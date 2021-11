"Catástrofe" e "implosión social": las graves advertencias de Julio De Vido al Gobierno por lo que viene

Se mostró ofuscado por no observar figuras políticas en el Gobierno Nacional que coincidan en una misma mirada sobre los cambios económicos

Julio De Vido, ex ministro de planificación del kirchnerismo, aseguró: "Si no se resuelven las contradicciones internas, vamos camino a una implosión social". De Vido se mostró ofuscado por no observar figuras políticas en el Gobierno Nacional que coincidan en una misma mirada sobre los cambios económicos que hay que resolver para cambiar el rumbo negativo del país.

"Esto va a traer graves problemas sociales. Yo creo la gran cantidad de gente que hay durmiendo en la calle en la Ciudad de Buenos Aires demuestra que el proceso ha comenzado", sentenció De Vido, según la agencia NA y sumó: "Este gobierno tiene tres polos contradictorios: uno es Alberto y Cristina, el otro (Juan) Manzur y (Sergio) Massa y el tercero (Roberto) Feletti y (Martín) Guzmán. Si no se resuelven estas contradicciones vamos camino a la disolución social".

A pesar de las fuertes críticas que le propinó al oficialismo, De Vido le pide a los votantes que apoyen al Gobierno nacional: "Les pido que por la suerte de los argentinos esa situación mejore, porque si gana el macrismo la de Argentina va a estar mucho peor". El fuego amigo continuó con más ataques a la gestión actual y la falta de respuestas contundentes a los problemas económicos como la inflación.

"Lamentablemente para la Argentina y para el peronismo, no volvieron mejores porque si hubieran vuelto mejores no hubieron tenido el resultado electoral que tuvieron el otro día", manifestó el ex ministro de Gobierno enojado por los malos resultados en las PASO legislativas." Si no se resuelven estas contradicciones internas y, sobre todo, si gana el macrismo vamos hacia una situación de disolución social.

Por otro lado, en un momento de la entrevista radial, De Vido subrayó que "no es parte del Frente de Todos" y agregó: "Como decía Perón todos los dirigentes políticos deben estar preparados para enfrentarse a la lucha y sino dedicate a otra cosa". El ex ministro de Planificación hasta el momento no fue convocado por el Gobierno Nacional para ningún cargo, aunque sostiene que los medios han estigmatizado su figura.

El problema del dólar

A menos de dos semanas de las elecciones del 14 de noviembre, finalmente el dólar llegó a tocar los $200. La primera reacción del Gobierno nacional fue intentar quitar la cotización récord de la agenda electoral, enfocarse el tema "precios" y reforzar la polarización con Juntos por el Cambio, que marcará el último tramo de la campaña. Mientras tanto, silencio en el "ala política" del oficialismo.

"No manejo ese tema". Ese "tema" era el impacto de la suba del dólar tan cerca de la fecha de las elecciones, dijeron a TN fuentes oficiales.

El discurso oficial ya lo había dejado prefigurado la flamante portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su conferencia de prensa del jueves a la mañana: "El aumento no es del dólar, el aumento es del dólar blue, un mercado que se maneja con sus propias reglas y sus propias expectativas", dijo la funcionaria, y aseguró la suba "no está influyendo en la situación macroeconómica".

Sacan el dólar del centro de la escena política.

Una semana atrás, Cerruti también había tenido que referirse al dólar que, pese a los planes oficialistas, insiste en meterse en la campaña: "No agiten una devaluación porque no va a suceder", sostuvo. La versión oficial se resume, entonces, en que se trata de un mercado "ínfimo", puramente "especulativo" y la devaluación un mero fantasma.

El peso de la situación con el dólar cayó estrictamente en el "ala económica" del Gobierno. En las últimas horas, el Banco Central prohibió a los a los bancos aumentar su tenencia de dólares hasta fin de mes y deberán mantener su posición global actual en moneda extranjera.

Este jueves, el Frente de Todos postergó su acto de cierre de campaña para el próximo 11 de noviembre en Merlo y lo hizo con un desafío a Juntos, que realizará su acto el mismo día: "Será una gran oportunidad para mostrar y contrastar dos maneras de entender el futuro de la Argentina", sostuvo la coalición oficialista en su cuenta de Twitter.

"Lo que está en juego es si la Argentina vuelve para atrás" es la frase que volverá a escucharse con fuerza en la campaña oficialista, en los últimos días antes de las elecciones, anticipan en el FdT.

Alberto y Cristina, con la imagen en uno de sus peores momentos.

Con ese mensaje, el Gobierno reforzará el trabajo sobre el territorio, las recorridas intensas de la militancia en los barrios y las charlas con los vecinos en el conurbano, con el objetivo de promover la participación electoral de millones de bonaerenses que no fueron a votar en septiembre.

Alberto Fernández regresó este miércoles de su gira por Europa, marcada por la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Este jueves, en su primera aparición pública desde su salida del país, lejos de referirse a la economía el Presidente reflotó un tema que parecía alejado de la campaña: la Justicia y la situación judicial de Cristina Kirchner.

En un acto con Evo Morales, el Presidente hizo una comparación entre Brasil y la Argentina y aprovechó para criticar a la Corte Suprema. También criticó a Mauricio Macri y se refirió al supuesto uso de "la difamación y la persecución judicial" como herramienta para quitar a líderes populares del poder en América Latina.

Fuera del dólar, la inflación sigue siendo el principal problema para el Gobierno y uno de sus principales claves de campaña. Luego del acuerdo de congelamiento de precios en supermercados, con la subsiguiente movilización de intendentes y militantes para controlarlo, el Ejecutivo anunció un principio de acuerdo con los laboratorios para congelar el precio de los medicamentos.