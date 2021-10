Se tensa la negociación por el acuerdo de precios: empresarios denuncian "falta de voluntad por parte de las autoridades"

Las empresas de alimentos apuntaron al Gobierno como responsable de no haberse llegado todavía a un pacto sobre los precios congelados

Las empresas productoras de alimentos agrupadas en la COPAL, entidad dirigida por Daniel Funes de Rioja, advirtió este martes que un acuerdo con el Gobierno para congelar precios no está cerca.

Al contrario, en un duro comunicado la COPAL señaló que "en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios".

"En representación de 35 cámaras sectoriales y de más de 14.500 empresas de alimentos y bebidas (IAB), PyMEs y economías regionales del país, la entidad sostiene que los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector", indicó la entidad empresaria.

Y agregó: "Asimismo, se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible".

En la tarde de este martes, alrededor de las 18, se producirá una nueva reunión entre los empresarios y el Gobierno, donde se espera que los hombres de negocios planteen cambios en los listados de productos. Podría ser la instancia definitoria de esta pulseada por los precios que terminará en un acuerdo o -según amenaza el Gobierno- en un congelamiento compulsivo.

Por otra parte, COPAL destaca en su comunicado que los datos del INDEC evidencian que no es la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) quien tracciona mayoritariamente en la inflación general. Según los empresarios, muestra de ello es que el IPC de septiembre se incrementó un 3,5%, mientras que el IPC de alimentos y bebidas lo hizo por debajo de esta cifra, alcanzando un 2,9%. Lo mismo ocurre en el acumulado 2021, donde el IPC general alcanza un 37% mientras que el de alimentos y bebidas aumentó 36,6%.

"El argumento de que la inflación se aceleró por los aumentos de la categoría de productosde alimentos y bebidas pierde sentido ya que existen otras divisiones cuyos precios crecenpor encima del Índice IAB y del Índice General", afirmó Daniel Funes de Rioja.

Funes de Rioja, titular de la COPAL.

Feletti, a empresarios: "Necesitamos parar la pelota"

"Necesitamos parar la pelota", les dijo el lunes el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, a los representantes de empresas a los que les anunció la decisión de congelar 1.650 productos para tratar de frenar la escalada inflacionaria.

El funcionario sostuvo: "Estamos dispuestos a recibir propuestas, vamos a continuar el diálogo durante estos 90 días para revisar lo que sea necesario, pero necesitamos parar la pelota", razón por la cual el objetivo es tener el acuerdo sellado para este martes por la tarde.

Feletti lanzó un ultimátum a las empresas, pero no logra un acuerdo.

Feletti recibió a referentes de la COPAL y autoridades de las principales empresas productoras de alimentos y bienes de consumo masivo para avanzar en el acuerdo que consolida una lista de 1.650 productos a precio fijo por 90 días.

La mesa de trabajo tuvo como objetivo continuar el diálogo iniciado la semana pasada para gestar este acuerdo previsibilidad y estabilidad en el acceso a los productos que consumen diariamente.

"Hay vocación de acuerdo, pero firmeza en la necesidad de concretarlo porque la aceleración de los precios de la canasta básica es un tema que preocupa sumamente al Gobierno Nacional", señaló Feletti.

Dijo que "entre el 1° y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2%, con productos que registraron aumentos de entre 10 al 25%".

La canasta que se congelará incluye una lista amplia de bienes de almacén, lácteos, panificados, congelados, bebidas, artículos de limpieza, higiene, cuidado personal, perfumería y escolar entre otros rubros representativos del consumo cotidiano de todas las familias argentinas.

Dijo que "hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72% de la lista".

"No parece un esfuerzo tan grande acordar por 90 días, sabemos que no estamos afectando la rentabilidad de nadie. Es momento de aprovechar la expansión del consumo y ganar por cantidad y no por precio", sostuvo el secretario de Comercio Interior.

Entre los 1.650 productos incluidos en la canasta se encuentran los bienes que ya forman parte de los programas Precios Cuidados y Súper Cerca.

Feletti dijo que estas serán las "primeras Fiestas después de un año y medio de pandemia. No es un esfuerzo tan importante para los empresarios, pero sí es importante para los argentinos y las argentinas".

"Hagamos una contribución para poder llegar a un consenso, porque no creemos en el conflicto como forma de manejarnos", dijo Feletti.