"Qué presidente nos perdimos", la ironía de José Luis Espert por un viejo video de Alberto Fernández

José Luis Espert habló acerca de un video de 2013 que expone las contradicciones del presidente Alberto Fernández. Qué dijo el candidato

José Luis Espert, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, habló acerca de un video de 2013 que expone la contradicción del presidente Alberto Fernández en cuanto al control de precios.

"Qué presidente nos perdimos", ironizó Espert al decir que el Fernández de aquel entonces es otra persona distinta al mandatario actual.

"Es impresentable y un mamarracho. Le queda grande el sillón de Rivadavia, le quedaba bien ser operador de Néstor, pero hasta ahí", señaló en declaraciones a LN+.

En aquel video, Fernández decía que "el mayor problema que tiene la economía argentina es la inflación", y cuestionaba el hecho de que Cristina Kirchner le haya "confiado a los chicos de La Cámpora la solución" a ese conflicto al "mandar brigadas de chicos a controlar precios".

"¿Por qué no manda a la gente de La Cámpora a controlar el Banco Central y cómo emite el Banco Central?", preguntó en aquel entonces. Sin embargo, el Gobierno que preside Fernández anunció ahora el control de precios.

En relación a esto, criticó al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, impulsor de esta medida. "No puedo creer tanta brutalidad metida adentro de un cuerpo humano", sentenció Espert.

Respecto a la ley de etiquetado, Espert señaló: "La gente tiene razón de tener bronca y escepticismo porque qué tiene que ver esto con las urgencias que tiene la sociedad. Los representantes del pueblo le dan la espalda a la gente". Acto seguido, Espert enumeró las iniciativas que se deberían estar debatiendo en el recinto: el presupuesto, la reforma laboral y la suba de penas para homicidio y violaciones.

El economista también analizó la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. "Si la Argentina va a tener o no un acuerdo con el Fondo, yo no tengo la menor idea. Lo que sí es claro es, dados los vencimientos delos próximos dos años, que equivalen al 100% de la reservas brutas del Banco Central, vos no le podés pagar al FMI sin un acuerdo", explicó Espert.

"Acá es binaria la cosa: si tenés acuerdo, podés pagarle; pero si no tenés acuerdo, vamos a defaultear la deuda con el Fondo y ahí se prende fuego el país. Eso es quedarse afuera del planeta", concluyó.