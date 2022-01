Cerruti habló del acuerdo con el FMI: "La Argentina no va a entrar en default"

No obstante, la vocera presidencial dijo que advirtió que "el FMI pide una política de ajuste que el Gobierno no está dispuesto a aplicar"

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó este jueves que "la Argentina no va a entrar en default", y remarcó que el presidente Alberto Fernández se mostró "optimista" respecto al acuerdo con el Fondo Monetario internacional (FMI).

"Nosotros entendemos que es una negociación que avanza", explicó la vocera presidencial.

Además, Cerruti advirtió que "el FMI pide una política de ajuste que el Gobierno no está dispuesto a aplicar" y aseguró que el debate sobre la negociación abarca "a toda la sociedad", durante un conferencia de prensa que brindó en la Casa de Gobierno.

Cerruti afirmó además que Argentina lleva a cabo una negociación "con el Staff" del organismo internacional de crédito y "no con Estados Unidos", aunque reconoció la importancia de ese país en la entidad financiera global.

"El Fondo Monetario Internacional (FMI) pide un ajuste que el Gobierno nacional no está dispuesto a aplicar y por eso seguimos negociando. Ese es el punto clave de la discusión que se lleva a cabo en estos momentos y esperamos que se pueda resolver rápidamente", señaló Cerruti en su habitual rueda de prensa que ofrece los jueves.

De esta forma se refirió la funcionaria a la reunión que ayer mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, con mandatarios provinciales para analizar el avance de las negociaciones con el FMI.

"Habrá más reuniones con gobernadores de la oposición, senadores diputados, sindicalistas y empresarios porque este es un debate que implica a toda la sociedad argentina y por supuesto en el parlamento, cuando haya que discutir y debatir el plan plurianual", indicó.

En ese sentido, la portavoz enfatizó que la palabra "ajuste está enterrada para este Gobierno que apuesta a una política de expansión y crecimiento de la economía.

La funcionaria se refirió a las expresiones que formuló ayer el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien consideró que la Argentina debería repudiar por "odiosa" la deuda con el FMI que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, y señaló en línea con el Presidente, que esos compromisos deben honrarse porque fueron tomados por una administración constitucional.

Por último, afirmó que "la negociación es con el FMI y su Staff y no con Estados Unidos, que es un país con mucho peso en el organismo".

"Larreta no vino a la reunión con Guzmán porque privilegia la interna de Juntos por el Cambio"

En otro orden,

Cerruti, aseguró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no concurrió a la reunión con el ministro de Economía, porque "privilegia la interna de Juntos por el Cambio antes que los intereses de los argentinos".

"No nos llama la atención que no haya venido Rodríguez Larreta, porque el mismo le dijo al Presidente (Alberto Fernández) que no puede participar de estas reuniones porque tiene problemas internos dentro de su alianza para participar de estas reuniones", sostuvo la ex diputada nacional al referirse a la ausencia de la Ciudad en el encuentro que encabezó el titular de la cartera económica para dar precisiones sobre el estado de las negociaciones con el FMI.

En conferencia de prensa, la vocera remarcó que el referente del PRO "evidentemente privilegia su posición dentro de la interna de Juntos por el cambio antes que los intereses de los argentinos". En cambio, Cerruti destacó la postura planteada por el gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales.

"Nos parece muy importante la postura del gobernador Morales, que habla de sensatez política en el sentido de hacerse cargo de que fue el Gobierno que contrajo esta deuda", indicó la portavoz. Y agregó: "Por lo menos, hay que prestarse a una conversación".

Además, también aprovechó la ocasión para cuestionar al ex presidente Mauricio Macri y afirmó que si Juntos por el Cambio "hoy no se presta a un diálogo" es porque el líder del PRO "contrajo casi personalmente la decisión" de acudir al FMI y "en aquel momento no dialogó" con las diferentes fuerzas y "no le interesó saber cómo se tomaba una deuda que comprometía a varias generaciones de argentinos". En ese sentido, acusó al sector más duro de la oposición de vivir "su propia película", alejada de la realidad de la Argentina.

Por otra parte, la vocera de la Casa Rosada subrayó que "lo que pide el Fondo Monetario es una política de ajuste que el Gobierno argentino no está dispuesto a llevar adelante porque compromete al pueblo, a la posibilidad de crecer y desarrollarse". "Ése es el punto clave de la discusión en este momento, que esperamos con optimismos que se resuelva y próximamente", afirmó.