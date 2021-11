Fermo pronosticó un "escenario Bilardo" para la deuda argentina: qué puede pasar con el FMI

El economista hizo un análisis del resultado electoral que significó una derrota para el kirchnerismo en las legislativas y de cómo lo ve Wall Street

El economista Germán Fermo hizo un análisis del resultado electoral que significó una derrota para el kirchnerismo en las legislativas y de cómo lo ve Wall Street en función del comportamiento del mercado.

También se refirió al "escenario Bilardo", su predicción de cómo serán las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional por la deuda, pese a que ya se comenzaron a comentar los detalles del proyecto de ley que enviarán al Congreso y que respaldará la negociación con el organismo.

En una primera instancia, Fermo fue optimista respecto al comportamiento general de la economía post Covid-19. "La pandemia se va a ir yendo y podés tener un rebote económico, y si bien puede no ser virtuoso va a existir", dijo.

"La oposición en el 2023 no la tendrá fácil"

"Le pregunto a los Larreta de la oposición: si no pudiste noquear con esta (elección) en el 2023 no la vas a tener así de fácil. Esa es la lectura que no solamente hago yo, la está haciendo Wall Street en la forma en la que están operando las acciones", explicó frente a unos mercados que operaron sin euforia tras el triunfo de la oposición en las legislativas.

Analizando el momento actual de bonos y acciones locales, Fermo sostuvo que "aún con un shock político y favorable, Argentina lo tiene muy difícil a nivel macro económico por lo tanto no hay mucha razón para comprar".

También sumó otro punto: "La oposición debió noquear y no pudo", lo que puede leerse según él en que Juntos por el Cambio no estuvo a la altura o que directamente el peronismo tiene un piso de un tercio de los votos sin importar lo que pase en el país.

consideró que el principal problema lo tiene el FMI: "Puede ocurrir que en dos años no hagamos nada"

El "escenario Bilardo"

Al referirse a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional consideró que el principal problema lo tiene el FMI: "Puede ocurrir que en dos años no hagamos nada".

Además, afirmó que se viene un "escenario Bilardo", por el ex director técnico de fútbol Carlos Bilardo y ejemplificó así: "Once colgados del travesaño".

"¿Es posible estar así por 2 años con un gobierno peronista que te controla la calle? Sí, que es posible. Yo le diría a los pibes del Fondo que le dieron un cheque en blanco a la Argentina por u$s 45.000 millones que el problema lo tienen ellos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el leading case que le va a escribir en la frente Argentina? No le prestes así a alguien que no tiene en claro las cuentas".

"Obvio, esto no es bueno para Argentina, ¿pero qué le hace una mancha más al tigre". Y concluyó: "Mi sensación es que los dos años que se vienen no van a ser muy distintos a los dos años anteriores".