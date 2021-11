¿Ajuste?: Melconian detalló la "tarea sucia" que le espera al Gobierno

El economista le pidió al Gobierno que "asuma su derrota" en las elecciones y apure el acuerdo con el Fondo. Qué podría suceder

Luego de los resultados que el oficialismo obtuvo en todo el país en las elecciones legislativas de este domingo, quedando casi 9 puntos por debajo de Juntos por el Cambio a nivel nacional, a muchos sorprendió la actitud con la que el Gobierno asumió la derrota, con el presidente Alberto Fernández incluso etiquetando a los resultados como "un triunfo" gracias a la remontada que se observó en la provincia de Buenos Aires respecto a las PASO de mediados de septiembre.

Sin embargo, para el economista Carlos Melconian este panorama, que parece ilusionar al Gobierno de cara el 2023, no augura nada más que la necesidad de un plan económico fuerte para sostener el poder: "El mejor escenario posible para un lanzamiento en el 2023 es que hagas algo en el '22 y el '23", consideró en diálogo con Radio Mitre.

¿Ajuste?

Según Carlos Melconian, "por delante hay una tarea sucia" para el Gobierno, lo que implica que tiene que pensar en cómo gobernar para "hacer la remontada", con la necesidad de acomodar la economía como prioridad,

"Si el oficialismo piensa que en el 2009 perdió y en el 2011 remontó, no fue la viudez, fue que en el 2010 y 2011 la economía volvió a crecer", recordó Melconian, agregando que el Gobierno no debería ilusionarse con eso porque "ahora no va a crecer".

Por otro lado, respecto a la necesidad de un acuerdo sostenible para la deuda que Argentina sostiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Melconian auguró que "ningún programa con el Fondo le va a dar vuelta la tabla al Gobierno".

Por eso, le recomendó a Alberto Fernández que no tenga esperanzas de remontar los resultados adversos de las elecciones de medio término de cara al 2023 tan solo en el necesario e inminente acuerdo por la deuda con el organismo.

El acuerdo con el FMI

Melconian considera que el Gobierno está "llegando a la hora de la verdad" ya que, para arreglar con el Fondo, será necesario sincerar ciertos aspectos de la economía: "No pueden pensar que van a firmar con el Fondo pero que reformas no va a haber".

Y pormenorizó: "Algo respecto a tarifas vas a tener que hacer, respecto al régimen cambiario y la emisión monetaria inherente detrás del fisco, llega la hora de la verdad, pero ahí se te bifurca el camino entre los Feletti y los del Fondo light", analizó el economista.

Melconian remarcó que el FMI "no va a dar un plan picapiedra" y tampoco está pensando "en el programa de los sueños que de vuelta todo", sino que -según el economista- el objetivo del organismo para la Argentina es simplemente que el país "no caiga en atrasos".

El resultado de las elecciones

Melconian consideró que aún está pendiente "la reacción política oficial: pasa por aceptar la derrota y ver la reacción de los miembros de la alianza", entendiendo que los resultados fueron "duros" y que estos tendrán secuelas en el Congreso.

"En Argentina ganó la oposición por 9 puntos casi, en el 60% del país ganó por 12 puntos y además hay un resto del país donde hubo 15 puntos de diferencia", repasó Melconian, utilizando estos números para justificar la necesidad de que el Gobierno "asuma su derrota".