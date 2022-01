Álvarez Agis: "Sin acuerdo con el Fondo, Argentina se cae del mapa"

El economista advirtió que un nuevo acuerdo con el FMI servirá para devolverle los dólares prestados al organismo y no para que el país crezca

A la luz de las evidentes dificultades que enfrenta el Gobierno para cerrar un programa de refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FM), los economistas comienzan a conjeturar cuáles pueden ser la consecuencias para el país si finalmente fracasan las negociaciones. Por caso, Emmanuel Álvarez Agis, actual consultor y ex viceministro de Economía de Cristina Kirchner, lanzó una seria advertencia sobre lo que podría ocurrir.

"Sin el acuerdo con el Fondo, pensar un acuerdo económico es francamente irrisorio. Sin el acuerdo, Argentina se cae del mapa", evaluó el economista.

"Por más que el departamento de marketing del Fondo diga que los acuerdos son buenos, los acuerdos sirven para devolverle la plata, no para el crecimiento", señaló Álvarez Agis, aunque admitió que esa es una postura "lógica" para el Fondo en su rol de acreedor.

En cuanto a la legitimidad de la deuda, el economista rechazó la postura de algunos sectores del kirchnerismo que proponen desconocerla. "Que le pregunten a Cristina porqué decidió pagarle al Fondo cuando estaba en default con los acreedores privados. Si bien pagar es un esfuerzo y una extracción de recursos, siempre es mejor pagarla", planteó. Y agregó: "No toca tragarse un sapo, sino tragarse un escuerzo de u$s45.000 millones", se lamentó.

En relación al futuro programa económico que presuntamente diseña el Gobierno, el economista señaló que es imprescindible contar con dólares para poder afrontar las tensiones del mercado. "Vos le podes decir a las empresas y sindicatos de que vamos a tener un acuerdo y que vamos a inflar al 25%; ahora, acto seguido, ellos te van a preguntar a cuánto vas a devaluar. Para que ese acuerdo tenga confianza, se necesita que sea con bolsillos llenos de dólares. Si estás flojito de dólares, en esa mesa se van a dar la mano, pero no va a funcionar", afirmó.

Por otra parte, Álvarez Ágis valoró la recuperación de la economía en 2021 y rechazó que exista un "efecto rebote" que se de naturalmente. "Las economías no son pelotitas de tenis, no rebotan. El crecimiento de este año responde a dos factores: uno es la vacuna y otra es que las empresas no se ahogaron durante la pandemia", explicó.

El Gobierno admitió que el acuerdo con el Fondo todavía enfrenta dificultades.

De Pablo: por qué el Gobierno no tiene apuro en cerrar el acuerdo con el Fondo

El economista Juan Carlos de Pablo opinó sobre la promesa de un Plan Plurianual para encaminar la economía que anunció el presidente Alberto Fernández luego de las elecciones que tiene como objetivo encontrar un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este marco, De Pablo indicó: "En un país como el nuestro hacer un programa plurianual es técnicamente imposible".

Según el especialista, el mandatario "hace poesía". "A vos la política te pone un techo, si encima te macana, en vez de laburar en el techo laburas en el cuarto subsuelo", opinó el economista en diálogo con Radio Rivadavia.

"En un contexto de debilidad política y no credibilidad en el Gobierno, hacer política económica es muy difícil", agregó y puntualizó: "Además tenés individualidades, a la mayoría de los ministros paralizados, al Banco Central laburando de bombero y a la Secretaría de Comercio (Interior) congelando y descongelando".

Si el Presidente "quisiera intentar" desarrollar un programa de este tipo "necesitaría un buen número de economistas idóneos laburando un buen número de semanas y no existe nada parecido en la Argentina. Entonces, a la gente, que no se chupa el dedo, no hay que venderle buzones", consideró De Pablo.

"Si vos me preguntas qué va a hacer el equipo económico, ni ellos lo saben. Tampoco son un equipo, ¿Qué van a intentar? nada", sostuvo.

Para De Pablo, ni el Gobierno ni el FMI tienen "apuro" alguno en cerrar un nuevo acuerdo.

Para de Pablo, hay improvisación de parte del equipo económico debido a su dependencia de la dirigencia política "pasa también en todos los países del mundo" y pidió "no idealizar" a las políticas de carácter económico.

"Si la gente supiera cómo se hace la política económica se suicidaría en masa", agregó y disparó: "Por favor, aterricemos, la cosa es mucho más dramática".

"La verdadera negociación entre Argentina y el Fondo es escrita y reservada, no sé si existe o no pero sospecho que no", consideró el economista.

Es por esto que no le da "ni cinco de bolilla" ni a las declaraciones del organismo internacional ni a las del Gobierno y sus funcionarios ya que, según sus dichos, "no tienen nada que ver con la negociación".

"Si la Argentina sabe que a través de la negociación no va a conseguir ni un dólar fresco, ¿qué apuro tiene?", concluyó.