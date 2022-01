Vicentin: cómo repercutió entre los acreedores la nueva oferta de pago

Entre los acreedores granarios medianos y grandes, la nueva oferta de Vicentin de abonar el 100% de su deuda en un solo pago a sus acreedores comerciales con créditos de hasta u$s30.000 cosechó fuertes crítica.

De hecho, advierten una maniobra de la aceitera para seguir dilatando el proceso concursal al que, incluso, le avizoran "un horizonte muy oscuro".

Según argumentan, la nueva propuesta viola dos principios jurídicos muy importantes. El primero es que para pagar por categorías debió haber categorizado a sus acreedores al inicio del concurso, y el plazo para hacerlo ya se venció.

Además, destacan que al decidir pagar un monto específico para todos por igual violan el principio de igualdad para los acreedores, que en este caso sería la proporcionalidad, ya que los u$s30.000 para un grupo representa el 100% de la deuda y para otros es una ínfima parte.

Con su nueva propuesta, la agroexportadora jugó una ficha fuerte para tentar a los acreedores más chicos (que daban por perdido o licuado el dinero no pagado por Vicentin) y aislar a los grandes acopios y cooperativas para que queden batallando en soledad contra el acuerdo concursal que la firma debe tener abrochado antes de fin de marzo si quiere evitar el cram down o tomar distancia de la quiebra.

Y es que si los acreedores chicos (desgastados y descreídos de la larga marcha del proceso judicial) le dan el visto bueno a la propuesta, Vicentin tendría casi abrochado el número de acreedores que exige la ley para aprobar un acuerdo concursal.

"Es una clara violación al principio de igualdad entre acreedores que debe imperar en estos procesos, ya que unos acreedores cobrarían el 100% de su crédito dolarizado y otros un 20%. Habiendo decidido no categorizar, los acreedores no pueden sufrir diferentes quitas, sin importar la magnitud del crédito", señalaron a Rosario3 desde el estudio Robiolo y Asociados, que patrocina a acreedores granarios, que calculan que el juez no homologaría esa oferta.

Un grupo de acreedores de la empresa demandaron a síndicos, auditores y ex directivos

Es más, los abogados del estudio incluso señalan que la nueva propuesta (pagar el 100% a los más chicos y una quita del 80% al resto a pagar el 20% en dos años) pueda ser considerada como una "mejora" a la original (pago inicial de 20 mil dólares a todos los acreedores y luego una quita del 70% a pagar el saldo en 15 años). Y es que, sostienen, sigue sin aparecer el aporte real de los accionistas. Y es que saltar de u$s20.000 a u$s30.000 el pago inicial apenas supone un par de meses de facturación de empresa.

"Ya el juez Fabián Lorenzini al rechazar la presentación de la primera oferta lo remarcó expresando: "no evidenciándose ningún aporte extra por parte de los accionistas". Si bien no todos son responsables del default, resulta innegable que todos los socios han obtenido millones en beneficios directos, préstamos, altos sueldos y/o participaciones en empresas Non Core, gracias al capital aportado por terceros quienes se consideran lógicamente defraudados. ¿No será hora de aportar a la solución algo de todo lo que se llevaron? Por lo menos, para poder conciliar bien el sueño y alejar los fantasmas de las causas penales", enfatizan desde el estudio Robiolo y Asociados.

"Por estas razones, concluimos que asoma "negro" el horizonte del proceso concursal de Vicentin. Las posibilidades de obtener un acuerdo legalmente válido y que sea aprobado por las mayorías de los Acreedores es de muy difícil ocurrencia. Ganar tiempo prorrogando los plazos del Concurso, manteniendo el gran negocio del Fazón al costo de los "Interesados Estratégicos", y que la familia Vicentin siga cobrando los importantes sueldos, pareciera ser el real objetivo detrás de esta movida. ¿Lo permitirá el Lorenzini, prorrogando a julio el periodo de exclusividad o habilitará el Crown Down donde seguramente aparecerán propuestas competitivas?", resaltaron los letrados al medio rosarino.

Demanda contra síndicos, auditores y exdirectivos

Un grupo de empresas agropecuarias que tienen acreencias comerciales con la aceitera Vicentin presentó ante la justicia rosarina una demanda civil contra síndicos, auditores y exdirectivos de la firma por alrededor de 25 millones de dólares, que se suma a la convocatoria de acreedores y a las causas penales en curso, indicaron este martes voceros judiciales.

La demanda, patrocinada por el estudio Robiolo y Asociados, dedicado a la intervención judicial y extrajudicial en relación con la actividad empresaria, pretende conseguir un resarcimiento económico por los perjuicios económicos sufridos por los acreedores.

Las fuentes dijeron que la demanda civil por daños y perjuicios involucra a quienes dirigían la empresa al momento de declararse el default, a los exsíndicos, al auditor que certificó los balances de Vicentin y a las firmas KPMG Argentina y KPMG Internacional, que avalaron los estados contables.

Los denunciantes pretenden que se investigue la presunta adulteración de los balances, que de comprobarse abriría las puertas para lograr una reparación económica por los perjuicios sufridos en el proceso.

Esta demanda civil es paralela e independiente de las causas penales

La demanda civil fue presentada por Robiolo y Asociados antes de la feria judicial de enero y es independiente de las demandas penales que están en marcha, motorizadas por bancos nacionales y extranjeros y grupos de empresas acreedoras.

Voceros judiciales afirmaron que se buscará probar que se concretó un fraude a través de la adulteración de los balances contables de la aceitera con sede en la ciudad de Avellaneda, que habría permitido ocultar un faltante de 900 millones de dólares.

Las maniobras, tal como se ha venido denunciando desde sectores empresarios y legislativos, se habrían realizado a través de contabilizar números falsos en el stock de materia prima, que eran elevados en forma ficticia, y minimizar el impacto de la carga de deuda.

En ese sentido, se habría evitado contabilizar contratos a fijar por 463 millones de dólares en el ejercicio 2017 y por 395 millones de dólares al año siguiente, con el objetivo de obtener endeudamiento en perjuicio de sus acreedores comerciales y financieros.

Los demandantes también solicitaron se investigue la estructura societaria de Vicentin con filiales en otros países, que en la práctica, a través de empresas off shore, dejaba fuera del alcance de los acreedores los activos de la firma, con lo cual la aceitera podía operar sin tener que responder por sus deudas.

Una de las claves de la denuncia civil es determinar la naturaleza de la actuación de KPMG, firma a la que acusan de no haber advertido un faltante patrimonial de 900 millones de dólares.