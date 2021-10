Zuchovicki, sobre el congelamiento de precios: "Sabemos que va a terminar en desabastecimiento"

El especialista económico cuestionó la medida dispuesta por la Secretaría de Comercio Interior y la imposición por la fuerza de la medida

El especialista Claudio Zuchovicki consideró que el congelamiento de precios dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior probablemente tenga como resultado "un desabastecimiento" a partir de la falta de negociación con los sectores productivos y de la imposición por la fuerza de la medida.

"Sabemos que va a terminar en desabastecimiento. Sabemos que tarde o temprano va a terminar en una peor situación en la generación de costos", sostuvo Zuchovicki en declaraciones al canal LN+.

Luego señaló que la medida adoptada por Roberto Feletti tiene limitaciones. "Es probable que ataquen el stock y los obliguen a vender a un precio, pero generar nuevo no. Nadie va a generar algo a pérdida", enfatizó.

En ese sentido, Zuchovicki sostuvo que, en la estructura de costos de todo producto, entre un 50% y un 60% "se va en impuestos, muchos distorsivos", como Ingresos Brutos, y otro tanto en el flete.

"No es solo lo que se vende. En la estructura de costos hay un montón de intangibles para generar ese producto, inclusive de logística", planteó.

También consideró que el Gobierno busca manejar "un relato" porque se apunta a "marcar un índice" como "lo que sale en el diario". Y lo comparó con el acceso al mercado de cambio para comprar dólares y las diferencias entre el valor oficial, las opciones alternativas y el mercado informal.

Y profundizó: "Los libros de historia dentro de un tiempo dirán que la inflación fue muy baja en 2011, 2013, 2014, y que el PBI era altísimo, pero porque lo dividís por 9 (el precio oficial en ese momento). Ahora, la sensación térmica de todos es distinta".

Zuchovicki ubicó la "fijación temporal de precios" dispuesta por el Gobierno como parte de una serie de acciones fallidas. "Le pusiste un precio máximo al dólar, te quedaste sin dólares. Le pusiste un precio máximo a la energía, te quedaste sin energía. Le pusiste un precio máximo a la carne, te quedaste sin vacas", ejemplificó.

De esta forma, sostuvo que el número de restricciones ahuyenta las inversiones y lo mencionó como una de las causas de la salida de firmas en el país. Insistió así en la repercusión negativa del congelamiento. "Nadie quiere trabajar para perder o para echar gente", concluyó.

Las declaraciones de Zuchovicki tuvieron lugar apenas antes de que el Gobierno publicara en el Boletín Oficial la resolución del congelamiento, a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de enero los precios de unos 1430 productos de consumo masivo.

Queja empresarial

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman,advirtió este miércoles que puede haber faltantes en las góndolas tras la oficialización del congelamiento de precios por 90 días dispuesto por la Secretaría de Comercio.

El presidente de la CAC afirmó que "va a haber faltantes en las góndolas" como resultado de la resolución publicada en el Boletín Oficial que retrotrae el precio de 1.432 productos al precio del 1 de octubre y los congela por 90 días.

"Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera", dijo el líder empresario en declaraciones a la radio santafesina LT9.

El empresario aseguró que siente "incredulidad" ante el secretario de Comemrcio Interior, Roberto Feletti, luego de que fracasara el intento de llegar a un acuerdo con comercios e industria para el congelamiento de precios y decida imponerlo a través de una resolución.

"Es como si un eximio personal de la salud insistiera con un medicamento que nunca ha funcionado. Es muy raro porque los controles de precios nunca funcionaron. En la historia, en el mundo y en la Argentina jamás desde que se comenzaron a implementar. El primero fue en el año 52 y después todos los gobiernos con algunas excepciones, incluyendo el Gobierno de [Mauricio] Macri hace unos años, implementó controles de precios. Nunca funcionaron, porque es una aspirina que calma el dolor momentáneo de una enfermedad muy difícil, muy compleja, y la enfermedad continúa", comentó Grinman.

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)

"Si eso fuera la solución para controlar la inflación, en lugar de ponerlo por 90 días pónganlo por 4, 5 o 10 años. Pero no funciona", ironizó.

El titular de CAC reconoció que los empresarios "dialogan mucho" con el gobierno pero consideró que "eso no significa que nos escuchen y lleven a la práctica las cosas que sugerimos".

"En Argentina lo único que ha crecido es la pobreza y para combatir ese flagelo tremendo hay que generar riqueza. Nosotros sabemos cómo generarla desde el sector privado: con nuevas empresas, creando fuentes de trabajo. Porque el Estado no puede seguir tomando personal porque es un empleo de mala calidad que además resiente las finanzas del Estado e incrementa el déficit fiscal".

"Hay un montón de componentes que tienen que ver con los productos. El 75% de las importaciones son productos necesarios para la producción nacional. Si usted va a una góndola de supermercado y tiene ganas de comprar una caja de jugo de naranja, la caja es importada, el conservante es importado, el colorante es importado. Y todo eso tiene que ver, por un lado, con el comercio administrado que está haciendo el Gobierno y con la disponibilidad de los dólares y a qué dólar para poder comprar. Ni hablar de los costos internos, impuestos. Ni hablar que en cualquier momento un sindicato te bloquea la empresa y no te deja trabajar por varios días. O sea que hay un montón de factores que hacen a que los costos argentinos sean altos", se quejó.

"Pero claro, para el gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable y no reconocer los errores propios. Entonces los empresarios somos los culpables de la inflación en la Argentina que desde hace 70 años tiene un promedio de 60% anual de inflación", dijo.

Feletti, sobre el congelamiento de precios: "No estamos atacando al sector empresario"

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró este miércoles que el congelamiento de precios no implica un "ataque" al sector empresario y aseguró que el Gobierno "va a exigir que se cumpla" esa medida.

"No estamos forzando una situación, no estamos atacando al sector empresario. Le estamos diciendo 'vendan más, produciendo más'", señaló el funcionario, para quien los controles de precios "siempre sirvieron para expandir el consumo, por lo menos por un tiempo". Según Feletti, "se define esta intervención de estabilizar precios por noventa días porque la canasta básica está mordiendo más porciones del salario".

"Entonces, hay que levantar el peso del salario respecto a la canasta básica. Los empresarios tienen capacidad instalada, recompusieron márgenes todo este año, mucho, y la canasta básica sigue aumentando. Paremos un poco, aceptemos este apoyo, no es al Gobierno, es la pueblo", señaló el funcionario, en declaraciones a un canal de noticias. Además, enfatizó: "En mercados monopólicos siempre van a ajustar por precio y nunca por cantidad. Llegan a maximizar el beneficio subiendo precios y nunca expandiendo la cantidad".

Puja distributiva

"Hay puja distributiva en la Argentina porque seguimos teniendo sindicatos y movimientos populares fuertes y que presionan", resaltó. Asimismo, dijo que llegó el momento de "parar la pelota y ordenar la discusión de precios y alimentos".

NI AMENAZAS A LOS ARGENTINOS Y ARGENTINAS NI DESABASTECIMIENTOLamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino pic.twitter.com/iUGRTDarjY — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) October 20, 2021

"No creo que esto se pueda mantener, lo que sí creo es que hay que ordenar y hay que ver. No estamos pidiendo a 60 empresas un esfuerzo sobre 1400 de productos para pasarla mejor. No les estamos diciendo ‘pierdan plata, les rompemos su plan de negocio, los vamos a estatizar", subrayó. En este marco, Feletti destacó que con el congelamiento del precio de 1.432 productos -que estará vigente hasta el 7 de enero- "la apuesta fundamental es conocer donde no se está cumpliendo y exigir que se cumpla".

"Que baje el precio, que la persona se pueda llevar el producto con el precio más bajo o si hay unbque vayan al centro logístico y que aparezca el producto en la góndola. Es la presión directa", afirmó. Según el funcionario, "queremos impedir que se deje el producto en la caja o en la góndola porque no se puede comprar". A la vez, cuestionó la "lógica empresarial", que según dijo es: "No quiero etiquetado frontal, no quiero acuerdos de precios, no quiero ley de góndola".