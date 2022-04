El complicado momento de Martín Guzmán: cuál es la condición que le impone la Cámpora

El pasado fin de semana en distintas reuniones de políticos, banqueros y empresarios hubo una frase común: "En esta guerra política la Casa Rosada es Ucrania, el Senado y La Cámpora son Rusia y Martin Guzmán es la ciudad de Kiev".

Varios de ellos imaginan a la vicepresidenta digitando la ofensiva contra la Casa Rosada desde su despacho del Senado junto a La Cámpora, y a Martín Guzmán recibiendo su ofensiva virulenta. La última estuvo a cargo de su subordinado el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien entre otras cosas responsabilizó a Guzmán de no lograr bajar la inflación.

Los días que se vienen para Guzmán se podrían calificar como ha definido el periodista Carlos Pagni como una especie de "Vía Crucis". El miércoles próximo se conocerá el dato de inflación.

Al respecto, la noche del lunes, el ministro de Economía despejó la todo tipo de dudas y adelantó en un programa de cable que la inflación será superior al 6 por ciento en marzo, dejando mal parado al Director Ejecutivo del Indec, Marco Lavagna, ya que el dato se iba a dar a conocer el miércoles a las 16 como siempre informa el instituto de estadísticas para mantener el secreto estadístico.

Guzmán reconoció además que el índice de precios será el más alto de todo el Gobierno y dio un detalle no menor ya que vinculó la suba de los precios a la incertidumbre política. "Si la política está desordenada, es mucho más difícil lograr cualquier cosa", afirmó

Luego del dato del Indec, que ya develó Guzmán, el jueves 14, el directorio del BCRA probablemente dará conocer un nuevo aumento de la tasa de interés que podría ser el más alto del año y la llevaría una tasa nominal anual del 45 % frente al 60 por ciento de inflación proyectada por consultoras y bancos. Por el momento la tasa de interés positiva que piden los banqueros no se ve.

La posibilidad de un DNU para tener el nuevo Presupuesto 2022

La otra fecha clave es el 15 de abril. Es el día que Guzmán prometió al FMI tener listo un nuevo Presupuesto 2022. Es probable que el Gobierno emita un DNU para sacar el nuevo presupuesto ya que él mismo no podrá salir por una votación en el Congreso de la Nación. Guzmán deberá modificar el presupuesto vigente en línea con la meta del déficit fiscal del 2022 (2,5% del PBI). Hay que destacar que el Gobierno tuvo que prorrogar el presupuesto del 2021, tras ser rechazado el que presentó Guzmán en el Congreso a finales del año pasado.

El 13 de diciembre del año pasado en su presentación del Proyecto de Presupuesto 2022 Guzmán, aseguró en la Cámara de Diputados que un "objetivo central de la política económica es atacar el proceso inflacionario" y señaló que "el Presupuesto 2022 le da continuidad a la visión que desde el Gobierno nacional se plantea, para propiciar la recuperación de una doble crisis: económica y sanitaria". Algo muy lejano a la realidad actual.

El proyecto de Presupuesto 2022 presentado en diciembre proyecta a un crecimiento del 4% del PBI que se mantendrá, una inflación del 33% que se modificará por una que va del 38 al 48 % proyectada en las metas con el FondoI ,un dólar a $131,1 para el año próximo que ya quedó corto y contemplará los pagos al FMI por unos 21.000 millones de dólares que el anterior no consideraba.

"El proyecto busca satisfacer cinco objetivos, la inclusión social, dinamismo productivo, estabilidad macroeconómica, federalismo y soberanía" y destacó el proceso de recuperación económica, de manera sólida, que permitirá que el PBI crezca el 10%".dijo en ese entonces Guzmán.

¿El nuevo presupuesto saldrá por decreto?

El ministro también señaló en su presentación de diciembre pasado que "el problema principal al que se ha enfrentado la Argentina en 2021 ha sido la dinámica inflacionaria y es un objetivo de la economía a atacar". El problema es que la tasa de inflación en diciembre pasado fue del 2,5 % mensual y en marzo estará entre el 5 al 6 % mensual y la proyección anual llega al 60% mientras que en diciembre pasado era del 50 por ciento anual.

Con respecto a las proyecciones del dólar los números del primer trimestre del año muestran que la cotización del dólar oficial subió 8,% en pesos. Por primera vez en varios trimestres le ganó a la suba de los dólares financieros donde el dólar libre cayó un 3,8%, el dólar MEP 3,9% y el dólar Contado con Liqui un 4,8 %. La novedad es que la inflación del primer trimestre del año superará el 15 por ciento y será la más alta para un trimestre desde 1992 cuando estaba en sus comienzo el Plan de Convertibilidad.

La idea de Guzmán es evitar el debate parlamentario y hacer los cambios a través del envío de un DNU. Por el momento el equipo económico sigue analizando los efectos de la guerra que repercute sobre la inflación y limitaría el crecimiento. Sin un panorama claro, es posible que los cambios se demoren para después del 15 de abril. Todo esto podría ser conversado en el marco de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial convocada para el próximo 20 de abril en Washington. Guzmán viajaría con su equipo y podría sumarse el titular del BCRA, Miguel Pesce.

Además de la actualización presupuestaria, el memorándum con el FMI prevé para junio la convocatoria a audiencias públicas para aumentar las tarifas.

El kirchnerismo quiere identificar a Guzmán con Aranguren por los aumentos de tarifas

Guzmán ya le ordenó a la secretaría de Energía que inicie el proceso de aumento de las tarifas de luz, pero el área de Darío Martínez todavía no confirmó una fecha y tampoco está claro si los incrementos serán suficientes para reducir los subsidios, después de aplicar subas del 20% en marzo. Guzmán además prometió al FMI reducir los subsidios energéticos en un 0,6% del PBI, con aumentos cercanos al 20% para los sectores de menores ingresos, entre 43% y 45% para la mayoría de los clientes, y de hasta el 200% para los hogares a los que se les aplicará la segmentación. Eso fue antes de la invasión de Rusia a Ucrania. En algunas reparticiones oficiales, se habla que los subsidios van a ser superiores a los del año pasado por la disparada de los precios de la energía.

La condición que le impondría el kirchnerismo a Guzmán es que sea él quien haga los anuncios y lidere las audiencias públicas presenciales a fines de abril o principios de mayo, previas a una suba de la energía eléctrica y el gas natural por redes el 1 de junio.

En realidad lo que busca el kirchnerismo es que Guzmán se convierta en una especie de Juan José Aranguren, el ministro de Energía que fue elegido como uno de los culpables de los aumentos anunciados en el Gobierno de Mauricio Macri. Guzmán sería la cara de los aumentos de tarifas. El kirchnerismo entiende que esa fue la razón de la derrota de Macri en su intento de reelección en 2019 y sostienen que: "con aumentos de tarifas y con inflación no se ganan elecciones".

En el Gobierno no descartan cambios después de Semana Santa

La otra fecha del derrotero de Guzmán es el próximo 15 de junio cuando debería estar listo el aumento de tarifas que podría ser superior al 80 por ciento y la segmentación de las mismas tal como prometió Guzmán al FMI. Por ahora no están emitidas las resoluciones del ENRE y en el caso del gas si se podrían aumentar y todavía no se avanzó con la segmentación de tarifas que es clave.

El domingo pasado el Presidente volvió a ratificar a Guzmán y por lo que pudo saber iProfesional podría haber cambios de ministros y en puestos estratégicos como ANSES, PAMI e YPF después de Semana Santa. "Si Alberto entrega a Guzmán puede perder la guerra" comentan en privado algunos funcionarios que responden al primer mandatario pero no descartan una renovación del Gabinete.

En esa línea el ministro dijo anoche que: "la idea es todos juntos tirando para el mismo lado". Tras los rumores de su salida del gabinete del viernes pasado y las críticas sobre su gestión manifestó que "para bajar la inflación se necesita un apoyo político claro" y cuestionó a quienes "generan incertidumbre" sobre la política económica del Gobierno también dijo qué "hay que seguir los lineamientos de la política económica que marca el Presidente Alberto Fernández".

Los próximos días serán claves para Guzmán en particular por la especie de Vía Crucis que deberá transitar y la fuerte embestida que podría recibir del kirchnerismo y en particular de la Vicepresidenta quien ya ha dejado claro después de la aprobación del acuerdo con el FMI que no lo quiere en el ministerio de Economía.