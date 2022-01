El impacto de la suba de tasas del BCRA: entre la promesa incumplida del Gobierno y la preocupación de los bancos

En la campaña electoral del 2019 el entonces candidato a presidente Alberto Fernández decía que iba a dejar de pagar los intereses de las Letras de Liquidez del BCRA (Leliq) para pagarle el aumento a los jubilados con ese ahorro y para darle gratis los remedios.

En ese entonces sostuvo: "Son diez días de intereses de Leliq a cambio de la tranquilidad, por todo el año, de los jubilados", dijo ya además manifestó que esa medida implicaba un costo de unos 19.000 millones de pesos anuales y que podían salir de la "inmoralidad" de pagar intereses de las Leliq.

Por ahora una promesa incumplida del gobierno ya que no solo no se utilizó ese ahorro sino que con la mayor emisión de esas letras del Central y con la reciente suba de las tasas de interés, el BCRA aumentará el déficit cuasi fiscal que genera el pago de los intereses a los bancos y al estado que son los tenedores de esos instrumentos.Esos intereses anuales suman unos 2,,4 billones de pesos.

Luego de una fuerte suba de la inflación, el BCRA a partir de fines de diciembre el BCRA decidió subir la tasa de referencia de 38% a 40% anual. A su vez, creó un mercado a 180 días con el mismo activo al 44 por ciento.

Este incremento en las tasas de referencia también se extendió a los ahorristas, ya que la entidad dispuso elevar al 39% nominal anual los rendimientos mínimos para las colocaciones a plazo fijo en pesos por parte de las para personas hasta $10 millones, y al 37% anual para empresas. También a los poseedores de tarjetas de créditos ya que la financiación de los saldos impagos pasó del 65 al 75 por ciento efectivo anual.

Con estos cambios, el BCRA mejoró los rendimientos nominales para los depositantes que enfrentaron tasas reales negativas en el 2021 de entre 6 y 8 puntos porcentuales. Tanto la suba de tasa como la nueva definición de cliente minorista van en busca de volver más atractivos los instrumentos en pesos mientras que a los bancos se los tienta ampliándoles la capacidad de colocación en Leliq lo que implica mayores pagos de intereses futuros de la entidad monetaria por la renovación de esos pasivos monetarios del Central.

Los inconvenientes

El mayor problema es que esta suba de tasas de referencia de las Leliq también impactará en el pago de intereses por los pasivos remunerados que emite el BCRA para esterilizar el exceso de pesos del sistema financiero, justamente, por la elevada emisión monetaria. Una tasa de Leliq en el 40% anual implica una tasa efectiva anual -de renovarse mes a mes los vencimientos de pasivos remunerados del BCRA- de un 48,3% en doce meses. Por lo tanto, de mantenerse constante el stock de Leliq y Pases, la entidad monetaria estará obligada a pagar intereses por unos 2,4 billones de pesos en 2022.

El pago de intereses de Leliq significó en 2021 una emisión de 1,35 billones de pesos que en mayor medida fue reabsorbida dentro del creciente stock de Leliq y Pases pasivos, que finalizó en 4,7 millones equivalentes a unos uss 46.000 millones o al 120% de las reservas internacionales brutas. En 2021, el stock de Leliq más Pases pasivos creció en $1.8 millones unos 16 puntos porcentuales por encima de la inflación. De ese monto, dos tercios corresponden al cumplimiento del pago de intereses devengado. Esto explica que explica porque en parte la inflación se aceleró este año respecto 2020 del 36,1% a 53 % interanual.

Según el proyecto de Ley de Presupuesto 2022, el Gobierno prevé que el tipo de cambio nominal se ubique en $131,10, con un ritmo de devaluación del 28 por ciento. En tal caso, el pago de intereses por Leliq y Pases alcanzaría -al tipo de cambio oficial- unos 18.000 millones de dólares, aproximadamente unos 4 puntos del PBI calculado en unos 450.000 millones de dólares.

En tanto de acuerdo a los datos de la Secretaría de Finanzas, actualizados al 30 de noviembre de 2021, la deuda pública nacional, en dólares y pesos, crece a un ritmo más acelerado. En noviembre del año pasado, tuvo un aumento nominal de uss 5.100 millones, que llevó a un total de deuda a unos uss 350.000 millones, un máximo histórico nominal" explicó a iProfesional el economista Salvador Distefano.

Los datos de Econviews muestran que el stock de pasivos remunerados, incluyendo Leliqs y Pases pasivos, cerró el 2021 en torno al 8% del PBI. Si bien es elevado, el mismo se ubicaría lejos del 10,5% que supo tocar a comienzos de 2018 cuando existían las Lebac que luego fueron cambiadas por las Leliq en el momento en el que estalló la corrida cambiaria a partir del desarme de posiciones de inversores internacionales en activos remunerados de corto plazo.

La historia económica argentina demuestra que los elevados déficits fiscales siempre son financiados con emisión monetaria. Considerando el déficit fiscal de 2022, en el punto de partida que deja 2021 con una inflación en torno a 50 por ciento, aumento de tarifas de 20% y que este año habrá que ajustar el tipo de cambio al menos 40%, que es la tasa que el BCRA paga por los pasivos monetarios, es difícil proyectar una inflación por debajo 60 % anual.

Desde Goldman Sachs, consideran que el alza de tasas es "un paso muy pequeño en un largo camino hacia la normalización monetaria y financiera" del BCRA, cuando "en gran medida, la autoridad monetaria perdió la capacidad de controlar la liquidez interna ante la necesidad de cubrir grandes montos de financiamiento fiscal -monetización del gasto público".

Para otras consultoras como Cohen S.A. y Delphos Investment, las medidas del BCRA "van en la dirección requerida por el FMI aunque parecen muy moderadas considerando que la inflación parece tener un piso de mediano plazo por encima del 3% mensual".

La suba de tasas tras más de un año en el que la inflación mostró tendencia alcista, se vincula con la necesidad de retener dentro del sistema el excedente de pesos emitidos. Hay que destacar que en diciembre el BCRA le giró al Tesoro unos 685.000 millones de pesos en concepto de Adelantos Transitorios y Transferencia de Utilidades.

En dos años de gestión del presidente Alberto Fernández el aumento de la deuda pública fue de unos u$s 40.000 millones. La suba se dio por una mayor demanda y colocaciones de bonos en pesos y adelantos transitorios del BCRA a la Tesorería para cubrir el déficit fiscal, más allá de las partidas extraordinarias vinculadas con la irrupción de la crisis sanitaria.

Esto estaría en línea con una de las exigencias del FMI para el acuerdo. Si bien incentivaría en parte el ahorro, impactaría sobre la tasa que cobran los bancos a personas, y en financiamiento en tarjetas. En términos de tasa efectiva anual (TEA), la actual Leliq de 28 días rinde ahora 48,3% y la de 180 días 48,9%, por lo que el premio por estirar plazo no parece convincente.

El gobierno de Alberto Fernández recibió una deuda del BCRA que era equivalente a unos u$s 18.500 millones y al 30 de diciembre último la misma era de unos u$s 41.000 millones calculada al tipo de cambio oficial. En los primeros dos años de este gobierno o sea que aumentó un 120 por ciento o el equivalente unos u$s 22.500 millones. Una cifra que representa casi la mitad del préstamo stand by que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el FMI por unos 45.000 millones de dólares.

Pero además del aumento en los intereses que el BCRA paga por las Leliq la suba de tasas impacta a los afecta a dos tasas de créditos que estaban reguladas por el BCRA. Aumenta la tasa por el costo de refinanciación de los saldos en tarjeta de crédito y las tasa de algunas de las líneas de créditos subsidiados para mipymes.

Con la suba de las tasas de interés decretada por el Banco Central, el pago parcial del vencimiento de los gastos hechos con tarjetas de crédito tendrá un costo extra. La disposición del BCRA ubicó a la tasa nominal anual en el 49%, seis puntos por encima de la que regía hasta ahora. Esto implica que el costo financiero total (CFT), que hasta este último aumento de la tasa de interés rondaba el 65,5% anual subiera al 75,7% anual, aproximadamente Este cambio es el que hay que tener en cuenta para calcular el pago para refinanciar los gastos con las tarjetas.

Uno de los datos relevantes que proyectan los bancos es la deuda promedio con las tarjetas de crédito asciende a unos $235.000 y viene creciendo por encima del ritmo de la inflación. El problema de las deudas con tarjetas de crédito es seguido con especial atención en las entidades financieras sobre todo en momentos de incertidumbre cambiaria y financiera, cuando en los bancos suelen tomar recaudos ante posibles escenarios que puedan anticipar graves problemas financieros como el actual.

La suba de tasas también afecta a los créditos que se lanzaron en la pandemia de las líneas de inversión productivas, con tasas subsidiadas para las mipymes y empresas de salud, entre otros rubros. Hasta la última suba, el costo máximo que podían aplicar los bancos a esos créditos era de 35% nominal anual, ahora esa tasa máxima subió a 41 por ciento.