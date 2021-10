La UIA sobre el congelamiento de precios: "Es una medida anti empresa"

Daniel Funes de Rioja, presidente de la entidad, apuntó contra la falta de acuerdo y advirtió que esa medida apunta contra la libertad de producción

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja expresó que la medida llevada adelante por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti es "una medida anti empresa". Al mismo tiempo, se refirió sobre la reciente aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal y se mostró en desacuerdo afirmando que "la demonización del alimento no es el camino".

"Estamos absolutamente en contra del control de precios. Los productos alcanzados no son de canasta básica", dijo Funes de Rioja

Control de precios

"Estamos absolutamente en contra del control de precios. Durante mucho tiempo sugerimos buscar acuerdos. Los productos alcanzados no son de canasta básica. Soy dialoguista y hay que buscar caminos de solución, esto no se arregla a los gritos. Seguimos en una postura de decir 'este no es el camino'. Esto conspira contra la libertad de producción, contra la generación de empleos y empresas. Esta medida es anti empresa", expresó de Rioja volviendo a remarcar su posición frente al congelamiento de 1400 productos.

Vale recordar que durante las negociaciones que llevaba adelante el gobierno junto a empresarios, la COPAL emitió una carta marcando una postura firme contra el gobierno. Según declaraciones de Roberto Feletti el día de ayer, la mayoría de las empresas (el 70%) le otorgaron la lista de precios al gobierno y vienen cumpliendo la medida. Luego, afirmó que dos grandes supermercados manifestaron a sus proveedores la negativa de recortar su margen de ganancias.

En cuanto a la posibilidad de desabastecimiento, el empresario advirtió: "Hay diversos motivos por los que hay riesgo de desabastecimiento, no solo causas nacionales, también internacionales. Si no llegan containers, quizás no lleguen insumos, pero no tiene que ver con este tipo de medidas. Aspiro a que se encuentre un sendero común que lo evite porque las más afectadas serán las PyMEs. Esto no se resolverá el problema, la causa de la inflación no son los productos congelados".

"La demonización del alimento no es el camino, en la práctica se van a ver un montón de problemas", dijo Funes de Rioja

Etiquetado

En cuanto a la Ley de Etiquetado de alimentos aprobada en la madrugada con 200 votos afirmativos, 22 negativos y 16 abstenciones, De Rioja también se expresó al respecto: "Con el etiquetado hay dos focos: se sigue un modelo que tienen pocos países, como Chile, que no produce alimentos. Y la demonización del alimento no es el camino, en la práctica se van a ver un montón de problemas".

"Esto nos va a perjudicar fuertemente en el Mercosur. Estoy afectado, porque no solamente voto el FDT sino 200 diputados de todos los partidos, lamentablemente lo considero un error".