Por qué el Gobierno no tiene apuro en acordar con el FMI, según Juan Carlos de Pablo

Según el mediático economista, en la Argentina es "técnicamente imposible" plantear un programa plurianual. Qué otras dificultades ve para el acuerdo

El economista Juan Carlos de Pablo opinó sobre la promesa de un Plan Plurianual para encaminar la economía que anunció el presidente Alberto Fernández luego de las elecciones que tiene como objetivo encontrar un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este marco, De Pablo indicó: "En un país como el nuestro hacer un programa plurianual es técnicamente imposible".

Según el especialista, el mandatario "hace poesía". "A vos la política te pone un techo, si encima te macana, en vez de laburar en el techo laburas en el cuarto subsuelo", opinó el economista en diálogo con Radio Rivadavia.

"En un contexto de debilidad política y no credibilidad en el Gobierno, hacer política económica es muy difícil", agregó y puntualizó: "Además tenés individualidades, a la mayoría de los ministros paralizados, al Banco Central laburando de bombero y a la Secretaría de Comercio (Interior) congelando y descongelando".

Si el Presidente "quisiera intentar" desarrollar un programa de este tipo "necesitaría un buen número de economistas idóneos laburando un buen número de semanas y no existe nada parecido en la Argentina. Entonces, a la gente, que no se chupa el dedo, no hay que venderle buzones", consideró De Pablo.

"Si vos me preguntas qué va a hacer el equipo económico, ni ellos lo saben. Tampoco son un equipo, ¿Qué van a intentar? nada", sostuvo.

Para de Pablo, hay improvisación de parte del equipo económico debido a su dependencia de la dirigencia política "pasa también en todos los países del mundo" y pidió "no idealizar" a las políticas de carácter económico.

"Si la gente supiera cómo se hace la política económica se suicidaría en masa", agregó y disparó: "Por favor, aterricemos, la cosa es mucho más dramática".

Además, Juan Carlos de Pablo, explicó: "Ni el Gobierno ni el FMI tienen apuro por cerrar el acuerdo" debido a que "ninguno de los dos tiene apuro".

"La verdadera negociación entre Argentina y el Fondo es escrita y reservada, no sé si existe o no pero sospecho que no", consideró el economista.

Es por esto que no le da "ni cinco de bolilla" ni a las declaraciones del organismo internacional ni a las del Gobierno y sus funcionarios ya que, según sus dichos, "no tienen nada que ver con la negociación".

"Si la Argentina sabe que a través de la negociación no va a conseguir ni un dólar fresco, ¿qué apuro tiene?", concluyó.

Guzmán, con empresarios y CGT para detallar negociaciones con FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió este jueves a empresarios de compañías extranjeras que operan en el país y miembros de la CGT, con el fin de brindarles un informe sobre las negociaciones con el FMI.

El almuerzo se realizó en la terraza del Palacio de Hacienda y también participaron la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

La incorporación de Vizzotti obedeció a la necesidad de analizar el impacto de la tercera ola de Covid las empresas.

El encuentro se produjo un día después de que el funcionario presentara, frente a gobernadores, un informe sobre el estado de las negociaciones con el Fondo Monetario.

En Casa Rosada y junto al presidente Alberto Fernández, el jefe del palacio de Hacienda reclamó a la comunidad internacional que "apoye la posición de la Argentina".

A la vez, reconoció que en el sendero fiscal "no hay acuerdo" aún con el organismo crediticio. Según dijo, "la diferencia entre lo que plantea el FMI y lo que plantea el Gobierno argentino consiste en diferenciar un programa de ajuste del gasto real, que detendría con seguridad la recuperación, versus un programa que le dé continuidad a la recuperación de la economía".

Guzmán indicó que la Argentina propone bajar el déficit "en forma gradual con la posibilidad que el Estado pueda favorecer las condiciones de producción. La Argentina propone reducir el déficit a través de crecimiento". Pero explicó que lo que pide el FMI "es diferente de lo que hemos presentado".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió a empresarios y miembros de la CGT

Por tal motivo, el ministro consideró "importante que estemos alineados en defender los intereses de la Argentina. Cada uno tiene que definir la camiseta que se quiere poner".

"No es una cuestión de visiones sino de intereses en juego.

Algunos pueden plantear un programa recesivo que baje el nivel de exportaciones y permita elevar el superávit comercial para pagar deuda (pero) primero que todo está asegurar la recuperación económica de la Argentina", insistió.