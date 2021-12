Alejandro Catterberg: "Cristina Kirchner, con su carta, adelantó su voto ‘no positivo’"

El analista político Alejandro Catterberg se refirió este domingo a la extensa carta de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en la que explicó su posición respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se corrió del medio. "Yo no tengo la lapicera", escribió Cristina Kirchner.

Al respecto, Catterberg señaló a LN+, que con este nuevo texto, "la expresidenta adelantó su voto ‘no positivo’".

"Es ingenuo decir ‘no tengo la lapicera, el que gobierna es el presidente’. Acá hay una relación muy tirante, que viene de hace mucho tiempo. Quedó manifiesta después del resultado de las PASO, donde el Presidente tuvo que desprenderse de su jefe de gabinete, hubo un nivel de confrontación interna feroz. Estamos ahora a punto de ver qué hace Cristina Kirchner y el kirchnerismo respecto a la decisión más trascendental que tiene que tomar el Gobierno que es si pone sobre la mesa un programa económico que genere cierta racionalidad y que evite que el hielo tan finito de la economía se quiebre el año que viene o si vamos a un modelo donde no puede haber ningún plan económico sin ningún tipo de variable de ajuste, aumento de tasas, etc", señaló el analista.

"En ese contexto, la vicepresidenta adelanta que no está dispuesta a apoyar ninguna medida económica que implique sacrificios", agregó.

"Me parece que es ingenuo pensar que si la vicepresidenta no lo apoya los demás lo van a hacer. Cambiemos no se va a sentar si ella y el kirchnerismo no lo avalan. La posición de Cristina de tomar distancia del acuerdo genera una reacción en la oposición. El FMI tampoco se va a sentar a negociar si el kirchnerismo no lo avala", señaló Catterberg.

"La gente está al límite, sobre todo en lo económico. Hay una crisis social, pobreza creciente, un nivel de desempleo creciente, el desempleo en nuestras encuestas aparece como la principal demanda, hace 10 años que no estaba eso. Las señales son muy poco claras. El Gobierno no está transmitiendo y no está dando un eje, no le da un camino ni contándoselo a la gente. Estamos viendo un potencial punto de inflexión en la relación hacia el interior del Gobierno", precisó el director de Poliarquía.

En otro momento, se refirió a la interna por el liderazgo de Juntos por el Cambio entre Larreta y Macri. "Se va a resolver con votos o negociación. Juntos por el Cambio tiene incentivos para seguir unidos, está a la vuelta de la esquina de volver al poder. No obstante, hoy lo más relevante de la política y de la economía argentina es saber si va a haber un quiebre dentro de la coalición de Gobierno en esta decisión trascendental".