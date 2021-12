El pronóstico de Daniel Artana sobre lo que puede pasar después de un acuerdo con el FMI

El economista Daniel Artana consideró que no hay escenario para que no haya un refinanciamiento de la deuda con el organismo de crédito

El economista Daniel Artana señaló que el virtual entendimiento al que se llegue con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no representará un "paraguas de credibilidad" para el país. Y aseguró, que habrá un incumplimiento.

"Me da la sensación de que el Gobierno va a firmar con el Fondo, y en algún momento cuando se aproxime la sensación para 2023, va a empezar a no cumplir", indicó en declaraciones a LN+.

Daniel Artana: qué va a pasar después del acuerdo con el FMI

El economista recordó que el país no cumplió la gran mayoría de los acuerdos firmados con el Fondo y remarcó que siempre ha sido el Estado el que ha tenido "problemas" en ese sentido. Por eso mismo, consideró que un refinanciamiento de la deuda no le representaría más "credibilidad al país".

"Este Gobierno ha tenido estas contradicciones permanentes en un montón de temas" aseguró. Y agregó que un acuerdo con el Fondo "evita que la cosa se ponga mucho peor, pero no permite que se sienten las bases tener un desempeño de la economía razonable".

Daniel Artana: qué va a pasar después del acuerdo con el FMI

Asimismo, consideró necesario avanzar hacia un entendimiento con el organismo de crédito para tender una baja en el déficit, reducir la inflación, lo que puede ayudar a "tener una macroeconomía más sana".

"Si se acuerda con el Fondo, el escenario más probable es que, salvo que haya suerte con los precios internacionales, que la Argentina va a tener un crecimiento muy bajo y una inflación muy alta", estimó Artana.

Para el especialista, más allá del tono crítico utilizado por el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el reciente acto en Plaza de Mayo, va a haber acuerdo con el FMI. "Que no haya acuerdo es una opción tremendamente costosa para Argentina. Creo que el Gobierno ha dado señales de que ha entendido ese mensaje, más allá del show de la plaza", explicó.

"No hay mucho tiempo. Hay pocos dólares para los vencimientos de marzo, y la plata no alcanza", agregó.

En relación al pedido de Cristina Kirchner de buscar dólares en paraísos fiscales para repagarle al Fondo Monetario Internacional, Daniel Artana señaló que la expresión de esa solicitud expresa un "desconocimiento importante" en relación a la situación internacional.

"No se quién la asesora a la vicepresidenta", indicóó Artana. "La búsqueda de dinero no declarado en paraísos fiscales ha avanzado a través de acuerdos entre países para compartir información de las agencias tributarias", agregó.

El economista citó que la Argentina ya tiene datos de varios países con los que comparten información. Sin embargo, planteó reparos respecto de la búsqueda de activos en moneda extranjera en otros países.

"Eso no es una tarea del Fondo Monetario", consignó. "La AFIP ha tenido la posibilidad de encontrar activos no declarados argentinos, pero se pone la multa, y después esa plata, el Estado la usa para lo que quiere", puntualizó.

En esa línea, discrepó con Cristina Kirchner. "Parte de los dólares que se han fugado no están en el exterior, están en los colchones y en las cajas de seguridad. Y aunque no esté declarado, no se lo puede incautar, hay una legislación que dirá qué multa se debe pagar", señaló Artana.