Se disparó el blue: ¿conviene vender dólares o guardarlos?

El precio del dólar marcó esta semana un nuevo récord de $200 en el mercado informal. Surge un nuevo dilema para quienes tienen billetes en la mano

El dólar es visto por muchos argentinos como un resguardo de valor frente a la persistente inflación que aqueja al país. Sin embargo, se trata de un activo también volátil, que puede tener fuertes cambios en su cotización, sobre todo si se considera el mercado informal, conocido como "blue". Esta semana el precio del extraoficial tocó los $200, su valor nominal máximo histórico y muchos se preguntan qué hacer con los billetes verdes.

¿Conviene vender los dólares o guardarlos? A esta simple pero importante pregunta respondió el economista Fausto Spotorno. "No es momento de vender dólares, para nada. Yo diría que por ahora los guarden", recomendó el experto en MDZ Radio.

"Ahorrar es bueno, también desarrollarse e invertir. Pero en Argentina no podés hacer todo eso, por eso los argentinos cuando quieren ahorrar lo hacen en dólares o en ladrillos, porque hemos destruido la moneda, que es el elemento de ahorro estructural", agregó.

¿Bajará el dólar luego de las elecciones del 14 de noviembre? Ante esta consulta el economista dijo: "No sé, es cierto que el dólar en Argentina sube de corridas, aunque no hablamos de una corrida real sino de aceleradas, y después baja. La gente lo ve muy alto, empieza a vender y ahí baja un poco. Pero no sé si eso pasará el 14 de noviembre o cuándo".

Dólar blue: ¿fue una buena inversión para los compradores?

Una vez más el dólar blue vuelve a ser noticia, y esta vez por haber alcanzado la barrera psicológica de los 200 pesos por billete. De esta manera, superó con creces aquel máximo alcanzado el 23 de octubre del año pasado cuando cotizó a $195, para luego comenzar a descender debido a la presión que ejerció el Banco Central mediante toda una batería de medidas de diversa índole.

Como consecuencia de ello, con el correr de los meses el precio llegó a caer algo así como el 28%, pues hacia fines de marzo, en el mercado marginal el billete verde cotizaba a 141 pesos

El dólar blue alcanzó la barrera psicológica de los $200

Pero desde ese momento comenzó a notarse una mayor demanda mientras que la oferta se mantenía sin mayores variantes, por lo que una vez más el blue comenzó a subir en forma ininterrumpida hasta la actualidad, ya que en el término de poco más de seis meses muestra una variación del orden del 41 por ciento.

Si bien el hecho de que el blue haya superado el precio récord anterior es un dato significativo, en un contexto de elevada inflación como el actual, es oportuno incorporar al análisis cuál es la posición actual del blue y como ha venido evolucionando en los últimos meses, pero en este caso medido en términos reales, es decir ajustado por el Indice de Precios al Consumidor.

Se trata de una cuestión no menor, pues en el lapso de los últimos doce meses el IPC arroja una suba superior al 50 por ciento.

En tal caso, los resultados obtenidos son dignos de ser comentados, pues:

• El precio actual es sustancialmente menor al registrado en el pico del año pasado, pues la cotización de ese momento ajustada por IPC hoy sería del orden de los 300 pesos. Es decir, que en el peor de los casos, el precio debería subir $100 o un 50% para alcanzar aquella marca.

• El precio actual (en términos reales) es un 10% menor al del período que va de mayo a agosto del año pasado, ya que éste sería de unos 220 pesos.

• El precio actual (también en términos reales) se ubica apenas un 11% por encima del mínimo del año, que actualizado sería de 180 pesos.

• Finalmente, con esta última cotización se mantiene sin variantes la serie iniciada en julio, pues a partir de ese momento y hasta hoy el blue ajustado por IPC "vale" exactamente 200 pesos.

En síntesis, más allá de la suba nominal, lo más destacado es que en los últimos cuatro meses su evolución ha ido en línea con el avance de los precios minoristas.

Dime cuándo compraste y te diré cómo te fue con tu inversión

Si bien existe la idea generalizada que si se compra dólares siempre se va a ganar, el cuadro siguiente va en contra de dicha idea, pues a lo largo de los últimos meses los resultados han sido variados.

Así por ejemplo, en el período comprendido entre marzo de 2020 y la actualidad, es decir a lo largo de 20 meses y los días que van de noviembre, quien compró en forma metódica la misma cantidad mes tras mes, acumula una pérdida del 3,3 por ciento.

Solo ganaron quienes compraron en 8 de esos meses, con un máximo del 31% en marzo de 2020 y mínimos apenas por encima del 1% en febrero y agosto de este año.

Para quienes compraron en 2021 los mejores meses fueron marzo (+10,8%) y abril, con el 7,5 por ciento.

Por el lado de las pérdidas, el peor mes fue obviamente octubre de 2020, pues la diferencia es del orden del 34 por ciento, pero este es apenas un punto extremo, ya que quienes compraron dólares a partir de abril 2020 y hasta enero de este año, pagaron precios por encima del actual, con una pérdida promedio, sin el 34% de octubre que roza el 10 por ciento.

Qué se puede esperar: los escenarios

Desde Portfolio Personal Inversiones sostienen que en los últimos días "Las expectativas de un posible salto en tipo de cambio se aceleraron, con los dólares financieros hace varios días por encima de los $200".

Según Matías Roig, "hay muchos ruidos de fondo: una emisión monetaria creciente y un nivel de tasas de interés que afecta mucho. De hecho, no es una historia desconocida para Argentina. Pasados los comicios, el mercado mirará el resultado de las elecciones y los planes del gobierno en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".

"Con respecto a la capacidad del Gobierno para controlar esta situación, lo que necesitan los inversores es saber si finalmente el Gobierno se inclinará hacia un camino más ortodoxo, que brinde cierta estabilidad a la economía, o se mantendrá radicalizado".