El dólar solidario no es solo argentino: Rusia también le aplicará una comisión del 30 por ciento

El Banco Central de Rusia estableció una comisión del 30% por cambiar rublos a dólar, euro o libra que está vigente desde este jueves, algo similar al impuesto PAIS de Argentina. La autoridad monetaria rusa informó su decisión a través de un comunicado, si bien aclaró que no se trata de un impuesto sino de una comisión.

La decisión rusa guarda cierta relación con el impuesto PAIS argentino, que implica un porcentaje que se debe abonar sobre ciertas operaciones en moneda extranjera. La alícuota que se aplica aquí es del 30% sobre el importe total de cada operación alcanzada.

Si bien en Rusia no es un impuesto, en la práctica es lo mismo, porque el comprador de moneda extranjera debe asumir un costo adicional para operar en el mercado de cambios.

Según analistas, las medidas que tomó el Gobierno ruso apunta a desalentar la demanda de dólares, tal como sucede en la Argentina. Por el momento, continúan las largas colas en los bancos rusos para comprar moneda extranjera, principalmente dólares, ante la devaluación del rublo.

Cuánto cayó el rublo frente al dólar

Desde que Rusia invadió Ucrania el jueves de la semana pasada, el rublo se ha devaluado hasta 30%. Esta semana, tras la decisión de algunas calificadoras de riesgo internacionales de rebajar la nota de Rusia (para pasar al país de mercado emergente a independiente, el mismo grupo en el que está la Argentina) el rublo cayó más de un 9% frente al dólar (a 116,8 rublos por unidad) y casi un 8% frente al euro (a 125,1).

Para sostener a la moneda local, el Gobierno ruso dispuso también que los exportadores conviertan el 80% de sus ingresos en divisas a rublos. Otra medida fue suspender la operatoria de la Bolsa de Comercio de Moscú, que lleva cuatro días cerrada.

Existe la posibilidad de un mayor deterioro a la economía rusa "provocada por las sanciones impuestas por occidente"

El Banco Central pagó, pero no pagó

El miércoles el Banco Central abonó un cupón de bonos en rublos equivalentes a unos u$s98 millones, pero no está claro cómo los extranjeros podrán acceder al efectivo después de que prohibiera las transferencias a inversores del exterior, que aún no tienen en claro si esos títulos están en default o no.

Las restricciones podrían hacer que los inversores extranjeros que tienen bonos por unos u$s29.000 millones en la llamada deuda OZF no puedan cobrar los ingresos por sus tenencias, lo que aumenta el espectro del primer default de la deuda soberana rusa, por primera vez desde 1998.

"A menos que llegue a todos los tenedores, no pueden negar que es un default", dijo el miércoles Paul McNamara, administrador de cartera de GAM Investments, sobre el cupón. "No pueden decir que pagaron con ninguna convicción"

De ahora en más el próximo gran test corresponde a un vencimiento de la empresa estatal Gazprom, que debe afrontar un vencimiento de u$s1.300 millones el 7 de este mes.

El próximo vencimiento, en la mira

En cuanto a la deuda pública, la preocupación gira en torno del próximo vencimiento de los cupones de dos bonos, el próximo 16 de marzo por un total de 107 millones de dólares, al que se suma otro por u$s359 millones que opera a fin de mes. Pero el más gravoso es el primer pago de capital con fecha 4 de abril, por un total de 2.000 millones de dólares.

Un dato a tener en cuenta es que la mayoría de los eurobonos tienen un periodo de gracia de 30 días, por lo que Morgan Stanley calcula que el primer impago podría concretarse el 15 de abril, cuando expira el periodo de gracia en el cupón del bono de 2023.

Según Marcelo Assalin, jefe de deuda de mercados emergentes de la firma William Blair en Londres "Hay una incertidumbre muy importante en este momento, después de las sanciones aplicadas al banco central ruso y al Ministerio de Finanzas".

En igual sentido, tanto el banco de inversión JPMorgan como el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), que agrupa a bancos de casi todo el mundo, muestran su preocupación por el aumento significativo del riesgo de que Rusia se vea abocada a su primer impago de deuda externa.

¿Por qué hay dudas?

Si bien en teoría, Rusia dispone de amplias reservas para cubrir la deuda, en la práctica la congelación de activos ha reducido lo que el banco central tiene disponible para realizar los pagos.

A partir del enorme stock de reservas que administra el Banco Central de Rusia, cabe preguntar por qué se teme que no cumpla con sus compromisos.

La respuesta proviene del hecho que la congelación de activos ha reducido el monto disponible para realizar los pagos, a lo que se suma que la ejecución de los pagos será más complicada después de que las sanciones hayan limitado el acceso de Moscú a los sistemas de pago globales SWIFT.

Y, por último, la congelación de activos socava la capacidad de Rusia para defender su moneda, aumentando el costo del servicio de la deuda externa.

Sobre este punto, Dirk Willer, ejecutivo del Citi en Nueva York sostuvo que "La congelación de las reservas de divisas podría debilitar significativamente el rublo y aumentar los temores de impago de la deuda soberana y de las empresas".