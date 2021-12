Argentina, entre un crecimiento económico esperanzador y un mercado cambiario que asusta

El gran problema es cómo estabilizar el mercado del dólar en las actuales circunstancias políticas y con desbalances de la macroeconomía

La actividad económica terminará 2021 con un rebote más fuerte de lo esperado. De acuerdo con las estimaciones de las principales consultoras y bancos, el PBI este año podría hasta un 11 % luego de caer 10% en 2020.

A eso se suma el mayor crecimiento de las exportaciones de la historia para un solo año, con unos 22.000 millones de dólares más que en 2020. Pero, por otro lado, se observa un mercado cambiario con muy bajas reservas líquidas netas, con una brecha cambiaria superior al 100%, con 15 tipos de cambio diferentes y con una inflación que supera 50%.

Un reciente informe de la consultora M&S describe que "mientras los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo festejan los buenos números del PBI y de las exportaciones, el BCRA batalla encarnizadamente en la diaria del mercado cambiario".

El gran problema es cómo pueden hacer las autoridades económicas para estabilizar el mercado cambiario en las actuales circunstancias políticas y con los desbalances que se observa en los números de la macroeconomía.

Los dos dígitos anuales de crecimiento esperado este año es un aumento del PBI que entusiasma al Gobierno, pero que refleja una especie de rebote compensador de la caída por la pandemia del 2020. Es un caso parecido al de 2003 con Néstor Kirchner como presidente. Fue un rebote del 9% anual luego de la fuerte caída del PBI del 10,9 por ciento de 2002 y la caída de la de la actividad económica entre 1999 y 2002. Esto fue importante para recuperar aire político y estabilizar la situación social de ese momento. Pero, luego, ese rebote se transformó en una reactivación de varios años con una macro más equilibrada y una inflación más baja que la actual.

Lo que en la lógica kirchnerista utilizo en el 2003 para generar un periodo de crecimiento económico entre el 2003 y el 2007 puede ser esperanzador si se analiza lo que pasa en el 2021. Es cierto también que los contextos económicos son muy distintos, además con una pandemia que por el momento no se terminó. Por lo tanto, existen pocas chances que este rebote de recuperación sostenida sea parecido al de ese periodo.

Otro de los grandes preceptos del kirchnerismo siempre ha sido que el consumo aumente, que haya plata en la calle y que sea bajo el desempleo. Pero esa especie de bomba cebadora no funciona. En particular, porque casi el 45% de la población está bajo la línea de pobreza. Con el agravante que más de 20 millones de personas viven de planes sociales, y lo más grave es que esa ayuda del Estado no alcanza porque se la devora la inflación. La caída del salario real es producto de esa inflación que ya se ubica en valores anuales superiores al 50 por ciento.

"El problema es que esto se da con una macro cambiaria fiscal y monetariamente desequilibrada, con precios relativos desalineados, con cepos cambiarios, con exportaciones reguladas, con tarifas subsidiadas con crédito dirigido. Por otra parte, el alto riesgo país, que llega casi a los 1.800 puntos, refleja las dudas de los inversores con respecto a la sostenibilidad de la deuda pública en el futuro.

La economía tuvo un rebote, pero el contexto es muy distinto al de 2003.

Un escenario actual complejo

Una suba fuerte del PBI hoy aparece como una condición de fortaleza política solo de corto plazo, a diferencia de 2003, cuando se observaba un comienzo de un fuerte crecimiento económico acompañado por cuentas fiscales equilibradas gracias a un default de la deuda que recién se resolvió a fines de 2005. Por lo tanto, en esos años la Argentina no pagó deuda con los bonistas hasta recién 2006, cuando reestructuró la deuda con los acreedores privados con el llamado Canje I.

Hoy, la situación luce bastante diferente. Si bien la deuda reestructurada en dólares con los acreedores privados se comenzará a pagar recién en 2025 hay una deuda con el FMI de unos 44.500 millones de dólares que está en proceso de renegociación y, por ahora, no se sabe si se podrá refinanciar a 10 años de plazo con 4 de gracia, tal como quiere el Gobierno.

El escenario actual es muy complejo con un desempleo en aumento una caída del salario real que complican la gobernabilidad y contra un proyecto político de largo plazo como se observó en las recientes elecciones de medio término con el triunfo de la oposición. La suba fuerte del PBI no podrá compensar por mucho tiempo los desajustes macro que la propia política económica este modelo económico genera.

"Con el BCRA casi sin reservas netas, es más concreto el riesgo de un salto devaluatorio (aun con cepo y por más que se jura y perjura que no habrá devaluación de golpe). Con una brecha tan alta, es imposible acumular reservas y es más concreto el riesgo de mayor aceleración inflacionaria si muchos precios empezaran a tomar como referencia principal al dólar paralelo más alto" dice el informe de M&S.

Es probable que con estos dos riesgos el temor y el instinto de supervivencia política del Gobierno hayan provocado que una parte del Frente de Todos se acerque al FMI y hasta pueda, en el extremo, prometer algún tipo de ortodoxia. Esta no sería la primera vez que cuando el kirchnerismo se asusta con lo cambiario, trata de salir con algún tipo de estrategia para evitar un fuerte salto devaluatorio del peso. No obstante, el acto del 10 de diciembre pasado fue una especie de queja por el ajuste y se contrapuso al acercamiento del Gobierno al FMI.

Cambio de estrategia: el dólar oficial comenzó a devaluarse con mayor rapidez.

Se acelera el ritmo de micro devaluación

Por el momento, se observa un BCRA más activo que en noviembre. Aceleró el ritmo devaluatorio del 1 al 3,5 % mensual para no perder más reservas a través del mercado cambiario, pero no lo logra.

Luego de las elecciones, el BCRA dejo de vender dólares en el mercado CCL para intervenir en la brecha cambiaria. Después, usó el límite a los pagos en cuotas con tarjetas de crédito en el exterior. Y la semana pasada comenzó a enviar dólares a los bancos para evitar que se quedasen sin dólares frente a la corrida bancaria que ya se llevó unos 800 millones de depósitos en dólares desde fines de noviembre hasta el presente.

Lo concreto es que desde diciembre el BCRA parece haber firmado el acta de defunción de la tablita electoral de 1% instrumentada desde principios de año. En particular, porque este esquema no logró obtener el resultado que buscaba, que es bajar la tasa de inflación a valores aproximados entre el 1,5 y el 2 por ciento mensual. Es probable que en noviembre el IPC supere los 3 puntos. En los últimos días hubo dos en los que aplicó una suba fuerte del dólar oficial, una intermedia y sólo tres veces fueron subas al estilo de la vieja tablita cambiaria utilizada hasta fines del mes pasado.

Los últimos datos muestran que las reservas netas suman unos u$s4.400 millones con reservas líquidas negativas en torno a u$s1.700 millones. Estos números a fin de noviembre eran u$s4.700 millones y u$s1.400 millones y a fin de octubre llegaban a u$s5.600 M y a los u$s800 millones respectivamente. El problema es que parte de esta baja está relacionada con ventas de dólares en el mercado oficial de cambios.

Lo que se puede afirmar es que este 2021 no es aquel 2003. En aquel rebote de 9% del PBI la macro se había rebalanceado y la crisis cambiaria terminaba. El BCRA compró ese año cerca de u$s6.000 millones y luego compró otros u$s8.000 más en 2004. La demanda de dólares de personas y empresas en el mercado cambiario se redujo rápidamente sin cepos ni brechas y las reservas del BCRA subían todo el tiempo.

La tasa de inflación en 2003 fue apenas 3% y sólo 6% en 2004. Recién llegó al 12 por ciento en 2007.

Fue un período de fuerte expansión monetaria por compra de dólares contra pesos en el mercado con cambiario y de no emisión fiscal porque había superávit primario del Tesoro. Una economía casi sin inflación, sin emisión monetaria para financiar déficit fiscal, con una deuda reestructurada, sin deuda con el FMI, que mostraba el camino hacia una fuerte reactivación económica que duró hasta marzo de 2008 por el estallido de la crisis con el campo.

Era una situación macro diametralmente opuesta a la actual. En primer lugar, porque todavía no se produjo un desenlace de la crisis cambiaria como fue la mega devaluación del 2002. En segundo término, porque la macroeconomía está fiscal y monetariamente muy desequilibrada con la necesidad de un ajuste fiscal. Por último, porque la inflación actual, con un piso del 3% mensual acumulará en un solo mes lo mismo que en 2003 sumó en todo el año.

Por lo tanto, aunque algunos funcionarios del oficialismo se ilusionen con este rebote de la actividad económica en 202, este crecimiento no se asemeja para nada a aquel que se comenzaba a vislumbrar desde abril del 2002 cuando la economía se empezaba a recuperar luego de sufrir uno de sus peores años de la historia.