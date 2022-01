Apagones: cómo reclamar para acceder a una indemnización por lo perdido durante los días sin luz

Los reiterados cortes elevaron la indignación social y muchos usuarios se frustraron al querer reclamar frente al ENRE. Acá te contamos cómo hacerlo

Ana vive en Caballito, a una cuadra de Av. La Plata y Rivadavia: terminó 2021 sin luz, y empezó 2022 del mismo modo. En total fueron más de 100 horas sin servicio eléctrico. Eso le implicó perder todo lo que tenía en la heladera y el freezer, gastar miles de pesos en agua mineral (vive en un séptimo piso, así que al poco tiempo se quedó también sin agua corriente), montar guardia con sus vecinos durante las noches (en el último semestre robaron dos veces en el edificio) y ni hablar de trabajar.

"Fue todo sumamente complicado. Desde no tener para cargar el celular hasta no poder pedir delivery porque no andaba el timbre ni el tótem de seguridad de la puerta. Además, tenemos vecinas que son muy mayores, a las que fuimos asistiendo porque no quieren ni salir de sus departamentos por miedo a caerse", cuenta Ana.

Y agrega: "Lo último de toda esta mala experiencia fue querer cargar el reclamo en la página del Entre Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Horas invertimos en eso. Pero cada vez que termino de cargar todos los documentos que pide tira un error y no deja terminar el trámite".

Ahora bien, esto último no es necesario si se piensa iniciar acciones legales contra alguna de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Este es uno de los tantos mitos de los que los consumidores deben deshacerse.

"El contrato de concesión les da a las distribuidoras una ventana de seis horas para hacer reparaciones. Pero hay un detalle: esto debe ser eventual", explica María Alejandra Goyeneche Roux, abogada especializada en reclamos contra las empresas de energía.

Ella es clara al destacar que esto no significa que con un corte de 7 horas la Justicia vaya a emitir una condena, pero sí fueron creciendo los puntos que se tienen en cuenta para dar una sentencia.

Al ser cada vez más frecuentes, las indemnizaciones también fueron creciendo en valor

"Por ejemplo, toman nota sobre la cantidad de cortes que se tuvo en un período de tiempo –pueden ser tres años–, si en la vivienda hay menores, cómo se afectó la vida de los usuarios. También hay que saber que el reclamo se hace por cada integrante de la familia, y hay una indemnización para cada uno, solo hay que probar que ellos viven en la propiedad que sufrió la falta de energía", resalta Goyeneche Roux.

Cortes de luz: qué se puede reclamar

Cuando un usuario acude ante la justicia puede reclamar:

Daño material : esto incluye todo lo que se pierde, como lo que se tenía en la heladera, el tener que pedir delivery, si se quema algún electrodoméstico, y más.

: esto incluye todo lo que se pierde, como lo que se tenía en la heladera, el tener que pedir delivery, si se quema algún electrodoméstico, y más. Daño moral : con la falta de suministro se afecta la dignidad de la persona en detalles como la dificultad para higienizarse (muchos sufren falta de agua), el tener que subir y bajar escaleras para diferentes acciones, estar alumbrados a vela. Ni hablar para quienes pasaron el fin de año solos por estar sin luz.

: con la falta de suministro se afecta la dignidad de la persona en detalles como la dificultad para higienizarse (muchos sufren falta de agua), el tener que subir y bajar escaleras para diferentes acciones, estar alumbrados a vela. Ni hablar para quienes pasaron el fin de año solos por estar sin luz. Daño punitivo. Este punto es nuevo, lo incluyó el último código. "Se sumó porque hasta ese momento, si la indemnización era poca, a las empresas les convenía más pagar lo que le impusiera la justicia que reparar. Hoy ya no pueden justificarse tras una ola de calor para cortes como los que se acaban de vivir", explica la abogada.

"La gente debe que saber que tiene derechos, y que los tiene que reclamar", afirma la letrada. Por su experiencia, en un plazo de 18 a 24 meses la Justicia suele dictar sentencia, y eso implica que el cliente recibe un valor económico que se le deposita directo en sus cuentas bancarias.

En un plazo de 24 meses los usuarios pueden ver reparada económicamente la falta de servicio.

Otra cosa importante que hay que conocer es que no es preciso tener anotado el número de reclamo de cada corte para poder reclamar. "Las empresas tienen la obligación de pasarle al ENRE qué usuarios tuvieron corte, por cuánto tiempo y en qué momento. Cuando esa información se pide enseguida se puede probar cómo fue afectada la persona o el grupo familiar", dice Goyeneche Roux.

La abogada también aclara que no es necesario que el servicio esté a nombre de quien padece el corte para hacer el reclamo, basta con poder probar que la persona es quien vive en ese lugar. "Todos estos mitos generan que la gente no haga valer sus derechos, por eso hay que seguir hablando del tema. Todavía son pocos los que reclaman lo que les corresponde", suma la abogada.

Además, también resalta que el proceso es simple: "solo hay que contactar a un abogado que debería molestar a la persona en tres oportunidades: una primera reunión para conocer el caso, el momento de la mediación con la empresa (ahora es virtual) y para definir en qué cuenta querrán recibir el dinero post sentencia".

¿De cuánto se tratan las indemnizaciones? Esto varía según la cantidad de tiempo del corte, de las personas, de lo perdido y más. "Sí podemos decir que la Justicia viene elevando los montos porque la falta de servicio es algo que es cada vez más frecuente. También están las resoluciones que dicta el ENRE, pero esas, aunque salgan a favor del usuario, las empresas nunca las pagan", advierte Goyeneche Roux.