Es inmediato: el atraso de un día con el FMI significa no poder negociar nada hasta que se pague

Primera imprecisión: con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se entra en default. Esto no ocurre, lo que ocurre son atrasos (arrears). Segunda imprecisión: después de atrasarse en un pago, hay seis meses para negociar. En realidad, no se acuerda nada hasta que se paga. Caso, Grecia 2015.

Así lo confirmó el economista Federico Poli, ex funcionario del BID en diálogo con gente del staff del propio FMI:

"Tú no puedes tener un acuerdo con el Fondo para pagar arrears. Los arrears se tienen que resolver antes de que se firme el nuevo programa. Es una estupidez, porque terminas usando el programa para pagar el crédito puente que te dio un tercero, pero así es", enfatizó Poli.

En el caso de Grecia en 2015, tras sólo un mes de atraso, pudo arreglar con el FMI gracias a un préstamo del Banco Central Europeo (BCE).

Pero, ¿quién puede prestarle a Argentina? ¿La Celac, dominada por países hundidos en la pobreza como Venezuela, Cuba y Nicaragua? ¿O China y Rusia? ¿Bajo qué condicionalidades financieras, económicas y políticas?

Poli redujo cualquier expectativa en ese sentido, al afirmar que el no acuerdo con el FMI implica maximizar la incertidumbre y se traduce en menos dólares, corte del financiamiento de los organismos internacionales y también de China, contrariamente a lo que algunos podrían soñar.

También para las empresas corte del crédito comercial para el sector privado, más cepo, más brecha, menos nivel de actividad y de puestos de trabajo, caída de la demanda de dinero, más inflación y riesgo de híper, remató.

Diana Mondino, de Ucema, dijo que "nadie le presta en condiciones normales a quien todavía no pagó sus deudas anteriores. Habría que aceptar condiciones muy duras, o ni siquiera tener crédito. Por eso los países tratan de estar al día con el FMI".

¿Existe el waiver para arrears?

La consultora Eco Go, que dirige Marina Dal Poggetto, explicó que el Fondo no cuenta con períodos de gracia dentro de sus préstamos, por lo que el país entra en cesación de pagos el mismo día del incumplimiento.

"Los waiver son para las metas no para los desembolsos. El FMI podrá no declararte en default, pero si con la deuda impaga, y a partir de ahí, se complicará cualquier línea de crédito internacional", explicó Christian Buteler, analista financiero.

Por no poder negociar un acuerdo, el país debe pagar la deuda antes de firmar un nuevo acuerdo con el FMI, recurriendo a un prestamista puente si no tiene el capital, afirmó Eco Go.

La consultora citó el caso de Grecia en 2015, que también en ese momento era el principal deudor del FMI como ocurre ahora con Argentina, pero afirmó que ahí terminan las similitudes.

Grecia contó con el apoyo del Banco Central Europeo para levantar el atraso de sólo un mes, y tres días después firmar otro acuerdo con el Fondo. Mientras que Argentina no tiene a la vista una entidad similar que le permita salir de la situación de deuda impaga con el FMI.

Y entrar en un atraso prolongado, más allá de esos 6 meses después de los cuales el país puede quedar directamente afuera del FMI, es ponerse en la situación económica de países que así lo hicieron, como Afganistán, Congo, Irán, Liberia, Somalia y Sudán.

La fecha límite es marzo cuando hay un vencimiento de $2900 vencimiento que Argentina podría no cumplir

El FMI y el Club de París

Los pagos al FMI en 2022 correspondientes al programa Stand By de 2019 suman u$s19.000 millones, a los que se suman pagos a acreedores privados y la renegociación de deuda con el Club de París.

Tan solo en el primer trimestre es necesario cancelar u$s3900 millones. Luego de vencimientos menores este mes y el próximo, la mayor amortización vence a mediados de marzo, por u$s2900 millones.

A partir del atraso en el pago en el FMI, se complicará cualquier línea de crédito internacional, Tampoco hay que olvidar que, junto al vencimiento del FMI, está el del Club de París, donde es necesario contar con el acuerdo del Fondo para poder negociar la deuda que hemos dejado en suspenso el año pasado, indicó Buteler.

El Gobierno fijó una fecha límite en su acuerdo puente con el Club de París cuando prorrogó vencimientos por u$s2000 millones. Se estableció el 31 de marzo de 2022, fecha para la que Argentina ya debería contar con un acuerdo con el Fondo Monetario, precisó.

Creo que sería un gran error aplicar la misma estrategia con el Organismo que la aplicada con los inversores privados, enfatizó.

Si el acuerdo con el FMI se cerraba en octubre/noviembre, había un par de meses para negociar con el Club de París, pero estando tan sobre la fecha no sé cómo van hacer. Dudo que estén negociando a la par con ellos para cuando salga el acuerdo con el FMI, tener todo listo con el Club de París, sostuvo.

Con el atraso con el Fondo, se acaba el financiamiento para importaciones y cae la disponibilidad de productos

Las consecuencias para la gente

Eco Go relató que lo que se viene después de marzo, si no se acuerdo con el FMI, es un escenario de inestabilidad financiera durante los meses en que se extiende la negociación aseguran un escenario de estanflación complicado, sobre todo en un contexto de sequía y aumento de la demanda de divisas del turismo y el sector energético.

Buteler a su vez, señaló que incluso puede afectar al comercio exterior.

Daniel Marx, de la consultora Quantum, afirmó que habrá incertidumbre en Argentina, ya que se complicaría más el acceso a financiamiento y a inversiones.

Se entorpecen los movimientos de comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, pero sobre todo las impo; la actividad y movimientos de fondos, todas las presiones cambiarias, expectativas de inflación, actividad y problemas con la disponibilidad de productos y crecimiento de la economía en mediano y largo plazo, enumeró Marx entre los problemas que se producen en la economía real.

Poli aseveró que la principal consecuencia de no acordar con el FMI es un cada vez mayor aislamiento financiero internacional. Entrar en retrasos significa aumentar la desconfianza en Argentina y la mala reputación. Innecesariamente.

Mondino subrayó que las consecuencias son muy malas, por eso no hemos defaulteado todavía.

Habría cero crédito para país y empresas, con lo cual sólo puede pagarse cash lo que se necesite como insumos/importaciones. Desde el punto de vista de deuda no se puede refinanciar capital, mientras que si estuviéramos complyant con el FMI se puede renovar y pagar sólo intereses, puntualizó.

Lo inexplicable de la dejadez

Distinta fue la negociación del 2005 cuando había una conducción del organismo que quería castigar al país porque aseguraba cosas como que Argentina negociaba de mala fe, recordó Poli.

En aquel entonces también el G7 y el Tesoro estaban en una posición dura con aquello del "dinero de los plomeros americanos" y la teoría del moral hazard. Todo lo contrario al escenario que desperdiciamos estos años para renegociar. No encuentro explicación lógica para encontrarnos en este escenario, sostuvo.

Es inexplicable cómo llegamos a esta situación. La pérdida de tiempo significó perder la oportunidad de negociar en un contexto internacionalmente favorable como fue el del pico de la pandemia, 2020, con todos los países expandiendo fiscalmente, y también la Argentina, o principios de 2021, cuando el piso de déficit que se partía para negociar el sendero fiscal era muy elevado, consideró.

Además, las tasas internacionales eran negativas y había mucha predisposición de las autoridades del FMI y del G7 a permitir reestructuraciones de deuda para dejar espacio fiscal para el esfuerzo sanitario y de sostenimiento de familias y empresas, recordó.

Estar a menos 3 meses de un vencimiento de dimensiones considerable con escasas e insuficientes reservas netas sin avances en la renegociación de la deuda con el FMI y un contexto internacional que cambió y se hace más desafiante, genera un nivel de incertidumbre máximo en una economía que no muestra un rumbo claro, afirmó.

Esto último también, sin dudas, es responsabilidad de las contradicciones que deja en evidencia públicamente la alianza gobernante. La pérdida de tiempo significó también que durante estos años se asumieran costos y se perdieran oportunidades, acumulando desequilibrios macroeconómicos que no son sostenibles en el tiempo, concluyó Poli.