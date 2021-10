"Nos preocupa cuando llegan militantes a nuestros negocios", afirmó el titular de la Cámara Argentina de Comercio

Mario Grinman advirtió que puede producirse alguna "situación compleja". Y pidió que los controles sean realizados por "autoridades competentes"

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, cuestionó el congelamiento de precios y en particular apuntó a los controles realizados por militantes políticos.

"Nos preocupa cuando llegan militantes de cualquier signo politico. Que lleguen militantes a nuestros negocios no corresponde porque carecen de la formación para hacer los controles y de la objetividad necesaria", afirmó Mario Grinman en diálogo con radio Mitre.

Situación compleja

El empresario además advirtió que puede suceder "alguna situación compleja", producto de estas inspecciones realizadas por dirigentes de agrupaciones políticas vinculadas al Frente de Todos.

"No es la solución militantes controlando de ninguna manera", sentenció el titular de la CAC. Y agregó que estos temas deben ser realizados por autoridades competentes.

En la misma línea se manifestó la presidenta de la Cámara de supermercados chinos, Yolanda Durán, quien expresó que muchos dueños "están preocupados y asustados" por los operativos que llevaron adelante este fin de semana "militantes, asociaciones de consumidores, inspectores municipales y funcionarios".

Durán sostuvo que las inspecciones se concentraron principalmente en varias localidades del conurbano bonaerense, entre ellos Quilmes, Lomas de Zamora, La Matanza, San Miguel, Tigre y José C. Paz.

"Son locales de superficies reducidas, de 200 metros cuadrados, y entraban entre 10 y 12 personas a revisar las góndolas y levantar actas", expresó la directiva de la entidad. Y agregó que "eso amedrentó a la gente y nos sentimos realmente humillados".

Los empresarios cuestionan los controles por el programa Precios Congelados

Clausuras

El domingo, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, anticipó clausuras "con aquellos que no cumplen". Y advirtió que "en el Gran Buenos Aires hubo un fuerte control de parte de los intendentes y el lunes vamos a intervenir puntualmente en aquellos que incumplieron con algunas clausuras".

Por su parte, Grinman sostuvo que la política de congelamiento de precios y control de góndolas impulsada por el secretario de Comercio, Roberto Feletti, le produce una sensación de deja vu.

"Son herramientas los congelamientos de precios que no funcionaron no solo en Argentina, sino que no funcionaron en el mundo y acá seguimos insistiendo con las mismas recetas", expresó durante el reportaje de este miércoles.

Al tiempo que criticó cierta "estigmatización del empresariado" argentino por parte de las autoridades de gobierno.

Críticas de Funes de Rioja

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja expresó que la medida llevada adelante por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti es "una medida anti empresa". Al mismo tiempo, se refirió sobre la reciente aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal y se mostró en desacuerdo afirmando que "la demonización del alimento no es el camino".

"Estamos absolutamente en contra del control de precios. Los productos alcanzados no son de canasta básica", dijo Funes de Rioja

Control de precios

"Estamos absolutamente en contra del control de precios. Durante mucho tiempo sugerimos buscar acuerdos. Los productos alcanzados no son de canasta básica. Soy dialoguista y hay que buscar caminos de solución, esto no se arregla a los gritos. Seguimos en una postura de decir 'este no es el camino'. Esto conspira contra la libertad de producción, contra la generación de empleos y empresas. Esta medida es anti empresa", expresó de Rioja volviendo a remarcar su posición frente al congelamiento de 1400 productos.

Vale recordar que durante las negociaciones que llevaba adelante el gobierno junto a empresarios, la COPAL emitió una carta marcando una postura firme contra el gobierno. Según declaraciones de Roberto Feletti el día de ayer, la mayoría de las empresas (el 70%) le otorgaron la lista de precios al gobierno y vienen cumpliendo la medida. Luego, afirmó que dos grandes supermercados manifestaron a sus proveedores la negativa de recortar su margen de ganancias.

En cuanto a la posibilidad de desabastecimiento, el empresario advirtió: "Hay diversos motivos por los que hay riesgo de desabastecimiento, no solo causas nacionales, también internacionales. Si no llegan containers, quizás no lleguen insumos, pero no tiene que ver con este tipo de medidas. Aspiro a que se encuentre un sendero común que lo evite porque las más afectadas serán las PyMEs. Esto no se resolverá el problema, la causa de la inflación no son los productos congelados".