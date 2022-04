Juan José Aranguren advirtió que los usuarios ya están pagando el aumento de tarifas "con una inflación del 60 %"

Tras haber calificado de "hipócrita" al secretario de Energía, Juan José Aranguren acusó al Gobierno nacional de "vender espejitos de colores" cuando fomenta el congelamiento de las tarifas y advirtió que los usuarios "están pagando el aumento" de los servicios "con una inflación del 60 %".

El ex ministro de Energía, en declaraciones a TN, desestimó que la población vaya a sufrir frío este invierno pero advirtió que la falta de gas tendrá impacto en la actividad económica.

En este contexto, Aranguren acusó al Gobierno de "falta de planificación" a la hora de definir un programa de importación de gas en medio de la crisis generada por la guerra en Ucrania a partir de la invasión rusa.

Qué dijo Aranguren sobre el aumento de tarifas

Cuando se lo consultó sobre las declaraciones que realizó contra Darío Martínez, el ex funcionario macrista reconoció que no tendría que haber tratado de "hipócrita" al actual secretario de Energía sino de "fanático del relato".

"Él mismo derogó una resolución en la que se llamaba a concurso público internacional de una licitación de transporte; tardaron 26 meses y recién en febrero de este año se lo encargaron a una compañía del transporte", señaló.

En julio de 2019 a través de una Resolución de la Secretaría de Energía se llamó a una licitación pública para una licencia de construcción y operación de un gasoducto que fue demorada porque hubo cuatro oferentes, de acuerdo a lo que había declarado en su momento Aranguren.

De acuerdo a lo explicado por ex funcionario macrista, un año después de haber asumido, el gobierno de Alberto Fernández derogó la resolución. En febrero de este año, por un DNU, se dio una licencia de concesión de transporte en forma directa a Ieasa (la ex Enarsa) para hacer el gasoducto como obra pública.

Aranguren: aumento de tarifas y críticas al Gobierno

"En Vaca Muerta, si no lo empezamos pronto corremos el riesgo de que el gasoducto no esté para el año próximo", dijo el ex ministro de Mauricio Macri.

En este sentido defendió el potencial energético de Vaca Muerta. "El 50 % del gas que consumimos en la Argentina viene de Vaca Muerta y el 35 % del petróleo. No es una promesa es una realidad, lo que si es una promesa es la capacidad de exportar lo que viene de Vaca Muerta", añadió.

Incluso, Aranguren desestimó que el Gobierno vaya cumplir con las metas fijadas en el acuerdo con el FMI en materia de reducción de subsidios de las tarifas de servicios. "El Gobierno se comprometió a bajar 0,6 puntos del PBI, aproximadamente 3 mil millones de dólares, pero el costo extra para satisfacer la demanda significa unos 5.800 millones, es decir 1,4 punto del PBI", explicó.

Además rechazó la teoría de que se pierdan elecciones por aumentar tarifas. "A fines de 2016 y principio 2017 aumentamos las tarifas y ganamos las elecciones de medio término. Esta administración lleva dos años con tarifas congeladas y perdieron la elección", señaló.

Aranguren apuntó que "es falso que el aumento de las tarifas no se pagan, se están pagando con déficit fiscal que genera inflación". "Nos venden espejito de colores, nos están mintiendo, la factura igual se paga con una inflación del 60 % pero la pagan los que no consumen energía", resaltó.

En tanto, Aranguren afirmó que "todo subsidio tiene que tener una finalización porque si no mejora la situación social nunca vamos a lograr que se mantengan los subsidios".