Los depósitos en dólares cayeron más de u$s400 millones en 3 días por falsos rumores de "corralito"

A raíz de los falsos rumores sobre un posible corralito, los depósitos en dólares cayeron más de u$s 400 millones entre lunes y miércoles, según informaron desde el Banco Central (BCRA).

Desde la autoridad monetaria indicaron que la salida es ínfima, teniendo en cuenta que los depósitos totales suman unos u$s16.000 millones.

Desde el BCRA detallaron que los depósitos en moneda estadounidense forman parte de las Reservas Brutas del BCRA pero "no se pueden tocar". Es decir, esos dólares casi que no se pueden prestar, salvo a exportadores, aunque este tipo de operaciones no es tan usual.

Cabe recordar que el jueves pasado el Central determinó que a partir del 1 de diciembre la posición de contado prevista en las normas sobre Posición Global Neta de Moneda Extranjera de los bancos "no podrá superar el importe equivalente al 0% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del mes anterior al que corresponda".

A partir de esa medida, durante los últimos días circuló un audio de WhatsApp sobre un supuesto "corralito encubierto" que despertó temores infundados ya que la información era falsa.

La autoridad monetaria emitió un comunicado aclarando que "las decisiones que tomó la semana pasada referidas a la posición de cambio de las entidades financieras no tiene ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que los respaldan".

Desde 2003, a partir de los conocidos sucesos de diciembre de 2001, el BCRA estableció regulaciones macroprudenciales para que los depósitos estén absolutamente respaldados con préstamos a empresas que generan dólares. Lo que no se presta a esas empresas debe estar encajado en las arcas de los bancos y de la autoridad monetaria.

Incluso referentes de la oposición reconocieron que la liquidez del sistema financiero argentino es muy elevada y que los rumores recientes son absurdos.

Así arrancó diciembre el Banco Central luego de la salida de depósitos y rumores de corralito

El Banco Central (BCRA) inició diciembre con compras en el mercado de cambios por cerca de u$s10 millones. Fuentes oficiales señalaron que, en el acumulado del año, el regulador mantiene compras netas por más de u$s5.300 millones.

El resultado de hoy se dio en el marco de una jornada con el segundo nivel máximo de operaciones en la plaza, por u$s830 millones del año (el récord fue el 12 de noviembre, con u$s952 millones) y con caída de las tasas implícitas en los contratos de futuro.

No es frecuente que el BCRA comience un mes comprando dólares.

No se daba desde agosto

Asimismo, fuentes del equipo económico destacaron que "es el primer mes, desde agosto, que comienza con una jornada positiva para la entidad" y ejemplificaron que, en diciembre de 2020, el primer día había concluido con ventas por u$s70 millones.

En la misma línea, Lorenzo Sigaut Gravina, jefe de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra, opina al respecto que, "aunque es un monto bajo, es bueno el dato de compra a comienzo de mes porque es un momento en el que se renueva el cupo de compra de dólar ahorro y la demanda es mayor". Así, explica que, siempre, principio de mes y fin de mes suele ser malo para el BCRA.

Sin embargo, el economista aclara que, aún hay mucha incertidumbre, generada, principalmente, por los rumores de riesgo para los depósitos, que generaron pánico en muchos ahorristas.

"Aunque haya sido injustificado el temor, efectivamente, se tradujo en retiro de dólares de los bancos y, obviamente, las reservas brutas del BCRA se vieron afectadas a la baja por ese dato", dice Sigaut Gravina. De hecho, ayer, las reservas brutas del regulador financiero perforaron el piso de u$s42.000 millones, que venían manteniendo hace meses y se ubicaron en u$s41.549 millones. Así, el nivel total de reserva es similar al de 2018, algo por arriba del de 2016 y 2017 y bastante más bajo que el de 2017, cuando se acumulaba un volúmen muy alto (de u$s54.563 millones).

Asimismo, cabe señalar que los datos de noviembre representan una caída mensual de reservas totales cercana a los u$s1.100 millones, alta y muy marcada por el retiro de depósitos de los últimos días, pero algo por debajo de los niveles de igual mes de 2020, cuando se perdieron u$s1.204 millones, y mucho mejor que en 2018, cuando la caída mensual fue de u$s2.762 millones.

En tanto que en 2019, 2017 y 2016, noviembre fue un mes de compra para el BCRA, con u$s512 millones, u$s 2.753 millones y u$s167 millones, respectivamente.

Así, noviembre demuestra ser un mes muy variable en materia de comportamiento de reservas para el BCRA. No obstante, en estos momentos de fuerte debilidad y carencia de dólares, Sigaut Gravina considera que "es clave que el BCRA deje de perder divisas en las intervenciones de los mercados cambiarios, tanto del oficial como del paralelo, que ya lo hizo después de las elecciones".

Recordemos que, gracias a esta suspensión de la intervención en, se eliminó la llamada "brecha de la brecha", que era la diferencia de precios entre la cotización de los dólares financieros que se negocian en el mercado tradicional (PPT) y los llamados libres (que se negocian en SENEBI y contra otros bonos que no tuvieron ningún tipo de intervención del BCRA. De esta manera, se generó una brecha unificada de los financieros con el oficial y más libre, que ronda el 110%.

La expectativa para diciembre

En tanto, en cuanto al mercado oficial del dólar, tal como se dijo, diciembre no arrancó mal en materia de intervención y venta de reservas para el BCRA, pero, tal como señala Sigaut Gravina, "sería deseable que el saldo del mes fuera neutro por lo menos".

Aunque puede sonar utóico, la buena noticia que podría ayudar en pos de una recuperación de reservas es que durante el último mes del año no están previsto pagos significativos de deuda, salvo con el FMI (por u$s1.800 millones), "pero, para eso, estarían los DEGs, por lo que ese pago está más o menos calzado".

Asimismo, cabe destacar, tal como informó el BCRA hace algunos días que, en diciembre, se inicia la liquidación de la cosecha fina, con una estimación de ingresos de divisas del orden de los u$s3.500 millones (que se repartirán entre los próximos tres o cuatro meses), según anticipó el BCRA.

Todos esos elementos, junto con lo que suceda en el acuerdo con el FMI, serán centrales para la evolución de las reservas en el último mes del año, un momento que suele ser muy delicado para la Argentina en materia social, política y económica.