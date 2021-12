Un ministro propone crear un "Instituto de la Tierra" porque se trata de un "bien social"

El funcionario dijo que la idea es "planificar un nuevo ordenamiento territorial que defina el modelo de desarrollo agrobioindustrial de la Argentina"

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, propueso a creación de un Instituto de la Tierra, con el objetivo "planificar un nuevo ordenamiento territorial que defina el modelo de desarrollo agrobioindustrial de nuestro país, como también lo ha planteado nuestro Presidente Alberto Fernández".

Además, el funcionario nacional aseguró que la tierra es un "bien social". Definiciones similare había tenido poco después de de asumir su cargo, en septiembre pasado, cuando dijo que al trigo, el maíz y la carne son "bienes culturales" y hoy esos productos están bajo intervención oficial.

Domínguez estuvo en la Estación Experimental Julio Hirschhörn de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde participó de la inauguración del Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología, Producción y Servicios vinculado al sector forestal.

Según la cartera de Agricultura, el ministro habló de trabajar con las universidades "en un instituto de la Tierra para pensar juntos un plan estratégico, para una política pública, para debatir el modelo de gestión territorial de la Argentina, para consolidarla como un bien social que cuidemos entre todos y no como una mercancía donde es el mercado quien impone el modelo de desarrollo y gestión".

El funcionario no dio más precisiones sobre la idea del Instituto de Tierras pero dijo también que se debe "estudiar el mejor aprovechamiento del agua y una mejor distribución territorial para el desarrollo de nuestro país".

"La Argentina está llamado a ser durante los próximos 30 a 40 años uno de los grandes proveedores de alimentos y proteínas animales que el mundo demanda y que Argentina tiene capacidad para producir, generar valor agregado, industrializar. Este es el desafío que tenemos", señaló.

El centro de capacitación inaugurado por el ministro de Agricultura, según se informó, beneficiará a unas 400 pymes con foco en los sectores productivos de La Plata, Berisso y Berazategui.

Antecedentes

No es la primera vez que Domínguez hace una mención a la cuestión de la tierra. En 2011, cuando en ese momento era ministro de Agricultura, le tocó defender un proyecto de extranjerización de tierras que limitó al 15% la presencia de extranjeros en campos.

En junio pasado, en un acto en Mercedes para urbanizar lotes, el presidente Alberto Fernández habló de "tierras improductivas", frase que generó temores en el campo.

"Y aquí estamos, trayendo tierras, para que en breve empiecen a construirse casas. Y además me alegra muchísimo saber que esto ocurre trabajando junto el Estado con dueños, la propiedad privada, con personas, seres humanos, ciudadanos, conciudadanos, que tienen estas tierras, este proyecto lo emprenden junto al Estado. Me pone muy contento, porque la verdad es que hace falta el esfuerzo de los dos, de un Estado que esté presente y también de un particular que entienda, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera, un hijo lo herede. Y tiene mucho más sentido volverla productiva hoy, y que en ese lugar alguien construya techo, donde van a crecer sus hijos y sus hijas", dijo Fernández.

Por otra parte, desde la oposición, el senador nacional del PRO por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, propuso crear el Instituto Nacional de la Colonización que realizará planes de colonización con tierras fiscales para pequeños productores.

Según la iniciativa de De Angeli, se establecerá las condiciones para quienes desean participar de una adjudicación, y también, fijará el valor de las tierras adjudicadas y los plazos de pago que no podrá exceder los 25 años.