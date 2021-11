Qué medidas económicas debería tomar el Gobierno después de las elecciones, según Cavallo

El exfuncionario habló sobre la figura del Presidente, analizó los problemas de inflación y planteó un escenario postelectoral: qué medidas tomaría

El exministro de Economía Domingo Cavallo dio su mirada sobre el panorama económico a pocos días de las elecciones legislativas de noviembre, además opinó sobre la gestión de Martín Guzmán y lo que considera la ausencia de un programa concreto en matera económica.

"Podrían hacer algunas cosas para evitar que no se llegue al 2023 en una situación no muy diferente a la actual sino mucho peor. Pueden evitar un empeoramiento grande de la economía, pero tienen que hacer algunas cosas", señaló Cavallo en declaraciones a LN+.

"Ahora no solo hay una inflación alta, sino que hay mucha inflación reprimida artificialmente con el congelamiento de tarifas, por el control de precios, por las amenazas de que si se comportan de una manera diferente los van a sancionar", agregó.

Para el exfuncionariol, una de las primeras cosas que tendría que hacer el Gobierno a partir del 15 de noviembre sería dejar que se sincere la economía.

"Deben sacar todos los controles, no los del tipo de cambio, pero sí los mecanismos de represión de la inflación. Lo mejor es que los saquen cuanto antes porque si se demoran cada vez va a haber más presión dentro de la olla y cuando la realidad los obligue a sacarlos o el Gobierno no tenga más poder para asegurar que se cumplan estas medidas habrá un evento muy desagradable, un fogonazo de la inflación. Lo mejor que podría hacer el Gobierno es dejar todos los precios libres, incluido el dólar libre", explicó.

Cavallo negó la idea de que un aumento de tarifas pueda aumentar la pobreza en el país y sostuvo que el razonamiento en materia económica requiere de un enfoque de equilibrio general.

"Una devaluación significativa seguro que aumenta la pobreza pero no un reajuste de las tarifas, considerando una tarifa social para aquellos que lo necesiten". En cambio, consideró que si se produce una devaluación y las tarifas no aumentan, se le agrega un efecto inflacionario de toda la emisión necesaria para financiar estos subsidios.

Cavallo hizo hincapié en que el Gobierno debería tomar luego de las elecciones las medidas "más difíciles".

"Si quieren desmontar un poco esta bomba que se está gestando... Si deja que la presión se siga acumulando cada vez va a estar más cerca del momento de la elección de 2023″, precisó.

"El kirchnerismo y Alberto Fernández tienen que pensar que mucho peor puede ser el efecto sobre su Gobierno, con toda la emisión que ya se ha hecho y que tienen que hacer hacia el futuro", agregó.

Sobre Alberto Fernández, Cavallo señaló: "Si revisara todas las declaraciones que él hizo antes de ser postulado candidato a presidente por Cristina, todos los videos que están en YouTube, él podría escucharse a él mismo y armar un muy buen programa económico". Y sostuvo que sus observaciones "eran muy sensatas".

No obstante, para el exministro el primer mandatario es hoy una persona "sin convicciones", que tampoco tiene "el coraje que se necesita para ser líder".

"¿Cómo puede ser que él acepte todas las cosas que le ha hecho, le ha dicho Cristina y siga aguantando? Él tendría que plantarse y decir estas son mis convicciones, con esta gente me voy a manejar y posicionarse como presidente", señaló.

"Le falta liderazgo y personalidad como para liderar un proceso y ser presidente de la Nación", agregó Cavallo

Respecto sobre si se puede salir de la crisis sin un programa económico, la respuesta de Cavallo fue un rotundo "no". "Una economía para funcionar bien necesita de una buena organización económica, de buenas reglas de juego, y para eso hay que tener una economía abierta. Lamentablemente no las tenemos ahora y me parece que este gobierno no las puede poner ahora", indicó.

También, se refirió a los recientes dichos del Presidente sobre Córdoba, donde dijo que había que integrar a la provincia al país. "Me parece que ha cometido un error garrafal. Córdoba es una provincia donde la cultura económica y política es de avanzada".

"Lo de Fernández es sorprendente, es desconocer una realidad que un dirigente político tendría que valorar y no atacar", agregó.

Cavallo también fue consultado por la elevada inflación que persiste en Argentina.

"Mucha gente en el pasado y también en el presente se beneficia por la inflación y creen que les puede resolver sus problemas. No es la mayoría de la población. No es la gente más pobre ni la clase media la que se perjudica claramente por la inflación, pero hay una tendencia que se ha ido consolidando en el tiempo", detalló el exministro.

"Lamentablemente, los políticos o muchos de ellos también piensan en términos de endeudar a los gobiernos provinciales, nacionales y municipales. Se ven tentados a buscar ´paga Dios´, no pagar las deudas y la inflación es una forma de defaultear las deudas internas", agregó.

A su vez, se refirió al dólar y al control del tipo de cambio. "Veo que les preocupa mucho que tengamos una economía bimonetaria, que la gente trate de protegerse ahorrando en dólares y que haya muchas transacciones en dólares, imaginate que ahora se les vuelva a meter la idea de la pesificación compulsiva. Yo espero que no pase, pero si llegara a ocurrir se termina la idea de que haya una inflación por lo menos estable. Estas cosas son muy peligrosas", puntualizó Cavallo.

"Cuando la economía se trata de manejar con acuerdos entre corporaciones y no con una dirigencia política con ideas claras, se pueden filtrar decisiones y posiciones que terminan de desorganizar completamente la economía", concluyó el exfuncionario.