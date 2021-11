Tolosa Paz detalló cuáles deberían ser los próximos rubros que deberían ser alcanzados por los controles de precios

La candidata a diputada por el Frente de Todos se involucró en un tema que generó mucha controversia, a 12 días de las legislativas

La candidata a diputada del Frente para la Victoria por Buenos Aires Victoria Tolosa Paz detalló cuáles deberían ser, los próximos rubros que deberían ser alcanzados por los controles de precios que el Estado ya activó en la rama de los alimentos.

"Yo me animo a decir que tiene que haber una instancia de diálogo para construir las certezas en los precios de los medicamentos genéricos de consumo masivo. Para una población que le tiene que alcanzar para la canasta básica de alimentos, para los medicamentos genéricos y alcanzarle para vestimenta, textil y transporte y nafta. Son los datos que te piden en la calle", afirmó.

En una entrevista que concedió a la TV Pública, Tolosa Paz anticipó que como futura diputada trabajará "fuertemente las cuestiones sociales" porque es de allí desde donde proviene. La expresidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales .donde pergeñó la fallida Mesa contra el Hambre- manifestó, además, que tiene "una mirada puesta en la producción y la industria, porque es el ordenador más importante".

Al mismo tiempo, aseguró: "Son seis años de una situación muy crítica que nos obliga a los dirigentes políticos, por lo menos yo, a ingresar al Congreso Nacional en búsqueda de lo que pide la sociedad, que es un camino de certezas".

Y tras cartón, lejos de arrepentirse, reafirmó sus dichos sobre un "golpe blando" que estaría llevando a cabo la oposición.

Remedios, combustibles y almacenes: nuevos objetivos de Feletti

Con excepción de los servicios de telecomunicaciones, que están protegidos por un amparo judicial que autoriza a las empresas ajustar sus tarifas, el congelamiento de precios se extenderá a otros rubros de la economía.

No es casual que el secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, haya anticipado que intervendrá en el mercado de los medicamentos, ya que el Gobierno intentará redoblar la apuesta regulatoria antes de las elecciones del 14 de noviembre próximo como una herramienta de seducción que le permita acercar más votos y, por lo menos así reducir la ventaja electoral que lleva Cambiemos.

En ese camino, también se espera que el funcionario extienda la puesta en escena de los controles también hacia el sector de los combustibles.

Si bien la nafta y el gasoil mantienen sus precios congelados y no habrá modificaciones por lo menos hasta fin de año, los estacioneros aseguran que los valores mayoristas se actualizan todas las semanas reduciendo sus márgenes de reventa.

De hecho, varias entidades de este sector acercaron denuncias al organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y reclamaron la intervención de Feletti para regular esos costos.

Más control sobre los alimentos

Otro de los sectores que Feletti pondrá en la mira es de los almacenes, supermercados de origen asiático y verdulerías, donde los programas oficiales tienen un dispar acatamiento y se hace más difícil el control que en las grandes cadenas de supermercados teniendo en cuenta que los puntos de venta superan los 14.000 en todo el país.

El Gobierno, dispuesto a ejercer mayor control sobre almacenes y supermercados chinos.

De hecho, el programa Súper Cerca ideado por la ex secretaria de Comercio Interior, Paula Español, no se encuentra presente en muchos de estos comercios de cercanía donde sus dueños denuncian que no pueden cumplir con las medidas dispuestas de manera unilateral por las autoridades porque quedarían al borde del cierre.

En el caso de los 1.435 productos que componen el congelamiento ampliado de Precios Cuidados también tiene presencia en los comercios de barrio donde aseguran que los precios a los que deberían vender la mercadería según la norma son iguales o más altos que los fijados por los mayoristas que abastecen a estos establecimientos.

Como primer paso para intentar controlar también a los almacenes, Feletti extendió el congelamiento a los mayoristas para evitar estas distorsiones, tal como lo hará con el sector de los medicamentos, a partir de una fuerte intervención del Estado similar al acuerdo de precios en productos esenciales.

En todos los casos, el funcionario levanta la bandera del intervencionismo estatal al estar convencido de que la asignación de recursos que hacen los mercados debe estar bajo un férreo control público, en especial en los casos de productos considerados esenciales para el consumo diario de los argentinos.

Para definir el formato de intervención, Feletti mantendrá reuniones entre este martes y el miércoles con la titular de PAMI, Luana Volnovich, teniendo en cuenta que el organismo es el principal comprador de medicamentos del país.

Los encuentros se extenderán también a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para sumar la presión de esa cartera ante lo que considera un abuso por parte de las empresas de este sector donde, según relevamientos realizados por el Colegio de Farmacéuticos, los precios se incrementaron hasta ahora un 45% aunque los de mayor prescripción médica lo hicieron en un 86%.

Monopolios bajo control

En este sentido, Feletti fue contundente en sus definiciones al advertir que "no hay política de ingresos que se sostenga si en los consumos esenciales hay apropiaciones indebidas" y que por eso es necesario regular a los "monopolios, porque si no se lo hace, ajustan por precio y no por cantidad".

En este sentido, el funcionario insiste con una de sus muletillas favoritas: que el consumo en la Argentina está en poder de 30 o 40 empresas que marcan el camino de los precios al resto, cuando la realidad indica que en cada uno de los sectores donde quiere llevar el cepo a los precios, la competencia es amplia.

Como en el caso de los combustibles donde también meterá mano luego de las denuncias efectuadas por las cámaras empresarias que representan a las estaciones de servicio sobre el constante aumento de los costos mayoristas.

Feletti prometió mayor intervención en el mercado de los combustibles.

La semana pasada, el portal especializado Surtidores.com informó que el funcionario prometió intervenir para analizar la situación del sector. "Abordaremos la problemática de los combustibles", le dijo Feletti a ese medio cuando se lo consultó sobre el riesgo de un inminente desabastecimiento en las bocas de expendio de combustibles si no se frenan los incrementos y se termina con la imposición de cupos que las propias compañías les hacen a sus operadores de bandera.

Según Surditores.com, los empresarios le hicieron llegar a Feletti varios ejemplos de distorsiones en el mercado minorista con perjuicio para expendedores y consumidores. Y le pidieron que lleve a cabo un relevamiento de la situación y adopte las medidas que estime pertinentes "en orden a evitar prácticas restrictivas y asegurar un equitativo acceso al aprovisionamiento de combustibles".

Es más, un grupo de 60 expendedores espera ser recibido por Feletti a quien le solicitaron un encuentro "urgente" para discutir soluciones a la problemática que dicen atravesar al no lograr conseguir nafta a precios competitivos.

"En muchas zonas directamente no entregan súper porque los proveedores mayoristas se quedaron sin margen entre el valor de salida de planta y lo establecido para vender al público", le advirtieron a Surtidores.com.

Explicaron que la brecha entre lo que pagan por el combustible y el precio al cual lo deben comercializar es exiguo y no alcanza para cubrir gastos de flete, pago de impuestos como Ingresos Brutos y otros costos.