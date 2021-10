De Pablo estima que el congelamiento de precios puede provocar desabastecimiento

El economista vaticinó que puede haber "un show con algún supermercado" que no cumpla con la decisión de la Secretaría de Comercio Interior

El economista Juan Carlos de Pablo estimó este miércoles que el congelamiento de precios que impuso el Gobierno puede provocar desabastecimiento y sostuvo que podría haber "algún show con algún supermercado" que no cumpla la medida.

"Todas estas medidas terminan siendo selectivas. Y provocan que no haya un abastecimiento normal, porque están diciendo que un producto, en vez de venderlo, por ejemplo, a $10, hay que venderlo a $2,5", consideró el economista. Además, comparó el número de la resolución (1050) con la que la Secretaría de Comercio Interior formalizó este miércoles el congelamiento de precios de casi 1.500 productos, con la recordada circular de 1980.

"Ese año, 1050 fue el número de una circular que transformó la tasa de interés en un índice que sirvió para indexar créditos hipotecarios. Eso armó un lío pero no por la circular, que en sí misma era un termómetro, si no por lo que ocurrió después. Esperemos que ahora...", señaló de Pablo.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el economista señaló además que la Resolución "requiere que los empresarios utilicen el máximo de la capacidad instalada. Es decir, les están diciendo que determinado producto no puede mover su precio y además, tienen que producir lo máximo posible".

"Entonces, los empresarios chequean cuántos de sus productos están fuera del control y cuáles no, a ver si pueden compensar una cosa con la otra", evaluó. A su criterio, "si todos cumplen y uno no cumple, (el secretario de Comercio Interior Roberto) Feletti va y le aplica la ley, lo sanciona. Pero si medio mundo no cumple, vamos a ver qué puede hacer el Gobierno".

"Igual no subestimemos la capacidad de cumplimiento, pero puede haber shows para hacer algo con algún supermercado, clausura por ejemplo", afirmó. A la vez, se preguntó: "¿Feletti se mandó solo con esta medida? No sabemos. Hay un poder político absolutamente debilitado y no hay equipo económico. La mayoría de los funcionarios están en campaña y Feletti se manda con la que cree que tiene que hacer".

Precios congelados: el listado completo de los 1.432 productos

La nueva canasta de precios congelados definida por el Gobierno de manera unilateral comenzará a regir este miércoles 20 de octubre y contendra desde espuma de afeitar, cartuchos para afeitar, cepillos dentales, cremas para el cuerpo, pasando por protector solar, tampones, toallas higiénicas, pañales, drsmaquilladores y alimento para mascotas.

También incluirá helados como el bombón Frigor o el Chopm, así como leche en polvo, café instantáneo, puré, galletitas obleas rellenas, fideos, cereales, alfajores, chocolates, jugos en polvo, y otra variedad de alimentos que ya vienen siendo controlados en los habituales programas del Gobierno.

Mediante la Resolución 1050/2021, la Secretaria de Comercio Interior incluyo además en este cepo ampliado supremas de pollo, milanesas de soja, verduras congeladas, aceites de todo tipo de corte, pan rallado, polvos para hornear, arroz, yerba, tapas de empanada y tartas, sal y fiambres.

Se trata de una enorme lista que figura como anexo de la medida redactada por los equipos técnicos que dirige Roberto Feletti, el flamante secretario de Comercio Interior.También suma bebidas alcohólicas cómo vinos de las bodegas Etchart , Vin-Up, Colon, Toro Viejo, Trapiche, Fernet 1882 y Branca, aguas minerales y gaseosas.

El listado, de más de 700 páginas, tiene tres columnas para dividir el producto y su marca, la provincia donde se comercializa y el precio de venta que, se supone es el mismo vigente al 1 de octubre pasado.

El Gobierno oficializó el congelamiento de precios

La resolución oficial también es extensa y contiene los motivos por los cuales, según Feletti, se hace necesario ampliar la cantidad de productos a precios que se podrán modificar hasta el 7 de enero del 2022.

Lo que no explica la norma es el mecanismo de identificación que se utilizará en las góndolas para que los consumidores encuentren los productos a partir de estos días. Tampoco las cadenas de supermercados tenían todavía claro la instrumentación de la medida.

"Se han advertido y verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también de productos de higiene y cuidado personal; los que resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción" señala la resolución en sus considerandos.

Agrega que el organismo detectó subas de precios que oscilan entre el 7% y el 82% que deben ser controladas y reguladas.

Obliga también a toda la cadena del sector a incrementar su producción hasta la máxima capacidad instalada para satisfacer una demanda que considera creciente y le advierte a las empresas que el incumplimiento de la resolución será sancionado conforme a la ley 20.680.

De este modo, el Gobierno definió de manera compulsiva el esquema de congelamiento masivo luego del rechazo empresario expresado en una solicitada de la cámara sectorial que calificó a la medida como unilateral.

Tensión entre el Gobierno y los empresarios

Durante el encuentro mantenido este martes 19 de octubre por Feletti y el titular de la Copal, Daniel Funes De Rioja, quedo claro que las relaciones quedaron tensas y que las críticas de los productores alimenticios al nuevo cepo le costarán más de un disgusto al también presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El funcionario le reprochó el tono de la carta de Copal al asegurar que "no ayuda' en la relación y la calificó de un error.

Según las fuentes oficiales, Funes de Rioja habría admitido la equivocacion a la difusión de una carta firmada por el unas horas antes de la cumbre con Feletti. Todo un síntoma si se comprueba la veracidad de la versión oficial, más que nada para el interior propio del sector que busca unificar fuerzas para responder a los ataques del Gobierno que los considera como el mayor responsable de la inflación.

En total, serán 1650 artículos de los cuales 650 los aporta Precios Cuidados, otros 70 el de Súper Cerca y a esos se sumarán 930 nuevos artículos entre alimentos y artículos de tocador e higiene.

El esquema fue redactado por Comercio Interior sin intervención de las empresas que quedaron sin margen para no acatar la decisión ya que desde ahora no habrá más reuniones no convocatorias para discutir el contenido de la lista de los nuevos productos que se van a sumar al congelamiento.

Feletti, durante la áspera reunión del lunes con los empresarios.

De esta forma quedó en claro que la industria alimenticia sigue siendo el sector apuntado por el Gobierno como gran responsable de la inflación que en septiembre subió al 3,5% dejando de lado el camino a la baja que había mostrado en agosto. También, que la medida forma parte de la batería de anuncios de campaña que viene liderando el propio presidente Alberto Fernández para intentar dar vuelta los resultados de las PASO de agosto pasado.

El propio Feletti hizo referencia a cómo podrán los consumidores encontrar los productos al explicar que "no se va a cambiar cartelería, será Precios Cuidados con mas del doble de productos".También dijo que para las empresas "no parece un gran esfuerzo mantener 200 y pico de productos. 1500 productos para 60 empresas no parece un esfuerzo muy grande".