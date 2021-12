¿Especulación de sectores de alto poder adquisitivo?: ARBA detectó 82 embarcaciones de lujo sin declarar

Durante un operativo realizado en un importante amarradero de San Fernando, equipos de fiscalización de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires detectaron que 82 yates, lanchas y veleros no se encontraban registrados ante el fisco y, de esa manera, sus dueños evadían el pago del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.

El director de ARBA, Cristian Girard, explicó que "estos controles en el sector náutico apuntan a regularizar la situación de quienes poseen embarcaciones de lujo sin declarar", y resaltó que "queremos terminar con la especulación de ciertos sectores de la sociedad, de alto poder adquisitivo, que deciden no inscribir sus yates y evadir así el pago de impuestos".

"Las guarderías tienen la obligación de informarnos las matrículas de todas las embarcaciones que amarran en el lugar. Esa información se cruza con la base de datos de ARBA para detectar las que no están registradas. En este caso, verificamos en un operativo presencial que, del total de yates, veleros y lanchas en infracción, había 19 con precios de mercado que van de U$S350 mil a U$S1,5 millones. Sus dueños nunca los declararon, lo que es un despropósito e injustificable. Y fueron intimados para que regularicen inmediatamente su situación", subrayó Girard.

El director de ARBA, quien encabezó la labor de fiscalización en el parque náutico de San Fernando, sostuvo que "lamentablemente, existe una cultura tributaria débil y prácticas evasoras extendidas en ciertos sectores sociales con altos ingresos y acceso a estos bienes suntuarios. Por eso intensificamos la fiscalización, para cortar esa evasión y recuperar recursos genuinos que son fundamentales para financiar políticas públicas del Estado provincial".

La Agencia de Recaudación envió intimaciones a cada titular de las embarcaciones sin declarar para notificar que procederá a dar el alta de oficio de esos bienes, de manera de cobrar el impuesto adeudado y las multas correspondientes.

A lo largo de este año, en las fiscalizaciones sobre el sector náutico ARBA detectó casi 3.000 embarcaciones que estaban sin declarar, y 259 de ellas ya fueron inscriptas al padrón.

Por otra parte, intimó a 37.403 contribuyentes que registraban deudas por $2.790 millones en concepto de Impuesto a las Embarcaciones Deportivas, y recuperó $488 millones por cuotas impagas.

Hoy en San Fernando detectamos 82 yates, lanchas y veleros no registrados ante el fisco provincial, varios con precios de mercado de US$ 350 mil a US$1,5 millones. Al no estar declarados, sus propietarios evaden el pago del impuesto correspondiente. Una situación injustificable. pic.twitter.com/nBemvYX2ob — Cristian Girard (@cristiangirard) December 22, 2021