Inflación, falta de dólares y crisis energética frenan la actividad económica: ¿hay riesgo de recesión?

La aceleración de la inflación, la crisis energética por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la sequía, y la falta de disponibilidad de dólares, forman un cocktail que pondrá un freno a la recuperación de la actividad económica a partir del segundo trimestre del año.

La economía argentina en 2021 creció 10,3% interanual con lo cual en realidad recuperó la caída de 9,9% que había registrado en 2020 por el impacto de la pandemia de Covid 19, y dejó un arrastre estadístico de 3% para 2022.

El acuerdo con el FMI contempla rango de crecimiento del Producto Bruto Interno de entre 3,5% y 4,5% para este año, que para la mayoría de los analistas ya quedó viejo ante el impacto del conflicto bélico y expectativas de inflación en el país de 60% anual.

Algunos analistas recortaron su previsión de expansión para este año a un rango de entre 2,5% y 3%, aunque aclaran que no es crecimiento genuino sino solamente conseguir un número similar al arrastre que dejó la economía en 2021.

En cambio, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go comentó a iProfesional que en la consultora proyectan que este año cierre con estancamiento al crecer solo 0,5% interanual.

Con una escenario más pesimista, en Equilibra advirtieron que "hay elementos recesivos que podrían evaporar el elevado arrastre positivo que dejó 2021, generando incluso una mínima caída promedio de 0,5% del PBI en 2022".

El acuerdo con el FMI prevé un rango de crecimiento económico de entre 3,5% y 4,5% para este año

¿Cómo le irá a la actividad económica en el segundo trimestre?

El Estimador Mensual de Actividad Económica difundido días atrás por el INDEC mostró en enero una caída de 0,5% contra diciembre por la ola de contagios que produjo la variante Omicron, y una suba de 5,4% respecto igual mes de 2021, en tanto que la medición de la consultora de Orlando Ferreres arrojó que en febrero la economía trepó 0,9% contra el mes previo, y aumentó 5,2% interanual.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, dijo que "a partir del segundo trimestre esperamos un estancamiento en el nivel de actividad (o sea 0% contra el primer trimestre) después de un crecimiento de 0,7% trimestral entre enero y marzo".

"El shock de precios internacionales es contractivo en términos de consumo y fiscales, acelera la inflación y dificulta el crecimiento del salario real mientras obligaría a aumentos muy fuertes en las tarifas para lograr reducir el gasto en subsidios energéticos", explicó.

El analista sostuvo que "para no convalidarlos y cumplir con el objetivo de déficit primario acordado con el FMI el gobierno debería pisar otros gastos que al ser más progresivos tienen mayor impacto en los niveles de actividad".

Por su parte, Agustín Berasategui, economista de ACM prevé para el segundo trimestre una contracción de 0,8% "mayormente por el impacto de las condiciones climáticas en el agro, con alguna recuperación en el tercer trimestre, y en términos anuales esperamos un crecimiento leve cercano al 2,5%".

"La crisis energética representa un desafío por los posibles cortes al sector productivo que van a impactar en el nivel de actividad. A esto deberíamos sumarle el factor de quita de subsidios que por una cuestión de costos va a afectar la producción de algunos rubros", comentó.

Con un panorama más sombrío, Menescaldi calculó que la actividad económica tendrá en el segundo trimestre una retracción de 3,7% contra el primero fundamentalmente por el impacto de la sequía, mientras que en el tercer trimestre estimó una caída de 0,4% por efecto de la crisis energética, aunque aclaró que esa cifra "es incierta dado que dependerá mucho de lo que haga el gobierno con el Gas Natural Licuado (GNL) y a quien le corta el gas".

El impacto productivo negativo por la sequía rozaría 1 punto porcentual del PBI

Efecto sequía

Menescaldi sostuvo que "la sequía afectará a la producción agrícola, prevemos una baja en la cosecha de granos gruesos (maíz y soja) de casi de 10% respecto a 2021 y eso va a implicar una caída en la actividad especialmente en el segundo trimestre que es el de más alta participación del campo en la economía".

En la misma línea, en Equilibra advirtieron que "la intensa sequía que azotó al país a comienzos del año golpeó fuerte al sector agropecuario, ya que registraría una caída en su producción de dos dígitos en 2022".

"El impacto productivo negativo directo rozaría 1 punto porcentual (p.p) del PBI y alcanzaría 1,5 p.p. si se consideran las actividades conexas (producción de alimentos, transporte de cargas y otros)".

¿Cómo impacta la inflación en la actividad?

Federico Moll, director de Ecolatina, señaló a iProfesional que "proyectamos un crecimiento económico este año en torno a 3% que es básicamente crecer por arrastre, que no haya crecimiento entre puntas a lo largo del año, y esto se debe en buena medida por la aceleración inflacionaria que estamos viendo, más los aumentos de tarifas que vamos a tener en los próximos meses, lo que le pone un techo muy marcado al poder de compra de los ingresos" y por ende al consumo.

De igual diagnóstico, en LCG prevén "una tasa de crecimiento más bien moderada en torno al arrastre estadístico que dejó el 2021 de 3,5% anual" a alegar que "es de esperar al corregirse desequilibrios macroeconómicos ya sea en el orden fiscal o tarifario, sumado a una dinámica inflacionaria alta, los salarios reales sigan ajustando a la baja"

"Esto podrá significar un freno contra la expansión del consumo, componente que representa aproximadamente un 70% del PBI", advirtió.

La aceleración inflacionaria deteriorará el salario y el consumo lo que repercutirá en la actividad

A su vez, en Equilibra afirman que "la merma del salario real es especialmente relevante para las actividades no transables -como la mayoría de los servicios-que dependen de la demanda doméstica" y precisaron que "el arrastre estadístico positivo que dejaron estos sectores a fines de 2021 es levemente superior al 1%".

En sintonía, un análisis del economista Jorge Vasconcelos, del Ieral de la Fundación Mediterránea sostuvo que "una inflación que se acelera, marcando una variación del IPC de 4,7 % en febrero y un estimado por encima de 5 % para marzo frena el nivel de actividad a través de la pérdida del poder adquisitivo de la demanda".

"Así, la medición desestacionalizada del PBI puede estar devolviendo en el primer semestre más de la mitad del arrastre estadístico con el que había arrancado el año ya que también hay que computar el menor volumen de cosecha y el posible cierre de plantas por falta de energía".

Crisis energética

Berasategui sostuvo que "la crisis energética representa un desafío por los posibles cortes al sector productivo que van a impactar en el nivel de actividad; a esto además deberíamos sumarle el factor de quita de subsidios que por una cuestión de costos va a afectar la producción de algunos rubros".

Por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania que disparó el precio internacional de los combustibles, en Eco Go, coinciden que "la cuenta de energía es uno de los factores que hay que seguir de cerca ya que va a limitar al resto de las importaciones y por ende será clave en el nivel de actividad".

Al respecto, Menescaldi remarcó que "la crisis energética que empieza a operar a partir de mayo-junio pero impactaría más en el tercer trimestre, y está vinculado básicamente a conseguir el fluido para poder abastecer a las industrias, será una cuestión que probablemente limite el crecimiento".

El economista comentó que "prevemos que las importaciones energéticas se dupliquen este año por la suba de precios, con lo cual la cantidad de dólares que quedarán disponibles para el resto de las actividades no energéticas va a caer 4% respecto a 2021".

El déficit energético superará este año los u$s 5.000 millones, según calcula Equilibra

Según estiman en Equilibra el déficit energético podría superar u$s 5.000 millones en 2022, muy superior al saldo negativo en 2021 de u$s 630 millones

"En un contexto tan incierto como el actual no sabemos si se podrá contar con dicho fluido en el invierno, por lo que no se puede descartar un escenario de menores importaciones por imposibilidad de conseguir GNL, lo cual generaría cortes a grandes usuarios y, por ende, la parálisis de una parte de la industria", analizaron

En ese marco, alertaron que "sea consumiendo excesivas divisas -que potencian las importaciones y los subsidios energéticos- o generando una recesión industrial, la actividad se resentiría"

"Peor aún, el escenario más probable es que ocurran ambas cosas: que aumente el déficit comercial energético y los subsidios y que haya cortes de suministro de energía a las empresas. Por ambas vías, el efecto será recesivo", auguró.

Falta de dólares

Los analistas aseveran que una variable de gran importancia para el crecimiento de este año es la disponibilidad de dólares para financiar la demanda de importaciones. En ese sentdo, Moll subrayó que "más si se tiene en cuenta que la mayoría de las importaciones tienen como destino la producción"

En ese marco, advierten que la meta que establece el acuerdo con el FMI de acumular un aumento en las reservas netas internacionales de u$s5.800 millones conspira contra el nivel de importaciones y la producción, y por ende, contra la actividad.

En ese sentido, Menescaldi explicó que ante los mayores pagos por importaciones energéticas, sumado al creciente déficit de la cuenta de turismo internacional, y "dado que el gobierno tiene que acumular reservas, la cantidad de dólares disponibles para importar del resto de la economía se verá limitado".

"No hay la cantidad de dólares suficientes para crecer y recomponer reservas, las dos cosas a la vez no se puede, porque no tenés crédito, y eso limita el crecimiento", argumentó.

Con el mismo diagnóstico, en Equilibra estimaron que "si se cumple la meta de acumulación de reservas internacionales netas del acuerdo, no habría dólares suficientes para sostener el nivel de actividad de 2022 (el PBI caería 1%)"

Te puede interesar Un multimillonario de Wall Street pronostica un "desastre económico": cómo hay que prepararse

"Para que la economía no caiga este año, la acumulación de RIN debería ser de sólo u$s 1.800 millones. En nuestro escenario Base, contemplamos una flexibilización - waiver - de la meta de acumulación de RIN (US$ 3.800 millones) por la disparada de los precios energéticos, compatible con una mínima contracción promedio del PBI en 2022 (-0,5%)", concluyeron.