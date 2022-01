Prat Gay ironizó por las dificultades en la negociación con el FMI: "Melchor, Gaspar, Baltasar... ¿¿¿y el plan plurianual???"

También consideró que Guzmán, "otra vez mintió acerca del pasado, saraseó acerca del presente y presentó meras expresiones de deseo para el futuro"

El ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay criticó la falta de un programa económico de crecimiento para negociar con el FMI y apeló a la ironía para manifestar su incumplimiento de su envío al Congreso al plantear: "Melchor, Gaspar, Baltasar… ¿¿¿y el plan plurianual???". En ese sentido, el ex ministro de Economía que se desempeñó durante la presidencia de Mauricio Macri calificó como una "puesta en escena" la reunión del Gobierno con la mayoría de los mandatarios en ausencia de la oposición.

Melchor, Gaspar, Baltasar...y el plan plurianual??? — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) January 5, 2022

Además, consideró que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "otra vez mintió acerca del pasado, saraseó acerca del presente y presentó meras expresiones de deseo para el futuro, muchas de ellas contradictorias entre sí, sin un solo número".

Prat Gray apuntó contra el Gobierno desde su cuenta de Twitter, donde también se refirió a la promesa realizada por el presidente Alberto Fernández el 14 de noviembre tras la derrota en las elecciones legislativas donde precisó que "la primera semana de diciembre" remitiría al Congreso un "plan económico plurianual".

En esta puesta en escena con gobernadores, otra vez Guzmán mintió acerca del pasado, saraseó acerca del presente y presentó meras expresiones de deseo para el futuro, muchas de ellas contradictorias entre sí, sin un solo número.La irresponsabilidad y el desgobierno es total. — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) January 6, 2022

Dicha iniciativa alineada a las negociaciones con el FMI, hasta el momento no se cumplió y, por ahora, sigue siendo una promesa en medio del compromiso del Poder Ejecutivo de incluirla en el temario del llamado a Extraordinarias.

Por su parte, Luciano Laspina afirmó: "El único mensaje que dejó la reunión de Martín Guzmán con gobernadores es que no hay (y quizá no haya) un acuerdo con el FMI. En mi opinión, no porque no haya un plan de ajuste sino porque no hay un plan de crecimiento".

El único mensaje que dejó la reunión de @Martin_M_Guzman con gobernadores es que no hay (y quizá no haya) un acuerdo con el FMI. En mi opinión, no porque no haya un plan de ajuste sino porque no hay un plan de crecimiento. Abro hilo: — Luciano Laspina (@LaspinaL) January 6, 2022

El legislador precisó además: "El déficit primario inercial (si el gobierno no hace nada) para 2022 es de 5% del PIB. Esa es la bomba fiscal que armaron en estos dos años." Llegar a un déficit del 3% "sin aceleración inflacionaria, es un esfuerzo enorme", alertó Laspina tras sostener que la administración de Fernández es responsable del "mayor ritmo de endeudamiento desde la recuperación de la democracia". Y afirmó que está "muy por encima de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri".

"Ante esta tragedia fiscal el gobierno sólo propone una corrección «por la vía del crecimiento». ¡Pero eso es exactamente lo que no tienen! Un plan de crecimiento. Porque el modelo kirchnerista castiga el empleo, la inversión y las exportaciones de manera sistemática", precisó Laspina.