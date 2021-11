¿Precios congelados a los medicamentos?: para Feletti, "se necesita una intervención"

El Secretario de Comercio dijo que el congelamiento de precios obtuvo buen nivel de acatamiento y dijo que habría que extender a otros rubros

El Secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, dijo que después de la aplicación del congelamiento de precios a productos de la canasta básica debería avanzar con la regulación del mercado de medicamentos. "Vamos a revisar la situación de los medicamentos. Me parece que se necesita una intervención del Estado similar al acuerdo de precios en productos esenciales", comentó.

En declaraciones Futurock se refirió al cumplimiento del acuerdo de precios y sostuvo que el cumplimiento es del 78% y que hay una reducción del 7,8% en los precios de la canasta básica y agregó.

"La primera semana del acuerdo es buena, es aceptable y bajó la tensión con las empresas", consideró.

El funcionario además hizo referencia a que les preocupa un poco la situación de Arcor porque presenta faltantes en algunos productos.

"El consumidor tiene que reclamar que se le cobre el precio que corresponde y si no ocurre llamar a la Secretaría y denunciarlo para que se intime al mercado" antes de decir que desea regular también el comercio de medicamentos.

"No puede haber consumos esenciales que no estén regulados", consideró y dijo que "vamos a revisar la situación de los medicamentos. Me parece que se necesita una intervención del Estado similar al acuerdo de precios en productos esenciales".

Con respecto a las declaraciones de Horacio Rodriguez Larreta, sobre ir contra los monopolios, Feletti sostuvo que el Jefe de Gobierno Porteño se dio cuenta del impacto en los precios que hay en la Ciudad producto de los monopolios.

Y agregó: "La discusión que propone Larreta sobre los monopolios es muy válida, aunque tiene una cuota de oportunismo".

Para Feletti, "no puede haber consumos esenciales que no estén regulados"

¿Tendrán éxito?

Hay un dato poco conocido del mercado del consumo masivo que es clave para evaluar, en la previa, la posibilidad de éxito o fracaso de un plan de congelamiento de precios de esos artículos. De los productos que las familias consumen diariamente. En definitiva, de lo que se trata es de anticipar si la principal medida contra la inflación que hoy tiene en marcha el Gobierno puede servir, aunque sea en un cortísimo plazo.

La respuesta es que es muy difícil que esa iniciativa tenga éxito; al menos el éxito que imagina Roberto Feletti -secretario de Comercio- al momento de ponerla en marcha.

¿Por qué? Basta con poner bajo la lupa la manera en que se reparten los consumidores a la hora de hacer las compras. ¿Dónde van?

Un informe de la consultora AC Nielsen -especializada en consumo- da la clave: sólo uno de cada tres consumidores elige el supermercado para comprar los alimentos, bebidas y productos de higiene.

El resto de los consumidores hace las compras para el hogar en los almacenes de barrio y en los autoservicios chinos.

¿Dónde van los consumidores a la hora de hacer las compras?

A diferencia de los grandes supermercados, ni los almacenes ni los autoservicios pueden respetar el congelamiento de precios. No les dan los márgenes para hacerlo. Esos pequeños comercios se abastecen en los mayoristas, que por lo general no les venden a un precio bajo que les permitan obtener un margen de ganancia.

En muchos casos, incluso, los mayoristas les venden los productos "congelados" a un precio similar (o incluso mayor) al que estipula la lista de 1.500 artículos publicada por el Gobierno.

Cómo se reparte el consumo masivo

32% en almacenes

31% en supermercados

19% en autoservicios

Resto: kioscos - farmacias

Hay un hecho adicional que complican las cosas. Se trata de la dinámica inflacionaria, que no se ha detenido en las últimas semanas. Al contrario, se exacerbó. Al menos en el caso de los alimentos y de las bebidas.

Los últimos relevamientos de las consultoras privadas que miden la evolución de los precios en tiempo real dan cuenta de que la Argentina se encamina al escenario más temido: una aceleración de los precios. Con el rubro alimenticio como uno de los más cambiantes, en un contexto donde hay una fuerte presión oficial para lograr un congelamiento parcial hasta fin de año.

Una de esas consultoras es Eco Go, manejada por la economista Marina Dal Poggeto, que acaba de divulgar que la inflación de este mes se ubicaría en torno al 3,3%. Pero con los alimentos liderando con el 3,4%.

Argentina se encamina al escenario más temido: una aceleración de los precios

Para tener en cuenta: la inflación de alimentos en septiembre fue de 2,9%, según el Indec. Con un IPC en el 3,5%.

La clave para el análisis es que las empresas se adelantaron al escenario que veían como un hecho: el pedido del Gobierno para que haya un congelamiento de los precios.