Peligrosas consecuencias para la economía argentina de alargar un acuerdo con el FMI

Más allá de los 1.000 millones de vencimientos de este mes, una especie de mojón, el problema es el vencimiento casi impagable del 22 de marzo. Lo relevante no van a ser las fechas formales (la del 22, algún período de gracia posterior para no entrar en default, etc.), sino las consecuencias macroeconómicas de alargar la incertidumbre con el FMI. Por su parte, el FMI no quiere (ni le conviene) "abandonar" a la Argentina a su suerte. Pero no hay espacio para acordar sobre la base de un programa macro sin una mínima consistencia.

Un reciente estudio de la consultora M&S plantea que este año no se podrá repetir la historia de los dos años anteriores con el FMI. "En 2020, el gobierno pateó un acuerdo por la deuda con el FMI pagando: no había vencimientos de capital y canceló con reservas poco más de u$s1.000 M de intereses. En 2021, volvió a pedalear un arreglo pagando: abonó nuevamente los intereses del año con reservas y canceló dos vencimientos de capital (en septiembre y diciembre) con los DEGS extra que el propio Fondo repartió a escala global como paliativo por la pandemia. Fueron dos años pagando y pateando, pero no negociando un programa. 2022 es la hora de la verdad porque no hay reservas ni DEGS para seguir pedaleando y los vencimientos son enormes: o se acuerda algo por la deuda o se entra en atrasos con el FMI", dice el reporte.

En 2022, la demanda deberá ajustarse para que no caigan las reservas. Se supuso desde el primer momento que, de alcanzarse algún acuerdo, sería hacia marzo en el "último minuto del tiempo suplementario". Un límite de referencia es el primer vencimiento impagable del 22 de marzo (poco tiempo antes, poco después).

El consenso del mercado financiero es que algún acuerdo podría firmarse para evitar los atrasos y sus consecuencias, aunque luego habrá que monitorear el contenido, la implementación y luego su cumplimiento. Es una negociación que lo poco que avanza es más por resignación que por convicción. Hasta último momento, el gobierno bregó infructuosamente por "sacarle algo a cambio" al FMI: más plazo, menos tasa de interés, más DEGS, etc.

Fue una pérdida de tiempo. Por su parte, el Fondo no quiere (ni le conviene) "abandonar" a la Argentina a su suerte. Pero no hay espacio para acordar sobre la base de un programa macro sin una mínima consistencia. En este sentido, el muy desviado cierre fiscal, monetario y cambiario 2021 seguramente amplía las diferencias entre el equipo económico y el staff del FMI.

Hay una resistencia ideológica para acordar pero también hay conflictos en cuanto a la política económica: el manual de un programa macro clásico del Fondo choca contra los principios fiscales, monetarios y cambiarios de Economía. No es solamente convencer a los K más duros; es además encontrar un acuerdo mínimo sobre el diagnóstico y los futuros números de la política macro. Básicamente: la magnitud del déficit fiscal primario 2022 y en qué año apuntar a déficit primario cero; el porcentaje (declinante) de las necesidades fiscales en pesos que serán financiadas con emisión monetaria; un piso de reservas internacionales netas en el BCRA (como mínimo, en 2022 dejar de ventear dólares y parar la caída).

La pregunta es si hay suficiente buena voluntad de ambas partes para lograr un acuerdo consistente en el largo plazo. Pero los números del cierre de la macro 2021 hacen que se requieran toneladas de pegamento, mucha "complicidad" del Fondo y "mucha benevolencia política" de EE.UU. para acordar. Firmar un acuerdo sería ganar tiempo y apenas punto de partida para al menos ver de ordenar un poco la macro. Sin un acuerdo, la Argentina retrocedería un montón de casilleros, la brecha cambiaria se ampliaría todavía más y la actual inestabilidad macroeconómica se tornaría mucho más inestable.

El trabajo destaca que: "El mayor escollo es encontrar un acuerdo mínimo sobre el diagnóstico y los futuros números de la política macro. Básicamente: la magnitud del déficit fiscal primario 2022 y en qué año apuntar a déficit primario cero; el porcentaje (declinante) de las necesidades fiscales en pesos que serán financiadas con emisión monetaria; un piso de reservas internacionales netas en el BCRA como mínimo, en 2022 dejar de vender dólares y parar la caída".

Para evaluar el futuro podemos mencionar que el 2022 arrancó con la economía real rebotando y la economía financiera muy volátil. Es una economía difícil de analizar. Por el lado real, rebotó el PBI, el empleo y la exportación. Pero por el lado financiero, las reservas netas del BCRA se están agotando, la brecha cambiaria está clavada en 100% y el riesgo país está altísimo. La inflación al 50% anual no es una variable "estrictamente financiera" sino consecuencia del desequilibrio macro. Pero alimenta los sentimientos.

Lo financiero suele ser un anticipador de lo real. Si se terminara consolidando el crujir de lo financiero, inevitablemente abortaría el rebote de la economía real. Y al revés, sostener en el tiempo la mejora de la actividad requiere sí o sí descomprimir lo financiero. Inestabilidad macro-financiera mata rebote del sector real. El gran dilema es cómo descomprimir lo financiero en las actuales circunstancias de incertidumbre política, desbalances macroeconómicos, riesgo de sequía, alta inflación.

En la lógica cortoplacista K, importa más mantener caliente el consumo y menos que sea a expensas de una macro fiscal y monetariamente desequilibrada, precios relativos desalineados, cepos cambiarios, exportaciones reguladas, riesgo país altísimo, inflación reprimida, subsidios y crédito dirigido. Para estas cabezas, que el PBI suba fuerte es una condición de fortaleza política y además puede esconder debajo de la alfombra por un tiempo los desajustes macro. Pero el crujir de lo financiero le pone un límite temporal corto a esta lógica.

Para la Argentina, el riesgo es que suban más rápido las tasas de interés, se termine fortaleciendo el dólar contra las demás monedas, caigan los precios de los granos y se frene el PBI de la región (caso crítico, Brasil). Los problemas macro de Argentina son locales, pero al tema de la inflación mundial hay que seguirlo de cerca porque indirectamente puede generar impactos a lo largo del año.

El problema es que el habitual expansionismo fiscal-monetario K tiene un efecto cada vez más efímero en movilizar consumo y actividad. "La expansión monetaria deriva más rápido en presión cambiaria y subas de la inflación. Quedaron muy atrás los primeros años K donde las políticas macro expansivas reactivaban fuerte con poco impacto inflacionario. También quedaron atrás los momentos en que el control de cambios derivaba pesos ociosos cautivos que no podían "comprar dólares" hacia aumentos artificiales de la demanda agregada. La cantidad real de pesos de la economía (la plata en la calle y en los bancos) se licúa rápido: moviliza consumo por mucho menos tiempo que antes", puntualiza el estudio.

El empalme entre el 2021 y 2022 pasó a primer plano por lo complicada que terminó la macroeconomía el año pasado. Fue un cierre cambiario 2021 con exceso de demanda de dólares y un cierre fiscal con una megaemisión de pesos mayor a la prevista: una combinación peligrosa para cualquier empalme, no extrapolable para estos meses del verano. Para colmo, el clima no está ayudando y la cosecha (principal generadora de dólares de la economía) está en capilla. Definitivamente, fue un cierre macro 2021 que no encaja ni cerca en un acuerdo con el Fondo: se requerirá "mucha negociación" y "complicidad del FMI" para firmar algo. En síntesis, hay un trasfondo macro que no cierra y que, más temprano que tarde, lo hará cerrar la realidad (con o sin acuerdo con el Fondo).

Con respecto a lo del FMI, el informe de M&S explica que el año pasado se esperaba un proceso de tres secuencias. Una primera, donde no iba a haber un acuerdo rápido antes de diciembre pasado: porque la negociación estaba en cero y porque el FMI esperaba el "gesto" del gobierno de pagar el vencimiento de diciembre con los DEGS. Una segunda, que es la que está transcurriendo: una negociación con mucha tensión e idas y vueltas, porque el gobierno y el Fondo son "agua y aceite" (ideológica y macroeconómicamente hablando).

La tercera, a monitorear permanentemente, es una donde al final se llega a algún tipo de arreglo de último momento para salir del paso para evitar un default. Que el 22 de marzo en que cae el primer vencimiento impagable con el Fondo no sea la fecha de formalización del default y haya un período de gracia para seguir negociando, no tiene nada que ver con las repercusiones macro de no acordar. Lo formal irá por una vía y lo macro por otra.

Boom de precios internacionales y oferta de dólares

El 2021 tuvo cinco hechos casi imposibles de repetir este año.

Un repentino boom de precios internacionales, un rebote exportador en dólares récord para un año, el pedaleo por segundo año seguido de la deuda con el FMI, la insólita e insostenible dicotomía entre la economía real rebotando y la financiera crujiendo y una poco habitual suba de la inflación en el mundo, que de persistir se convertirá en una cuestión compleja para el mundo como un todo.

Un inesperado salto de precios internacionales revitalizó la oferta de dólares

En el verano 2020/2021, un inesperado salto de precios internacionales revitalizó la oferta de dólares y evitó una casi segura corrección cambiaria y una mayor aceleración de la inflación. La complejidad y los riesgos del mercado cambiario monetario del actual verano 2021/2022 son los mismos que hace un año atrás.

Por ese motivo, vuelve a ser importante el nivel de los precios internacionales. Precios de los granos altos incentivan a los productores a vender cosecha y a que la oferta de dólares en el mercado cambiario no se trabe. Compensan el desincentivo a vender por la alta brecha cambiaria y las retenciones (más el "atrasito" del dólar oficial de 2021 y la incertidumbre en general).

Este año, además del factor precios, hay que seguir de cerca el factor cosecha por la falta de lluvias. La principal oferta de dólares de la economía depende de las dos cosas: (P) y (Q). Cómo le vaya al agro es determinante en lo cambiario. También repercute (pero no es tan determinante) en lo fiscal y en la actividad. Rememorando la "salvada" del año pasado, desde fines de 2020 y durante el primer semestre de 2021, se registró un aumento significativo de los precios internacionales de los granos. Se quebró así un período de cinco años previos de precios intermedios tirando a insuficientes.

Este salto de precios estuvo gatillado por factores micro de oferta y demanda de granos (sequía, fuertes compras chinas de maíz, aumento de la producción de biocombustibles) y factores macro (elevada liquidez mundial, bajas tasas de interés, cierto debilitamiento del dólar). En el segundo semestre 2021, tanto unos como otros se fueron aplacando y las cotizaciones aflojaron (aunque se mantuvieron por encima de los precios promedio 2016-2019). Puesto en números, en el caso del trigo y el maíz, el precio promedio de exportación 2021 fue 33% superior al promedio 2016-2019. Para el complejo soja, la suba fue de 47% respecto al mismo período y la cotización quedó incluso más arriba que el anterior pico 2012–2014.

Este aumento de precios revitalizó el ingreso del productor agrícola, que comenzó a vender más cosecha a pesar de la elevada brecha cambiaria y las retenciones. El mercado toma como referencia el precio que recibe un productor de soja por tonelada vendida, valuada a dólares libres. En agosto de 2019, con un precio de exportación intermedio de 340 dólares y las retenciones en 25%, el productor recibía 248 dólares por tonelada. En mayo 2020, con control de cambios, brecha alta y retenciones en 33% los 248 cayeron a 120 dólares por tonelada.

En ese contexto más flojo, el salto del precio internacional de la soja de fines de 2020 "vino como anillo al dedo", tanto para el productor por lo micro como para la política económica por lo macro: el precio recibido subió a 230 dólares por tonelada (prácticamente se equiparó al valor de agosto 2019). Gatilló venta más fluida de cosecha y se regeneró y potenció el superávit comercial cambiario.

Cuando en la segunda mitad del año pasado los precios internacionales se desinflaron, la brecha rebotó y el dólar oficial se atrasó un poco, el valor recibido por tonelada retrocedió a 177 dólares: un precio más justito, aunque todavía suficiente para que no se trabara la venta de cosecha. Con el reciente salto de precios, el valor de referencia trepó en enero 2022 a 191 dólares.

El buen ritmo de venta de la cosecha llevó a que en el mercado cambiario 2021 el agro liquidara u$s38 mil M (casi 90% del total explicado por soja, maíz y trigo): unos u$s6.000 M por encima de 2020. Fue oxígeno cambiario puro para un mercado que estaba con exceso de demanda de dólares. De la mano de la suba de los precios internacionales, el año pasado se produjo el rebote exportador en dólares más pronunciado en un año: un incremento de más de u$s22 mil M (de casi u$s55 mil M en 2020 a más de u$s77 mil M en 2021).

El motor principal del rebote fue el salto del precio de los granos, pero no fue el único. También subieron otros precios; y complementariamente hubo suba de volúmenes de exportaciones no agrícolas. Fue un combo: el agro explicó dos tercios del rebote (excluyentemente por efecto precio) y el resto explicó el otro tercio (principalmente las manufacturas y algo también combustibles y minería).

El rebote exportador fue una de las mejores noticias de 2021 (sino la mejor). La mala fue que el BCRA no acumuló en las reservas ni un sólo dólar de este aumento. Buena parte financió una ineludible normalización del nivel de la importación (que se había desplomado en 2020). Parte fue a cubrir la demanda de dólares autorizada de personas y empresas en el mercado cambiario oficial. Otro poco se destinó a pagos netos de deuda externa y el resto fueron dólares vendidos en el mercado CCL para contener la brecha. No hubo acumulación de reservas netas; es más, el año pasado el BCRA desacumuló reservas. Claro que si no se hubiera producido el mega rebote exportador, otro hubiera sido el desenlace cambiario y del nivel de actividad 2021.

Este año, la misma cuenta de almacenero de los dólares está igual o más difícil de cerrar. Con la cosecha amenazada por la sequía y el mundo y la región amenazados por la inflación, con los muy buenos precios actuales la exportación podría arañar los u$s77 mil M de 2021. Hasta el momento, los agro dólares perdidos por el impacto climático podrían ser parcialmente compensados por el efecto de mejores precios y por la performance de la exportación no agrícola y así no generar un problema macro cambiario. Pero si en las próximas semanas la sequía se profundizara, no habrá cómo remontar la pérdida, la exportación total será claramente inferior a 2021 y habrá repercusiones en el mercado cambiario.

Un párrafo especial para la exportación no agro (alimentos, manufacturas industriales, combustibles y minería). 2021 fue un buen año: parte por mejores precios, parte por una suba de volúmenes. Terminó mejor de lo que arrancó y por eso deja una inercia positiva para 2022. Esta inercia es lo que compensaría parcialmente una pérdida acotada de agro dólares producto de una sequía moderada. De todas maneras, la exportación no agrícola sigue lejos de los valores récord de 2011 y parece muy difícil volver a ellos en el corto plazo (salvo alimentos que sí lo hizo, al resto le falta un montón para equipar aquellos los niveles).

La exportación es el único ingreso genuino de dólares de la economía y este año deberá alcanzar para: i) cubrir una demanda de dólares de personas y empresas en el mercado oficial que últimamente está estacionada bien arriba de los u$s1.000 M mensuales; ii) pagar en el año deuda externa (bonos reestructurados más algún neto a organismos) por otros ¿u$s2.000, 3.000 M? No se ventearán más reservas por el mercado CCL porque no hay. Entre las demandas i) y ii), se "consumirían" en el año no menos de u$s15.000 M. Quedaría con suerte para pagar importaciones un monto anual similar al de 2021, ni un dólar más. Si la exportación terminara peor por la sequía, el remanente de dólares para importar sería aún menor.

Es una cuenta macro que va camino a cerrar con fórceps con la importación como variable de ajuste (vía un planchazo endógeno de la actividad, una corrección al alza más rápida del dólar oficial, más trabas oficiales para importar o una mezcla de las tres). Y/o un nuevo reforzamiento del súper cepo a la demanda de personas (atesoramiento y turismo) y empresas (pagos al exterior). Todo muy sujeto a lo que dé la exportación. Que la cuenta de los dólares no cierre es un reflejo del desbalance macro general, externo por el lado de los dólares e interno por el lado de los pesos.

En esta cuenta hay que destacar el alto nivel de la demanda de dólares de personas y empresas: hasta hace unos meses se movía como un "relojito suizo" en torno a los u$s700 M mensuales pero en el último tiempo prácticamente se duplicó (parte por la mayor brecha, parte por el aumento de los fletes, parte por mayor cancelación de préstamos de bancos locales). "Manejar" vía súper cepo una demanda anual de dólares oficiales del orden de los u$s15.000 M es mucho más complicado que una de u$s8.000 M. Es un problemón para el BCRA.

