el nombre de "Impuesto País".

Tiempo después, a mediados del año pasado, para restringir aún más la demanda de dólares, también se aplicaron a las operaciones de compra de moneda extranjera el 35% de adelanto a la percepción de Ganancias.

En resumen, se conformó el "dólar solidario", que es el único al que tienen acceso los minoristas en el mercado oficial, a un valor final que con estos tributos llega a los $172.

Por lo tanto, se recomienda acceder al "dólar free shop", y pagar estos consumos en el Duty Free, con pesos cash.

"Si se pagan allí los consumos con tarjeta de crédito ese valor en dólares, se le aplicarán los impuestos del dólar ´solidario´. Por ese motivo, al argentino le conviene pagar siempre en pesos los productos que vende el free shop argentino", recomienda Lourenzo.

Y concluye este asesor tributario: "Si se realizan compras en los otros free shop ubicados en distintas partes del mundo, se van a tener que pagar esos recargos impositivos, porque siempre son en dólares".

En este sentido, Juan Pablo Albornoz, economista de Ecolatina, sostiene a iProfesional que "desde siempre, incluso cuando no había brecha cambiaria, es atractivo comprar en free shop porque se puede acudir con pesos o hacerlo en cuotas".

En los free shop se puede pagar en pesos para hacerse productos importados dolarizados, a un valor equivalente de $104 por unidad. Lejos de los casi $190 del blue.

Más turistas

De acuerdo a datos brindados por AA2000 a iProfesional, en abril pasado, antes de la reactivación temporal de los viajes por el "turismo de vacunación", el promedio de vuelos al extranjero en el aeropuerto de Ezeiza era de tan sólo 7 viajes de ida y otro tanto de regreso, a razón de una llegada de un promedio de 1.000 personas diarias.

El último mayo se evidenció un mayor tránsito al exterior por la vacunación en Miami, donde las cifras se duplicaron: salieron por día entre 11 a 15 vuelos diarios al exterior.

Luego, los controles sanitarios por el recrudecimiento de la pandemia generaron que haya nuevas restricciones, menos vuelos y muchos argentinos varados.

Hoy, con una baja sensible en los casos de infectados de Covid, se registra una cantidad similar de vuelos a los que se contabilizaban en mayo pasado, pero la tendencia es al alza.

De acuerdo a datos del sector a los que accedió iProfesional, sobre el flujo internacional de argentinos desde aeropuertos, desde julio a septiembre se registró un aumento de 10.000 pasajeros por mes. En concreto, en julio se contabilizó la salida de 40 mil individuos, en agosto unos 50 mil y en septiembre ascendio el movimiento a unos 60 mil pasajeros.

Los destinos más requeridos fueron Miami (Estados Unidos) y Madrid (España).

Y se espera que las aperturas sanitarias de varios países, como los vecinos Uruguay y Brasil, generen mayor flujo de ida y vuelta por las terminales.

Cabe recordar que el Gobierno anunció en el Boletín Oficial que la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) "dispondrá de un cupo semanal de plazas en vuelos de pasajeros para el ingreso al territorio nacional". De hecho, hoy pueden entrar al país los argentinos, residentes nacionales y de países limítrofes. Y "las personas extranjeras no residentes en nuestro país ni en países limítrofes que hubieran sido excepcionalmente autorizadas a tal efecto por la Dirección Nacional de Migraciones".

Y a partir del primer día de noviembre, podrán ingresar también "extranjeros no residentes de todo origen".

Incluso, las plazas para el acceso al país que permiten las autoridades se irá ampliando a medida que pasen los días:

-Entre el 1 y el 3 de octubre, se permiten 2.300 plazas diarias de pasajeros.

-Entre el 4 y el 10 de octubre, 21.000 plazas de pasajeros semanales.

-Desde el 11 de octubre y hasta cumplidos los 14 días desde que se alcance el umbral del 50% de la población con vacunación completa, 28.000 plazas de pasajeros semanales.

Por el lado de los turistas extranjeros del país, Pablo Repetto, director de la consultora GRA Gabriel Rubinstein, aclara a iProfesional que "los no residentes tienen tax free". Por ende, tampoco se les aplica los impuestos cambiarios.

- Por Mariano Jaimovich