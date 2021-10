Precios congelados: los supermercados dicen que van a cumplir con el listado

En las cadenas aseguran que trabajan para que las rebajas lleguen a las góndolas "a la brevedad". Piden poner la mirada en los productores

Mientras avanzan las negociaciones entre los fabricantes de productos de consumo y las cadenas para ver cómo se reparten las rebajas en los valores de los precios congelados "a la fuerza" por el secretario de Comercio Roberto Feletti, los supermercados se adelantaron y advirtieron que ellos siempre cumplieron con los planes acordados con el Gobierno y le pasaron la pelota al sector industrial.

"Confiamos en el compromiso de nuestros proveedores para cumplir y mantener sus niveles de servicio", indicó la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) en un comunicado.

Las cadenas indicaron que "han tenido una trayectoria de cumplimiento estricto de los programas acordados con el Gobierno nacional durante los últimos 14 años" y que lo siguen haciendo en el último acuerdo.

"En la última semana, las cadenas de supermercados hemos trabajado para la implementación de la Resolución 1050/2021, dispuesta por el Gobierno nacional. Confiamos en que ese trabajo dé sus frutos y que, a la mayor brevedad posible, el cambio de precios resultante del mismo se vea reflejado en las góndolas", dice la nota.

Esto quiere decir que, a pesar de que la norma debería estar vigente desde el miércoles 20, la rebaja de productos todavía no llegó a los consumidores. O por lo menos no en toda su extensión.

"Desde ASU se ha garantizado el cumplimiento de los programas acordados -Precios Cuidados, Acuerdo de Carnes (Cortes Cuidados)- y, del mismo modo, se han cumplido las disposiciones normativas que con similares objetivos se han ido dictando: sólo por poner ejemplos cercanos en el tiempo, la Resolución 100/2020 y sus normas complementarias con motivo de facilitar el acceso a los alimentos y productos básicos en momentos de alta complejidad, como los vividos a lo largo del último año a raíz de la pandemia de Covid-19", agregaron.

Y, finalmente, apuntaron a las empresas fabricantes: "Reiteramos nuestra disposición al diálogo y confiamos en el compromiso de nuestros proveedores para cumplir y mantener sus niveles de servicio dado que, como último eslabón de la cadena, dependemos de ello para satisfacer las necesidades de nuestras clientas y clientes".

El Programa Precios Congelados ya está vigente hasta el 7 de enero

Programa vigente

Desde que salió la resolución 1050, los supermercados, autoservicios, almacenes y negocios barriales están obligados a cumplir con el congelamiento, que estará vigente hasta el 7 de enero.

En muchos casos, eso implica vender por debajo del costo. ¿Cómo se resuelve la diferencia? No está claro, porque nadie -ni los comercios ni los productores- quieren perder ese margen de rentabilidad.

Con cierta resignación, la industria espera mayores definiciones por parte de Feletti, sobre todo con las propuestas que enviaron las alimenticias para firmar el acuerdo.

Algunos creen que todavía hay un margen razonable para adecuar las góndolas al nuevo régimen, "probablemente el lunes o martes de la semana próxima". Sin embargo, ya trabajan sobre el tema por temor a una eventual inspección. Igual, "el esquema de congelamiento recae más en la industria que en los comercios", opinan en el sector.

Quejas empresariales

Las principales compañías agrupadas en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) aseguraron que es "muy negativo" el congelamiento de precios dispuesto por el Gobierno.

"La reciente resolución de la Secretaría de Comercio Interior respecto de la fijación de precios máximos es una medida muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país", señaló la entidad a través de un comunicado.

En este sentido, desde la agrupación indicaron que la "experiencia de Argentina y mundial es muy elocuente en cuanto a que los congelamientos de precios no resuelven el problema de la inflación".

La Asociación afirmó que la medida "altera significativamente la previsibilidad necesaria, desalienta la realización de inversiones productivas y la generación de nuevos empleos por parte del sector privado, que es el actor central del desarrollo económico y social".

De esta manera, AEA se sumó al rechazo a la medida que ya habían manifestado la COPAL (alimenticias) y la Cámara de Comercio, cuyo presidente, Mario Grinman, tuvo un cruce con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

El congelamiento de precios impuesto por el Gobierno alcanza a más de 1.400 productos

Fuerte cruce entre la Cámara de Comercio y Roberto Feletti

Luego de los anuncios del Gobierno, que impone el congelamiento del precio de 1.432 productos, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, advirtió que habrá desabastecimiento de productos. Como respuesta, el actual secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti consideró los dichos de Grinman como amenazas y manifestó desde su cuenta de Twitter: "Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento".

Alerta por la polémica que se generó a partir de las declaraciones de Grinman, la CAC emitió un comunicado en el que aclara que "en modo alguno han pretendido amenazar al Gobierno ni a ningún otro sector del quehacer nacional".

Y agregó: "La Entidad considera oportuno aclarar que estas no tuvieron otro objetivo que el de hacer saber a la opinión pública la postura institucional –basada en la experiencia de medidas similares adoptadas en los últimos 70 años, aplicadas por casi todos los gobiernos, de diversos signos políticos– y en el convencimiento de que la iniciativa privada y la competencia, en un contexto de reglas claras y estables, constituyen la mejor estrategia no solo para combatir la inflación sino también para alcanzar el desarrollo económico y social".

Qué dijo el presidente de la CAC

En declaraciones radiales, el presidente la CAC indicó: "Va a haber desabastecimientos, de eso no tengo dudas. Cuando se le terminen los productos que ya están fabricados, si dan pérdidas, no se van a volver a fabricar". En este sentido, lanzó: "No entiendo como no se dan cuenta de que eso va a ser así".

A su criterio, la medida es "un paliativo" para que la sociedad "tenga la sensación de que está un poquito mejor". A su vez, afirmó que se retrotrajeron los precios al número establecido al primero de octubre, y destacó que el aumento posterior a la fecha fue aprobado por Paula Español, ex Secretaria de Comercio Interior, sucedida por Roberto Feletti.

Mario Grinman afirmó que no tiene dudas de que "van a haber desabastecimiento"

"Tratamos de ayudar a los Gobiernos de turno, a los que sean, a acordar algunas cosas que a ellos les puedan permitir transitar cierto período político con una relativa normalidad", afirmó Grinman, y agregó: "En este caso, lo que nos dijeron, no podíamos acordar nada, impusieron tordo nos dijeron es esto o vamos con la resolución 20.680".

A continuación, señaló que los empresarios no son formadores de precios, sino "el último eslabón de la cadena". Fue entonces cuando lanzó: "Para el Gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable que ver los errores propios"

Grinman manifestó sentir frustración e incredulidad, y manifestó que la medida "nunca funcionó". "Todos los Gobiernos implementaron controles, pero no sirven. Son una aspirina que calma un dolor momentáneo a una enfermedad compleja de años", concluyó.

La respuesta de Feletti

Por su parte, el flamante secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien impulsó el congelamiento de precios, respondió a las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio desde su cuenta de Twitter.

"NI AMENAZAS A LOS ARGENTINOS Y ARGENTINAS NI DESABASTECIMIENTO. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino", tuiteó, y continuó: "Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos".