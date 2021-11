Ricardo Delgado: "Creer que la brecha se corrige con un salto cambiario es pensamiento mágico"

El economista y presidente de Analytica Consultora advirtió que por cada 10 puntos de suba del dólar oficial se genera 1 millón de nuevos pobres

Ricardo Delgado es el presidente de Analytica Consultora. Economista graduado en la Universidad de Buenos Aires con estudios de posgrado en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), ocupó distintas posiciones en el sector público y privado, en áreas de comercio internacional, transporte e infraestructura.Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Banco Mundial y el BID, Delgado dice que el Gobierno no tiene margen para radicalizarse y que en el mejor de los casos el año que viene la economía volverá a tener los mismos problemas crónicos de la última década para resolver.

-La economía está paralizada a la espera de los resultados electorales mientras que se siguen aumentando los desequilibrios de la macro. ¿Cómo se sale de eso?

-El gobierno tiene que poner el foco en cómo darle gobernabilidad a los 2 últimos años de gestión. Hay demasiada incertidumbre en lo que puede pasar a partir del 15 de noviembre. Creo que está descontado de alguna manera en la cabeza de los decisores económicos. Por eso debería focalizarse en cerrar el acuerdo con el Fondo y tener una estrategia más consistente con la inflación. Creo que lo va a tener que hacer llamando a diferentes actores de la oposición y del sector privado para trazar una hoja de ruta y evitar así una nueva crisis en los próximos años.

-Entonces no hay margen para que el Gobierno, sea el resultado que fuese, se radicalice.

-Me parece que no hay mucho margen para patear el tablero. A diferencia de otros momentos históricos del kirchenrismo, cuando había reservas y la inflación era del 25%, hoy las condiciones son otras. No hay capacidad de financiamiento. A lo sumo que se usen otras cajas como la ANSES. No creo que haya espacio. Creo que el margen financiero y demás lo va a llevar a tomar una decisión, la de tener un proceso más ambicioso de reformas al menos para llegar mejor al 2023.

-¿Hay margen para seguir con más parches, por ejemplo en el tema del dólar?

-Claramente el acuerdo con el Fondo es un sustituto de un programa de gobierno que se negaron a explicitar. El propio FMI le va a dar una hoja de ruta para tomar decisiones. Y en ese acuerdo el FMI tiene como prioridad las cuestiones cambiarias: busca un tipo de cambio libre y único. Eso está lejos de ser factible en la Argentina. Porque eso sería inflacionario y habría más pobreza con indicadores muy deteriorados. Muy pocos periodos en la Argentina hubo tanta demanda de estabilización en la macro y tanta demanda en lo distributivo. Cómo hacer esa compensación es complejo y excede al Gobierno. Esto no va a salir con una devaluación sin plan. Pensar que la brecha se corrige con un salto cambiario en el oficial es pensamiento mágico, vamos a tener más inflación.

-Algunos creen que es la única manera que tiene el Gobierno para detener la sangría de dólares en las reservas...

-En la consultora publicamos que por cada 10 puntos del devaluación del tipo de cambio oficial generás 1 millón de nuevos pobres. La Argentina aún en un contexto internacional muy favorable tiene problemas cambiarios, la economía no genera dólares para todos y todas. Y en Fondo te va a pedir acumulación de reservas. La frazada es corta.

-¿Qué economía será la del año próximo después del rebote de este año?

-Creo que la Argentina va a volver el año que viene a los problemas crónicos que viene mostrando en la última década, en el mejor escenario. Argentina no crece y se agudiza con la inflación y la falta de dólares. Pensemos que hoy faltan dólares con una industria que está en niveles del 2019, que eran bajos. Si querés crecer más necesitamos mucho más dólares. Ni hablar del turismo cuando vuelva. En los últimos diez años el déficit de turismo fue de 10.000 millones. NI hablar de lo que se está atesorado. Esos usos van a ser muy acotados y las reservas internacionales seguirán presionadas.