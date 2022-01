¿Cobrás desde el próximo lunes el extra de $6.000, $9.000 o $12.000?: chequeá solo con el DNI

Sin la entrega de un IFE 4, el organismo que dirige Fernanda Raverta y el ministerio de Desarrollo continúan con los beneficios para los más vulnerables

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) empezó el 2022 con asistencias para apoyar a las familias con escasos recursos.

De esta manera, el organismo previsional avanza con el calendario de pagos de enero para las Pensiones No Contributivas (PNC), según terminación de DNI. Esta semana ya se encuentra abonando a estos beneficiarios.

Ese grupo accede al extra de $12.000 por la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de una prestación que surgió como parte del plan "Argentina contra el Hambre", y que se abona junto a las prestaciones establecidas para, de esta manera, aumentar el monto que perciben las familias y que puedan destinarlo a una mejor alimentación.

Pero no son los únicos, también los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibirán el plus desde el próximo lunes.

Las personas que pueden cobrar la prestación son: personas que cobran la Asignación Universal por Hijo/a con hijos de hasta 14 años inclusive, embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social, personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo (sin límite de edad) y madres de 7 o más hijas/os que perciben Pensiones No Contributivas.

Los montos varían según la prestación que califica a la persona para pedir la Tarjeta Alimentar:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $6000

Familias con un/a hijo/a: $6000

Familias con dos hijos/as: $9000

Familias con tres o más hijos/as: $12.000

El dinero de la prestación se acredita en la misma cuenta que la prestación de base, en el mismo día establecido para el cobro de la misma.

Ya se está bonando el extra de la Tarjeta Alimentar correspondiente a enero

Calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar en 2022

Las personas que tengan asignada la Tarjeta Alimentar ya pueden consultar su fecha de cobro para enero de 2022, que comenzará el 10 de enero para la Asignación Universal por Embarazo y el 11 para la Asignación Universal por Hijo. Los turnos se establecen en base a la terminación del DNI del beneficiario.

Esta semana ya se está abonando la Tarjeta Alimentar para los que tienen Pensiones No Contributiva. Quedan abonar a partir del 7 de enero para los documentos finalizados en 6 y 7, y para los documentos finalizados en 8 y 9, el 10 de enero.

Cobro de Tarjeta Alimentar para AUE de enero 2022

DNI terminados en 0: 10 de enero

DNI terminados en 1: 11 de enero

DNI terminados en 2: 12 de enero

DNI terminados en 3: 13 de enero

DNI terminados en 4: 14 de enero

DNI terminados en 5: 17 de enero

DNI terminados en 6: 18 de enero

DNI terminados en 7: 19 de enero

DNI terminados en 8: 20 de enero

DNI terminados en 9: 21 de enero

Cobro de Tarjeta Alimentar para AUH enero 2022

DNI terminados en 0: 11 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 17 de enero

DNI terminados en 5: 18 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 24 de enero

Tarjeta Alimentar: ¿tengo que hacer un trámite para obtenerla?

La respuesta es no. Es importante tener en cuenta que para recibir la Tarjeta Alimentar no es necesario realizar ningún trámite, dado que desde el Ministerio de Desarrollo Social junto a ANSES no han dispuesto una instancia de inscripción para poder acceder a dicho beneficio, por lo que la implementación es automática.

ANSES ha habilitado una línea para los reclamos de los titulares de la Tarjeta Alimentar. Los beneficiarios podrán llamar al 0800-222-3294 del Ministerio de Desarrollo Social y de esta manera podrán consultar sus dudas, desde pagos realizados a consultar su saldo.

¿Cómo saber el saldo de la Tarjeta Alimentar por teléfono?

Los beneficiarios pueden saber el saldo de la Tarjeta Alimentar llamando a la entidad bancaria que figura en la tarjeta:

Banelco: 011-4320500 (opción 2).

Red Link: 0800-222-7373

Mastercard: 0800-555-0507

VISA: 0810-666-3400

También se puede saber el saldo de manera gratuita enviando un mensaje de texto al número que figura en la Tarjeta Alimentar. Además, el adherente puede ingresar la tarjeta en los cajeros Link o Banelco y seleccionar la opción "consultar saldo".

Cómo saber el saldo de la Tarjeta Alimentar

¿Cómo saber el saldo de la Tarjeta Alimentar por Internet?

Para saber el saldo por internet el usuario tiene que ingresar al sitio oficial del banco emisor de la tarjeta e ingresar los datos de esta.

Cómo recibir el beneficio

Además de preguntarse cómo anotarse para recibir la Tarjeta Alimentar, muchas personas quieren saber qué condiciones se deben cumplir para poder pedirla:

Cómo anotarse

Cabe señalar que no será necesario presentar ningún formulario para anotarse en la Tarjeta Alimentar de Desarrollo Social.

Simplemente tendrás que cargar todos tus datos personales en MI ANSES y verificar los vínculos familiares del titular como de su grupo familiar.

Es muy importante que todos los datos personales de las madres que reciben todos los meses el plan de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten el formulario o libreta AUH con los controles de salud y educación de cada uno de sus hijos. De esta manera, es mas sencillo anotarse para recibir la Tarjeta Alimentar.

Tarjeta Alimentar: cómo anotarse para recibir el beneficio

Esta tarjeta de débito del Banco Nación funciona como cualquier otra con la cual se podrá realizar compras pero no es posible extraer dinero en efectivo de los cajeros automáticos.

El principal objetivo que tiene es garantizar el acceso en la compra de alimentos en edad escolar y especialmente a todas las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación.

Cómo anotarse sin formulario

Cómo les explicamos anteriormente, para la Tarjeta Alimentar no hará falta completar el formulario para anotarse.

Simplemente ingresar a MI ANSES con tu clave de seguridad social junto al número de CUIL para verificar los vínculos familiares y tener cargada la libreta con cada uno de los controles médicos de tus hijos.

¿Cómo me fijo si estoy en el padrón de Tarjeta Alimentar?

Se podrá consultar el padrón de la tarjeta alimentar desde MI ANSES ingresando con tus clave de seguridad social.

Es decir que se podrá chequear el padrón para saber si estás dentro de la lista de beneficiarios de personas que podrán acceder a este programa alimentar.

Las personas que NO figuran dentro del padrón deberán ingresar en la atención virtual ANSES para poder actualizar todos los datos personales.

¿Quiénes se pueden anotar en la Tarjeta Alimentar?

Únicamente podrán anotarse en la tarjeta alimentaria las personas que cumplen con los siguientes requisitos:

¿Cómo averiguar cuándo me van a entregar mi Tarjeta Alimentar?

Desde la ANSES se publica el padrón con el listado actualizado de los beneficiarios que podrán acceder al cobro mensual de la Tarjeta Alimentar siempre y cuando se respete las condiciones de ingreso con los requisitos establecidos por el Gobierno nacional.

Una de las formas más rápidas es ir al sitio web para chequear la información completa y saber en donde puedo retirar.

Si al consultar figura el mensaje de "Usted aún no se encuentra asignado a un operativo activo. Próximamente estará disponible esa información" esto es que todavía no estás habilitado.

ANSES Tarjeta Alimentar: Inscripción Online

La inscripción a la Tarjeta Alimentar online se hace de forma automática con el cruce de datos entre MI ANSES y AFIP.

Todos los beneficiarios de la seguridad social que se encuentran recibiendo el plan social podrán recibir este plástico.

A través del número de teléfono celular del mensaje vía SMS o dirección de correo electrónico, se indicará el día y el lugar en donde se podrá retirar la tarjeta.

A raíz de esto último es importante actualizar los datos del celular como su cuenta de email.

¿Cómo verificar mis Datos Personales en ANSES?

La actualización de los datos personales en ANSES es muy importante para poder obtener la Tarjeta Alimentaria. Para poder saber si los datos del grupo familiar están actualizados tendrán que seguir estos simples pasos.

Para verificar los datos, se puede hacer por Internet desde MI ANSES o llamando por teléfono al 130.

En caso de tener que actualizar los datos de personas como hijos o pareja tendrás que presentar la documentación correspondiente tanto original y fotocopia en una oficina de ANSES sin necesidad de sacar un turno.

Tarjeta Alimentar: cómo funciona

La Tarjeta Alimentar es una política de complemento integral alimentario. No suplanta a la Asignación Universal por Hijo ni a ninguna política existente.

La implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre.

No sirve para extraer dinero en efectivo y solo puede ser usada para la compra de alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas.

Tarjeta Alimentar: cómo funciona

Tarjeta Alimentar para Asignación Universal por Hijo

Es importante verificar la acreditación de la Tarjeta Alimentar para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Es decir, tendrás que registrar los vínculos de los niños menores de 18 años o de los niños con discapacidad.

Los datos que tendrá que tener actualizados para la AUH:

DNI vigente del menor y de las familias que tengan niños a cargo.

y de las familias que tengan niños a cargo. La convivencia con el menor dentro del grupo familiar tiene que estar acreditada.

Desde el mes de noviembre el monto de la Tarjeta Alimentaria pasará a depositarse en la misma cuenta y con el mismo cronograma de pago de la Asignación Universal por Hija o Hijo.

¿Quiénes tienen que actualizar sus datos en ANSES?

Si sos titular de algún beneficio otorgado por la ANSES, tenés que registrar y mantener actualizados tus datos personales y los de tu grupo familiar.

Mantener los datos actualizados, te va a servir para hacer trámites y para cobrar las diferentes asignaciones, jubilaciones o pensiones que otorga la ANSES. Y también para recibir la tarjeta alimentaria.

¿Qué necesito para actualizar mis datos en ANSES?

Actualización de datos de acreditación de hijo en ANSES

Partida de nacimiento con la información del menor y los padres. Si fue emitida en el extranjero debe estar legalizada o apostillada y si no está en español debe ser traducida. Las partidas de nacimiento de Italia, España, Portugal, Grecia, Chile, Colombia, Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay quedan exceptuados del visado, traducción y legalización como así también de la acotación o apostilla.

DNI del hijo y de los padres.

En el caso de un hijo adoptado: testimonio o copia de la sentencia de adopción, DNI del hijo y de los padres adoptantes.

Actualización de datos de acreditación de matrimonio, divorcio y separación en ANSES

Matrimonio:

Acta, partida o certificado de matrimonio. Si fue emitida en el extranjero debe estar legalizada o apostillada y si no está en español debe ser traducida.

DNI de los cónyuges.

Divorcio vincular o separación personal:

Testimonio o copia de la Sentencia de Divorcio o Separación Personal.

Documento Nacional de Identidad.

Separación de hecho:

Declaración Jurada o Información Sumaria Judicial o Administrativa.

Documento Nacional de Identidad.

Acreditacion de convivencia y convivencia previsional

Convivencia:

Contar con una sentencia o resolución judicial (sentencia judicial, información sumaria judicial) o una constancia de registro civil o juez de paz (declaración jurada, acta de convivencia, unión civil, unión convivencial) o concurrir a la ANSES con dos testigos para completar el formulario PS.1.45 Información Sumaria de Convivencia, debiendo presentar al menos uno de los siguientes documentos actualizados : Póliza de seguro del titular, donde el/la conviviente figure como titular de la prestación o cotitular. Contrato de vivienda familiar, debidamente estampillado o timbrado, de donde surja que ambos conviven bajo el mismo techo. Comprobante de Obra Social del titular, donde el/la conviviente figure como titular de la prestación. Partidas de nacimiento de hijos en común, reconocidos por ambos convivientes. Igual domicilio en ambos DNI. Información sumaria judicial con dos testigos. DNI de los convivientes, y en el caso que corresponda, de los testigos.

para completar el formulario PS.1.45 Información Sumaria de Convivencia, debiendo presentar al menos uno de los siguientes documentos :

Convivencia previsional:

Al fallecer un miembro de la pareja, para acceder a la pensión se deben presentar los siguientes datos actualizados ante la ANSES:

Comprobar la convivencia hasta el momento en que se produjo la muerte.

Demostrar la duración del vínculo por un período de al menos 5 años o de 2 años en el caso de tener hijos en común.

Cómo acreditar la convivencia previsional

Opción 1 - Presentar una de las siguientes pruebas/datos actualizados ante la ANSES:

Instrumento público donde conste la declaración de la relación de la convivencia o concubinato formulada por el causante o ambos convivientes (resolución judicial, denuncia penal, sentencia judicial, escritura pública, información sumaria Judicial o administrativa con la participación del causante o ambos convivientes).

Información sumaria judicial tramitada por la/el conviviente-derechohabiente con dos testigos con la participación de la ANSES y demás terceros interesados cuya existencia se conociere.

y demás terceros interesados cuya existencia se conociere. Partida de matrimonio de argentino/s celebrado en el extranjero entre el período comprendido entre el 01/03/1956 y el 21/06/1987, existiendo una relación matrimonial vigente.

Unión Civil.

Opción 2 - Presentar al menos tres pruebas/datos actualizados de las siguientes seis ante la ANSES:

Información sumaria judicial o administrativa con dos testigos sin la participación del causante.

Comprobante de la Obra Social del titular, donde se encuentre como titular de la prestación la/el conviviente.

DNI de ambos, donde surja que poseen el mismo domicilio. En caso de fallecimiento del titular de la prestación, sólo se exigirá DNI de la/el solicitante donde conste igual domicilio que el causante en la Partida de Defunción o en los registros de la ANSES.

Orden de pago previsional o comprobante de pago previsional donde el/la conviviente figure como apoderado para percibir o, para tramitar y percibir.

Partida de nacimiento de hijos en común, reconocidos por ambos convivientes.

Una de las siguientes pruebas/datos actualizados, siempre que de ellas se pueda acreditar igual domicilio o convivencia:

Póliza de seguro actual , donde surja como titular de la prestación la/el concubina/o.

, donde surja como titular de la prestación la/el concubina/o. Contrato de locación familiar, actualizado y debidamente sellado o timbrado, de donde surja que ambos conviven en el mismo domicilio.

y debidamente sellado o timbrado, de donde surja que ambos conviven en el mismo domicilio. Documentos de tarjeta de crédito actualizados , de donde surja que ambos convivientes tienen igual domicilio, o son co-titulares de la misma.

, de donde surja que ambos convivientes tienen igual domicilio, o son co-titulares de la misma. Documentación del banco de una cuenta corriente o caja de ahorros actualizada , de donde surja que ambos convivientes tienen el mismo domicilio, o son co-titulares de la cuenta.

, de donde surja que ambos convivientes tienen el mismo domicilio, o son co-titulares de la cuenta. Servicios públicos a nombre del/de la conviviente actualizados, de donde surja que ambos convivientes tienen el mismo domicilio.

Tarjeta alimentar: cómo actualizar los datos en la ANSES

Actualización de datos de menores a cargo por la AUH en ANSES

Para registrar o actualizar los datos en ANSES acerca del vínculo de un menor de 18 años o mayor discapacitado por un abuelo, hermano o tío (parientes por consanguinidad hasta el tercer grado):

DNI del menor y del familiar que lo tenga a cargo.

Información sumaria judicial o informe emitido por el Ministerio de Desarrollo Social donde conste: La relación de consanguinidad entre ambos. La convivencia con el menor o mayor discapacitado que se encuentra a su cargo, indicando que no existe guardador, tutor o curador designado judicialmente. La fecha de inicio de la relación.



Actualización de datos sobre la tutela en ANSES

Para registrar el vínculo con menores de 18 años cuando no esté a cargo de ninguno de los padres:

Testimonio de tutela o copia de la sentencia, o certificado expedido por autoridad judicial.

DNI del menor y del tutor.

Actualización de datos acerca de la guarda en ANSES

Para registrar el vínculo con menores de 18 años que se encuentran a cargo de una persona física o institución:

Testimonio o copia de la sentencia de guarda, certificado de guarda expedido por autoridad judicial.

DNI del menor y del guardador.

Tenencia legal

Para registrar/actualizar datos en ANSES referentes al vínculo con menores de 18 años que se encuentran a cargo de uno de los padres por sentencia judicial:

Testimonio o copia de la sentencia.

DNI del menor y del padre que posea la tenencia.

Tenencia de hecho

Para registrar/actualizar datos en ANSES referentes al vínculo con menores de 18 años que se encuentran a cargo de uno de los padres por acuerdo entre ellos:

Acuerdo de partes realizado ante un mediador matriculado en el Ministerio de Justicia de la Nación, ante Escribano Público o ante la Justicia competente o través del Formulario de Conformidad de Tenencia, que se realiza en una oficina de ANSES con ambos padres presentes o un acuerdo privado con firma certificada por Escribano Público, entidad bancaria o Autoridad Judicial competente.

con ambos padres presentes o un acuerdo privado con firma certificada por Escribano Público, entidad bancaria o Autoridad Judicial competente. DNI del menor y de los padres.

Curatela

Para registrar/actualizar datos en ANSES sobre el vínculo con mayores de 18 años insano:

Testimonio o copia de la sentencia.

DNI de ambos.

¿Cómo hago para actualizar datos de domicilio y contacto en la ANSES?

Ingresá a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social y modificá domicilio y datos de contacto registrados.

con la Clave de la Seguridad Social y modificá domicilio y datos de contacto registrados. También podés hacerlo a través de la línea telefónica gratuita 130, de 8 a 20

Para actualizar datos de tus relaciones familiares (hijos y pareja) o de tu identidad tenés que acercate a la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la ANSES u oficina más cercana a tu domicilio, sin turno previo.

¿Cuál es el costo del trámite de actualización de datos en ANSES?

Gratuito