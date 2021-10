Guzmán llega a Roma: cuál es la primera señal que espera del FMI en plena campaña electoral

En el marco de la gira, Guzmán pretende que el G20 recomiende al FMI una rebaja de los sobrecostos que le cobra a la Argentina en sus créditos

Martín Guzmán llegará en el mediodía de Roma, con suficiente tiempo para tener los primeros contactos informales con funcionarios del Fondo Monetario y con las delegaciones de Europa y de los Estados Unidos, de cara a lo que será un nuevo (y áspero) capítulo en las negociaciones con el organismo.

"Hay que prestar atención a las reuniones en el marco de la cumbre de Presidentes del G20. Ahí puede haber novedades", recomienda el ministro del equipo económico en diálogo con iProfesional. Se refiere a la negociación con el Fondo Monetario y la posibilidad de un acercamiento clave, que defina el traumático vínculo entre la Argentina con el organismo.

En concreto, Alberto Fernández y Guzmán pretenden que el G20 recomiende al FMI una rebaja de los sobrecostos que le cobra a la Argentina en sus créditos. Significaría un ahorro cercano a los u$s1.000 millones anuales. "Si me bajan la tasa, firmo ya", les dijo el Presidente a los empresarios más grandes del país, con quienes se reunió hace dos semanas en la Casa Rosada.

No la tendrá fácil, el ministro. Llega a Roma horas después de hacer gruesas críticas hacia el FMI y su responsabilidad política en otorgarle a la Argentina una deuda "impagable" durante el gobierno de Mauricio Macri.

En las últimas horas, el propio Presidente hizo alusión a las negociaciones durante un acto de campaña. "Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar. Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda", dijo ayer Alberto Fernández desde el escenario en la conmemoración de un nuevo año desde el fallecimiento de Néstor Kirchner.

Gesto político

No obstante eso, que Guzmán quiere que se interprete como un gesto político del Gobierno hacia su base de votantes, en medio de la campaña, también espera que, por fin, haya un guiño político definitivo para que el FMI acceda a la demanda para rebajar el sobrecosto que le cobra a la Argentina por el crédito de u$s45.000 millones otorgados a la Argentina entre 2018 y 2019.

En el Gobierno hay preocupación por la aceleración que ha tomado la dinámica dolarizadora en la última semana. No por esperadas, las turbulencias dejan de intranquilizar.

El problema que ahora enfrenta el Gobierno es que la dolarización se aceleró, y se corre el riesgo de que la posición en reservas del BCRA quede más debilitada. Tras el ingreso de los DEGs del FMI, las denominadas reservas "netas" treparon a u$s10.000 millones, pero se sabe que de ese total, unos u$s5.000 millones se irán para cumplir con compromisos de deuda con los organismos internacionales, de acá hasta fin de año.

De acuerdo a información que dejan trascender los propios funcionarios del equipo económico, la clave de la negociación con el FMI pasa por la posibilidad de reducir los costos del crédito. La Argentina, en ese sentido, paga entre tres y cuatro veces más que el resto de los socios endeudados con el organismo ya que su deuda excedió la cuota que le pertenece.

El Gobierno argumenta que no fue responsable de algo acordado entre el propio FMI -en violación de sus propios estatutos- y la administración macrista.

En su última reunión con Kristalina Georgieva, el propio Fernández se llevó el compromiso de la titular del Fondo de analizar esa posibilidad, algo que el propio directorio del organismo podría revisar.

Llegó la hora de la verdad: si, como espera la Casa Rosada, el G20 recomienda al FMI la rebaja de esos sobrecostos.