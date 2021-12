Melconian calificó de "disparate" el Presupuesto 2022: "Es una monografía de escuela secundaria"

El economista criticó duramente al ministro Guzmán, quien en comisión en Diputados defendió las pautas para el año próximo. La negociación con el FMI

Carlos Melconian criticó duramente el proyecto de ley de Presupuesto 2022, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó el lunes en comisión en la Cámara de Diputados.

"Si yo estoy sentado ahí, sea oficialista u opositor, y viene el Presupuesto, la primera pregunta que se me ocurre es '¿esto es consistente con lo que vas a firmar?' ¿Por qué? Porque esto es un disparate, es una monografía de escuela secundaria. Y la verdad que si el Fondo está avalando esto, el Fondo está peor que vos", afirmó el economista, en diálogo con Radio Mitre.

La oposición también cuestionó el proyecto, que comenzó a debatirse este lunes en el Congreso, y reclamó una semana más de tiempo para poder discutirlo en profundidad con funcionarios y especialistas.

Sin embargo, el ministro Guzmán rechazó las críticas y sus funcionarios dieron detalles específicos de algunos temas cuestionados por los diputados opositores.

"Hay dos maneras de discutir el Presupuesto. Como en los últimos 10 años, que tampoco fue la Ley de leyes ni un compromiso que se cumple a rajatabla, un presupuesto que siempre arranca tirando números que no se cumplen; O segundo, con un problema adicional que va a entrar en un proceso con el Fondo", expresó el economista.

El ex titular del Banco Nación, además, apuntó como grave error la estimación inflacionaria anual, algo que tampoco se cumplió en el Presupuesto 2021 que estableció un 29%, cuando el año terminará en torno al 50%.

"Si terminás un año con la inflación arriba de 50% y decís que la inflación va a ser 33%, seguís emitiendo, inventás dólares que no tenés, buscás un mercado de capitales que no existe y no tocás las tarifas porque tarifazo no va a haber, acá esto que me acabás de traer es un monografía de escuela secundaria", insistió.

La negociación con el FMI

Melconian también se refirió a la negociación con el Fondo Monetario Internacional como un factor determinante en las pautas fijadas en el proyecto del Gobierno para el año próximo.

"Si no está el Fondo, el Presupuesto en la Argentina es lo mismo que pasó siempre. El aumento del gasto ocurre a posteriori de toda esa presentación. Los recursos que ponés se subestiman y hay que acostumbrarse una vez más a este tipo de programas donde no querés hacer mucho, más cuando más cerca estás de irte. Acá el Gobierno es socio de la inflación", agregó.

Ante la comisión de Presupuesto, el titular de Hacienda reconoció que el principal problema del año fue la "dinámica inflacionaria", aunque sostuvo que es un fenómeno global.

"En el fondo de todo esto está la emisión monetaria que garantiza que podés pagar y esa emisión genera una tasa de inflación equivalente. Si querés bajar la inflación, tenés que cortar la emisión y para cortar tenés que cerrar las cuentas públicas, te tenés que meter en jubilaciones, planes sociales, tarifas y en la recaudación que no da más. Damos vueltas como el perro que se muerde la cola", sentenció Melconian.

Debate por el Presupuesto

Guzmán reconoció que la inflación en 2021 será mayor a la proyectada, pero afirmó que "espera una tendencia decreciente para los próximos meses" y enfatizó que atacar la suba de precios está en el eje de las políticas públicas diseñadas por el Gobierno y expresadas en el proyecto de Presupuesto Nacional del próximo año que defendió en su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Parlamento.

Los siguientes fueron los principales conceptos del Presupuesto 2022 que presentó:

- El proyecto le da continuidad a la visión del Gobierno Nacional para propiciar una doble recuperación de lo que fue una doble crisis económica: la que comienza en 2018 y luego la crisis sanitaria que se desata en marzo de 2020

- Hoy la Argentina está viviendo un proceso de fuerte recuperación económica: la actividad económica está creciendo de una forma sólida. Esperamos que este año el PBI crezca alrededor de 10%

- 2021 es un año de progreso para la Argentina, cuando comparamos la foto de finales de 2020

- Es un objetivo central de la política económica atacar el problema inflacionario

- Consideramos que los acuerdos de precios, las políticas de precios e ingresos, son un elemento necesario para que se pueda lograr una coordinación de las expectativas que permita reducir la persistencia del proceso inflacionario

- Somos todos uno aquí; un Estado Nación negociando con el resto del mundo para que podamos como Nación soberana poder llevar adelante el programa de políticas públicas sin condicionamientos

-Nadie puede considerar que la Argentina tenga la capacidad de amortizar los vencimientos con el FMI en los plazos en los cuales fueron acordados en el programa Stand By de 2018

El ministro de Economía, Martín Guzmán, hablo esta tarde en el Congreso

- Lo que necesitamos como Estado Nación es lograr el mayor apoyo posible de la comunidad internacional para estar lo más fuertes posible

- Estimamos un crecimiento de la inversión para el año 2021 superior al 30%. Esto es claramente positivo porque no sólo contribuye a la recuperación económica inmediata sino que implica mayor capacidad de generación de oferta para que esa recuperación económica se pueda sostener en el tiempo

- Ha habido una reducción fuerte del déficit primario del Sector Público Nacional no financiero que se estimaba en las últimas estimaciones pasa del 6,4% del PBI en 2020 a 3,5% del Producto en 2021

- Hubo un fuerte fortalecimiento del mercado de deuda pública en pesos. Esto ha ayudado a depender menos de la emisión monetaria

- Para que Argentina pueda sostener un proceso de crecimiento económico y no caiga recurrentemente en crisis de balanza de pagos, necesitamos un crecimiento sostenido de las exportaciones netas. Eso este año está ocurriendo

- No ha habido una caída de las reservas internacionales en el último año; de hecho, hoy estamos un poco por encima que hace un año

- Para el año 2022 y en adelante, la acumulación de reservas internacionales también es un objetivo central

- El primer principio es que consideramos desde el Gobierno Nacional que no es posible que haya estabilización macroeconómica sin una recuperación de la actividad económica

- El Estado busca contribuir a una expansión de la demanda agregada y a una continuidad de la recuperación económica que hoy se está viviendo

Principales supuestos macroeconómicos

Estiman un crecimiento de la inversión para el año 2021 superior al 30%

El ministro Guzmán aclaró que el escenario planteado cuenta con hipótesis que se consideraron prudentes al momento de formular el Presupuesto 2022, previo a septiembre, por lo que aclaró que pueden cambiar algunas variables.

Bajo esta definición indicó que para el año 2022 lo proyectado es:

Una evolución del PIB asociado a una continuidad de la recuperación económica con un crecimiento del 4%

Consumo privado del 4,6%. Consumo público creciendo al 3,1%

Inversión creciendo al 6,6%

Las exportaciones creciendo al 7,5%. Las importaciones creciendo al 9,4%

El tipo de cambio nominal promedio a diciembre del año próximo en $ 131

La tasa de inflación interanual punta a punta del 33%

Un crecimiento de los salarios reales de 5,3% que equivale a un crecimiento en términos reales de 4%

Y un saldo comercial superior a los 9.000 millones de dólares

Otras frases de Guzmán

- "Buscamos seguir construyendo las mejores condiciones posibles para que el crecimiento sea el más virtuoso y posible junto a generación de trabajo y que la reducción de la inflación sea lo más sólida posible".

- "Este esquema también supone que está la posibilidad a partir del 7 de enero de avanzar sobre la base de un acuerdo de precios con el sector privado. Este ha sido un elemento que ha sido parte de lo que son las negociaciones con el FMI en la construcción de un programa plurianual que nos permita refinanciar la enorme cantidad de vencimientos de deuda en los años 2022, 2023 y 2024"

- "Consideramos que los acuerdos de precios, las políticas de precios e ingresos, son un elemento necesario para que se pueda lograr una coordinación de las expectativas que permita reducir la persistencia del proceso inflacionario"

- "La política fiscal que tenía un déficit primario de 3,3% con las salvedades que acabo de hacer, tiene un resultado financiero del 4,9% del Producto"

- "Este financiamiento se compone por financiamiento por parte del Banco Central al Tesoro de 1,8 del Producto, lo cual implica una reducción importante con respecto al financiamiento en 2021, que a su vez conlleva una reducción importante del financiamiento monetario sobre el Producto en el peor año de la pandemia que fue 2020, cuando el Estado tuvo que atender las mayores necesidades para proteger al tejido social y al productivo de la Argentina"

- "También asume un financiamiento neto por parte de los acreedores oficiales internacionales del 1,1% del Producto y asume que hay financiamiento en la forma de títulos públicos igual a 2% del Producto"

- "Hay un crecimiento importante de la recaudación de la seguridad social consistente con un crecimiento del empleo para el año 2022"

- "Desde el Gobierno Nacional lo que hemos venido haciendo es proponer un curso de políticas públicas, incluyendo las políticas económicas, que apunten a que la economía argentina pueda transitar un sendero de recuperación con inclusión social, con generación de trabajo, pero que eso pueda sostenerse en el tiempo, y que se pueda lograr establecer de forma firme un rumbo, una tendencia que no esté todo el tiempo cambiando"

- "Lo que buscamos es construir un ambiente de inclusión con mayor estabilidad"

- "Cuando miremos la foto de finales de 2020 y la foto de finales de 2021 nosotros consideramos que se va a ver un año de progreso. Con un montón de problemas que hay que ir resolviendo. Vamos a ser más efectivos en resolverlos si actuamos en cuestiones claves de lo que es apuntar a una estructura económica asociada con mayor tranquilidad económica si actuamos como Estado Nación; si actuamos de forma colectiva"

El ministro aseguró que hoy están en un proceso de negociaciones con el FMI

Negociación con el FMI

Respecto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, Guzmán indicó que:

- "Hoy estamos en un proceso de negociaciones internacionales con el FMI. Eso significa la negociación de un Estado Nación con más de 190 Estados Nación".

- "Somos todos uno aquí; somos un Estado Nación negociando con el resto del mundo para que podamos como Nación soberana poder llevar adelante el programa de políticas públicas que queremos sin tener los condicionamientos que de forma general toda deuda implica, pero en particular, la deuda con el FMI históricamente ha conllevado para las naciones del mundo"

- "Nadie puede considerar que la Argentina tenga la capacidad de amortizar los vencimientos con el FMI en los plazos en los cuales fueron acordados en el programa Stand By de 2018"

- "Lo que necesitamos como Estado Nación es poder lograr las mejores condiciones posibles y el mayor apoyo posible de la comunidad internacional para estar lo más fuertes posible"

- "Eso significa que éste es el programa de políticas públicas que queremos implementar. Poder implementar nuestra visión para que la Argentina pueda seguir en la senda de la recuperación económica y de un ordenamiento de los distintos factores que dan lugar a inestabilidad macroeconómica"

- "La estabilización de esta situación requiere un proceso con un fuerte involucramiento de toda la sociedad"

- "Fortalecer un sendero de desarrollo con equidad federal y estabilidad es una tarea colectiva y desde el Gobierno Nacional esperamos continuar trabajando junto a los representantes del pueblo y las provincias, a todo el Congreso de la Nación para fortalecer este sendero".

Respecto de los pilares del presupuesto

Infraestructura pública:

- "La inversión en infraestructura seguirá ocupando un rol preponderante por su efecto multiplicador que tiene en el corto plazo para potenciar la recuperación económica como por la contribución que hace al crecimiento de la economía de una forma duradera"

- "Estimamos en función de la proyección para este año que el gasto de capital cerrará en 1,8% y se presupuesta un gasto de capital de 2,4% del Producto para 2022".

Salud:

- "En cuanto a salud, el Estado tuvo un rol muy importante en los últimos dos años para fortalecer al sistema de salud. Se va a continuar con la profundización de la inversión en el sistema de salud"

Educación:

- "La educación continuará siendo una prioridad y se va a seguir expandiendo la infraestructura en jardines, escuelas y promoviendo el sistema de becas y la inclusión digital. Se va en la senda de crecimiento en la participación de gasto en educación sobre el producto. En este sendero se apunta a converger al valor de 1,7% del Producto que se había alcanzado en 2015"

Ciencia e innovación:

- "Se apunta a potenciar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas básicas y aplicadas que también permita que se fomente la innovación en el entramado productivo y que eso aumente la productividad de la economía y favorezca las condiciones para la política productiva que hoy se lleva a cabo desde el Gobierno Nacional en pos de una mayor diversificación y agregación de valor"

- "Se apunta a poder cumplir con el 0,31% del Producto que establece la ley de financiamiento de ciencia y técnica"

Inclusión social activa con perspectiva de género:

- "El tercer pilar refiere a la inclusión social activa con perspectiva de género con programas que se focalizan en fortalecer las políticas de seguridad alimentaria, el fomento del empleo, y la capacitación laboral y políticas que apuntan a reducir las brechas de género. Se mantiene el incremento fuerte que se hizo entre 2020 y 2021 y queda en 1,2% del PIB".