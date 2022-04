Guzmán busca captar "rentas extraordinarias", mientras crece la desconfianza en el kirchnerismo

La vice volvió a enviar un mensaje a Alberto Fernández sobre el costo de "no tomar decisiones". Y el campo se prepara para resistir una nueva ofensiva

Cristina Kirchner agregó una frase a su larga lista de dichos que pasaron a formar parte del folclore político argentino: "Que te pongan una banda y te den un bastón no es el poder... y ni te cuento si no hacés las cosas que tenés que hacer".

Los invitados extranjeros que conformaban el auditorio de la asamblea parlamentaria EuroLat posiblemente no hayan captado cabalmente la alusión a la situación política interna, aunque los aplausos de la tribuna "cristinista" los debe haber hecho sospechar de que no se trataba de una frase abstracta sino que debería tener un destinatario en particular.

Y, naturalmente, todos los argentinos interpretaron que, una vez más, Cristina estaba haciéndole una advertencia al presidente Alberto Fernández. Otra vez en forma indirecta y sin mencionarlo, como cuando le envió un potente mensaje al regalarle el ahora célebre libro "Diario de una temporada en el quinto piso".

El mensaje era el de siempre: que el Gobierno equivoca el rumbo si espera que los problemas sociales y económicos de la Argentina se resuelvan con mesas de diálogo social y promesas de que se respetarán los precios máximos. La convicción de Cristina es que el Presidente irá socavando su autoridad a medida que la crisis se profundice, si es que no toma decisiones drásticas que impliquen una confrontación con los "poderes concentrados".

Más grieta interna: en su discurso, Cristina Kirchner profundizó sus críticas y advertencias hacia la gestión de Alberto Fernández

Es decir, con esos mismos grupos empresariales a los que, el día anterior, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había acusado de ser los principales culpables de la inflación, al actuar en forma oligopólica en la producción de alimentos y productos de primera necesidad sin que el Estado llevara a cabo un rol de interventor y controlador.

No por casualidad, Kicillof invitó a su acto al díscolo secretario de Comercio, Roberto Feletti, y dejó el mensaje de que, en su provincia, las resoluciones de esa secretaría "son ley". Una forma de avisar que, ante la constatación de incumplimientos en los precios acordados con el Gobierno, se aplicarían sanciones.

El discurso de Cristina sigue esa misma línea de reclamo de medidas confrontativas. Y también, como había hecho Kicillof, implica una respuesta tácita al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en una entrevista televisiva había pintado un panorama de recuperación de la economía, de baja de la inflación y de protección del salario real.

El kirchnerismo, desconfiado sobre la iniciativa de Guzmán

La seguidilla de señales desde el kirchnerismo deja en claro que no solamente no habrá una paz con el entorno del Presidente sino que se mantendrá una línea opuesta a la que había pedido el ministro Guzmán, quien había pedido un alineamiento del oficialismo respecto de su programa económico.

Cristina, en su discurso ante EuroLat, puso en términos explícitos lo que desde hace tiempo se viene insinuando en el kirchnerismo: que no se puede confiar en las declaraciones de buenas intenciones de los empresarios, porque éstos cultivan un doble estándar según el cual el intervencionismo estatal es deseable cuando se hacen salvatajes -como ocurrió durante la cuarentena- pero es malo si se trata de redistribuir la renta.

"Durante la pandemia el sector privado recibió todo tipo de ayuda. Sin embargo, ante la tragedia de la guerra, el mercado nos contesta con que ‘No importa, los demás que revienten’. No vale así, así no juego más", dijo la vicepresidente, ante el aplauso de "los pibes para la liberación" que habían colmado el auditorio del Centro Cultural Kirchner.

"Si cuando vos nos necesitaste, te pagamos los salarios, te perdonamos créditos, te perdonamos impuestos, ahora que te necesitamos a vos para el pueblo, para la sociedad, me parece...." y Cristina dejó la frase quedó inconclusa, pero su gesto era por demás elocuente.

El ministro Martín Guzmán prometió que la inflación comenzará un sendero a la baja, pero el kichnerismo cree que lo intentará sobre la base del ajuste fiscal

Lo curioso es que el Gobierno, incluyendo al propio Guzmán, ya habían dado señales de que estaría dispuesto a tomar alguna medida de corte intervencionista, en el sentido de las que reclama el kirchnerismo.

El ministro, aunque rechazó la posibilidad de una suba generalizada de retenciones a la exportación agrícola, sí deslizó que se está analizando una herramienta diferente para "captar rentas extraordinarias" generadas por las abruptas subas en los precios internacionales.

¿Una ayuda involuntaria al "tractorazo"?

Guzmán no dejó en claro cómo sería esa forma de captar rentas sin elevar retenciones y sin desestimular la exportación. Pero en el mercado ya trascendió que el instrumento previsto sería un nuevo impuesto, probablemente con un formado de aporte extraordinario -como el que se aplicó el año pasado para las grandes fortunas- que alcance a grupos con de los sectores agrícola, agroindustriales, petrolero y minero, que hayan registrado un incremento de las ganancias como consecuencia de los cambios en el mercado global.

Tal vez en el kirchnerismo no se haya tomado muy en serio el aviso de Guzmán, o no crea que el Presidente tenga la voluntad política de llevarlo a la práctica, y por eso continúan las críticas y advertencias sobre los costos de "no tomar decisiones políticas".

Pero, en contraste, los eventuales pagadores de ese nuevo impuesto sí se tomaron al pie de la letra la declaración de Guzmán y ya están adoptando actitudes defensivas. Acaso el ministro, involuntariamente, haya terminado por darle un empuje a la iniciativa de un "tractorazo" de protesta a realizarse la semana próxima en Buenos Aires, que no termina de concitar la unanimidad de las gremiales de productores rurales.

Todavía no se conoce oficialmente la idea de Guzmán, pero ya hay quienes hablan sobre la posibilidad de recurrir ante la justicia, porque se perciba la posibilidad de que se produzca una doble imposición, dado que el objeto al que apuntaría la nueva medida sería el mismo que se grava en el Impuesto a las Ganancias.

Pero, sobre todo, los productores están dispuestos a dar el debate del fundamento económico, dado que niegan ser beneficiarios del aumento de los precios internacionales. Más bien al contrario, se quejan de que muchos empresarios del agro están viendo disminuir sus márgenes, porque los insumos también han sufrido un encarecimiento que impactó de lleno en sus costos, mientras que sus ingresos ya estaban erosionados por las retenciones.

De la misma manera, las empresas industrializadoras de alimentos han aclarado que los resultados positivos de sus balances provienen de un alivio en la carga de su deuda y no en un mayor ingreso obtenido por ventas en el mercado interno. Pero en el kirchnerismo se ha puesto la lupa sobre estos grupos por la decisión de pagar dividendos a los accionistas.

Los productores niegan que sus márgenes de ganancia se hayan agrandado y se ponen a la defensiva ante un posible nuevo impuesto

Cristina quiere alejarse de la crisis

Lo cierto es que en el actual contexto político, es poco probable que esas quejas de los productores tengan eco en un Gobierno que se siente presionado por el reclamo de "hagan algo". La publicación del 6,7% de inflación de marzo, si bien no sorprende, ha tenido el efecto de un shock político.

Al mismo tiempo que se conocía el dato -y también en simultáneo con el discurso de Cristina Kirchner- se volvía a producir otra masiva demostración de organizaciones piqueteras, que denunciaban cómo la asistencia estatal no alcanza para sacar a muchos beneficiarios de la zona de indigencia.

Es a la luz de esa crisis que en el ámbito político se interpreta la actitud de vicepresidente como un intento de tomar distancia de los problemas de la gestión económica de Alberto Fernández. Un objetivo que tampoco resulta fácil, dado que la oposición ha decidido hacer a la Cristina el blanco de sus críticas.

Por ejemplo, ni bien realizado el discurso ante EcoLat, el diputado Ricardo López Murphy escribió: "Usted eligió y militó al que tiene el bastón y ‘no hace lo que hay que hacer, Cristina Kirchner. Este es el cuarto gobierno kirchnerista. No le vamos a permitir que se despegue de este fracaso".

Más concretamente, lo que están apuntando los economistas críticos del Gobierno es que la actual inflación no es culpa de los "sectores concentrados" sino una consecuencia directa del "Plan Platita" con el cual el Gobierno intentó recortar diferencias con la oposición luego de la derrota electoral en las PASO.

Fue así que en el último trimestre del año se emitieron unos $964.000 millones -una cifra que supera a la de los tres trimestres sumados-, y que, en términos de la base monetaria, implicaron una inyección de 28%. Y la gran impulsora de ese plan fue la propia Cristina, quien se había quejado de que la austeridad fiscal demostrada por Guzmán hasta ese momento había sido la culpable de que el Frente de Todos perdiera cuatro millones de votantes respecto de las presidenciales de 2019.

Ahora Guzmán promete que la inflación irá en descenso. Y el kirchnerismo aumenta su enojo, no porque no le crea en su capacidad de lograr el objetivo, sino porque cree que lo logrará mediante un ajuste fiscal.

Te puede interesar ¿Se viene un IFE para monotributistas?: analizan la entrega de un nuevo bono

Después de todo, el año pasado, también Guzmán había prometido que luego de marzo se iniciaría un descenso de inflación mes a mes, lo cual efectivamente ocurrió hasta agosto. Pero el método escogido fue el de una austeridad fiscal en la cual las jubilaciones terminaron siendo variable de ajuste.