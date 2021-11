Martín Lousteau: "El dólar en la Argentina no tiene un techo, tiene un toldo"

El senador y economista analizó la coyuntura luego de que la divisa norteamericana llegara a los $200 en el mercado informal. Qué dijo

El día en el que el dólar alcanzó por primera vez en la historia la cotización a $200 en el mercado informal, el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau opinó que la divisa norteamericana "no tiene un techo, tiene un toldo", porque su valor "depende de la incertidumbre" de la gente.

"Argentina tiene excelentes economistas, el problema es la administración de lo público, es el exceso de gasto, que hace que tengamos más presión tributaria y que, cuando eso no alcanza, emitamos o contraigamos deuda", señaló Losteau.

En declaraciones a TN, el ex ministro de Economía sostuvo que eso también afecta a la brecha cambiaria, porque "a medida que vos acumulás más combustible, que son pesos circulando, ya sea en la calle o en Leliqs, es más complicado no pensar que el escenario no va a ser peor hacia adelante".

"El dólar en la Argentina no tiene un techo, tiene un toldo. Si yo te digo hoy ‘te vendo un dólar a mil pesos’, me vas a decir que no, pero si en determinado tiempo el país no acomodó sus inconsistencias, el Gobierno se siguió peleando y reacciona mal a lo que le dice la gente en las urnas, entonces uno empieza a pensar a futuro", explicó el senador.

"Hay una parte del valor de la divisa que tiene un margen, un techo, y hay otra parte que depende psicológicamente de lo que los argentinos esperamos a futuro porque la moneda estadounidense ha sido la garrocha que utiliza aquel que puede aspirar a saltar un problema para ver cómo sobrevive", agregó el economista.

"Ya sabemos que lo que llamamos crisis de balanza de pagos, que básicamente es cuando se acaban los dólares, generan devaluación, que es la principal causa de la desigualdad y la pobreza en la Argentina, porque golpea más a los que no se pueden proteger", puntualizó.

Al hablar sobre la situación del país, Lousteau criticó al Gobierno y aseguró que "el Estado desalinea el tipo de cambio que te da para exportar y competir, del costo y los servicios que te ofrece", por lo que se dificulta "competir y exportar, y así la economía se traba hasta que hay una devaluación".

"En el Senado, donde Cristina Kirchner tiene quórum, no discutimos ninguna de estas cosas, solamente discutimos las cosas que le interesan a ella, que tienen que ver con cuestiones ideológicas, como revisar las cuentas del año 2016 para ver cómo gastó Macri, revisar los créditos a Vicentin, ver qué pasó con los créditos del FMI, la reforma de la Justicia, la elección del procurador", cuestionó.

"Las elecciones en las que se eligen senadores para poder debatir otras cosas, son muy importantes" porque sirven para "reequilibrar el sistema, inducir a otros debates y avalar liderazgos", agregó.

Al ser consultado sobre si preferiría una alianza electoral con Máximo Kirchner o con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei; Lousteau fue contundente y afirmó que no llegaría a un acuerdo con ninguno de los dos.

"Con el kirchnerismo pienso diametralmente lo opuesto y, con respecto a Milei, independientemente de la posición económica, una persona que trata a muchos de su espacio o a cualquiera que esté a su izquierda de ‘zurdo de mierda’, que niega el cambio climático, que piensa que la mujer no tiene que ejercer sus derechos y que es autoritario, me parece que si tuviera poder sería un problema", precisó.

Lousteau también se mostró cauteloso ante la convocatoria que anunció el oficialismo que va a hacerle a la oposición luego de las elecciones."Primero, no sabemos qué piensa el Gobierno. Después de que la gente le diga que no en las urnas, tiene que definir qué camino va a tomar y qué tipo de diálogo quiere proponer, y después que todo se haga por los canales institucionales", remarcó.

"Es muy difícil pensar que hay ánimo de conversar cuando el ministro de Economía dice que la oposición es antiargentina o cuando la candidata en la provincia de Buenos Aires (por Victoria Tolosa Paz) habla de golpe blando", cerró.