Atención jubilados y pensionados: ¿cómo acceder al reintegro del 15% por pagar con tarjeta de débito?

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada en diciembre de 2019, permite a los titulares de jubilaciones o pensiones mínimas un reintegro del 15% del monto total de todas las compras que realicen con las tarjetas de débito que estén vinculadas con la cuenta en la que reciben sus haberes, en comercios minoristas o mayoristas de todo el país.

El mecanismo contempla una suma de hasta $1.200 mensuales por beneficiario, monto que asciende hasta los $2.400 para aquellas personas que perciban hasta una pensión por fallecimiento, siempre que no exceda el haber mínimo garantizado.

El reintegro alcanza a todos los productos de alimentos que se comercialicen en locales de venta por menor y/o mayor en mini, super e hipermercados, kioscos y almacenes que se encuentren inscriptos ante la AFIP, así como los productos de farmacia, siempre que se trate de venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería, productos cosméticos, de tocador y de perfumería.

El reintegro se realiza cuando las compras son abonadas con la tarjeta de débito donde la persona percibe la asignación, pensión o jubilación, pero también se incluyen cuando los pagos se hacen a través de códigos QR.

¿Cuándo se acredita el reintegro?

El monto a reintegrar se acreditará dentro de las 24 y 48 horas hábiles posteriores a efectuada la compra en la cuenta donde la persona percibe la asignación, pensión o jubilación, según el horario en que se haya realizado, con la tarjeta de débito donde la persona cobra la asignación, pensión o jubilación.

De esta forma, las compras por hasta $8.000 al mes en cualquiera de estos rubros recibirán un reintegro de $1.200, mientras que las compras por hasta $16.000 al mes recibirán un reintegro de $2.400 para los casos de jubilados que reciban hasta una pensión mínima.

Los reintegros correspondientes a los consumos alcanzados por el beneficio figuran en el resumen de la tarjeta de débito

También pueden acceder al beneficio del reintegro los titulares de la Asignación Universales por Hijo (AUH), las titulares Asignaciones por embarazo para protección social, las personas que perciben una pensión por fallecimiento que no exceda la mínima y las personas que perciben pensiones no contributivas nacionales que no excedan la mínima.

Los reintegros correspondientes a los consumos alcanzados por el beneficio figuran en el resumen de cuenta de la tarjeta de débito con la leyenda "Reintegro Solidaridad Ley N° 27.541".

Cuándo y dónde cobro ANSES: calendario abril 2022

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) yinforma todos los meses el calendario de cobro para todas sus prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único, como las correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción. De esta manera, el beneficiario puede saber dónde y cuándo cobra la prestación de ANSES.

Los calendarios de pago de todas las prestaciones del organismo previsional -incluídas jubilaciones y pensiones- pueden consultarse a través de la página web del organismo, en sus cuentas de Facebook y Twitter o telefónicamente llamando al 130.

Las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones se determinan a partir del último número del DNI del beneficiario y, en cada caso, se informa una fecha límite para cobrar las jubilaciones y pensiones

Jubilaciones y pensiones abril 2022

Haberes que no superen la suma mensual de $36.676:

Documentos terminados en:

0 cobran el: 8 de abril

1 cobran el: 11 de abril

2 cobran el: 12 de abril

3 cobran el: 13 de abril

4 cobran el: 13 de abril

5 cobran el: 18 de abril

6 cobran el: 19 de abril

7 cobran el: 20 de abril

8 cobran el: 21 de abril

9 cobran el: 22 de abril

Haberes que superen la suma mensual de $36.676:

Documentos terminados en:

0 y 1 cobran el: 25 de abril

2 y 3 cobran el: 26 de abril

4 y 5 cobran el: 28 de abril

8 y 9 cobran el: 29 de abril

Cuándo y dónde cobro ANSES Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo abril 2022

Documentos terminados en:

0 cobran el: 8 de abril

1 cobran el: 11 de abril

2 cobran el: 12 de abril

3 cobran el: 13 de abril

4 cobran el: 18 de abril

5 cobran el: 20 de abril

7 cobran el: 21 de abril

8 cobran el: 22 de abril

9 cobran el: 25 de abril

Cuándo y dónde cobro ANSES Asignación por Embarazo abril 2022:

0 cobran el: 11 de abril

1 cobran el: 12 de abril

2 cobran el: 13 de abril

3 cobran el: 18 de abril

4 cobran el: 19 de abril

5 cobran el: 20 de abril

6 cobran el: 21 de abril

7 cobran el: 22 de abril

8 cobran el: 25 de abril

9 cobran el: 26 de abril

Cuándo y dónde cobro ANSES Asignación por Prenatal y Maternidad abril 2022:

Documentos terminados en:

0 y 1 cobran el: 12 de abril

2 y 3 cobran el: 13 de abril

4 y 5 cobran el: 18 de abril

6 y 7 cobran el: 19 de abril

8 y 9 cobran el: 20 de abril

Cuándo y dónde cobro ANSES Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción abril 2022:

Quincena 1: cobran 6 de abril

Quincena 2: cobran 25 de abril

Cuándo y dónde cobro ANSES: Pensiones no Contributivas abril 2022:

Documentos terminados en:

0 y 1 cobran el: 1 de abril

2 y 3 cobran el: 4 de abril

4 y 5 cobran el: 5 de abril

6 y 7 cobran el: 6 de abril

8 y 9 cobran el: 7 de abril

Las Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas se cobran el 8 de abril

Fecha de cobro para la Asignación por desempleo abril 2022:

Desempleo:

0 y 1 cobran el: 25 de abril

2 y 3 cobran el: 26 de abril

4 y 5 cobran el: 27 de abril

6 y 7 cobran el: 28 de abril

8 y 9 cobran el: 29 de abril

Cuándo y dónde cobro ANSES: Tarjeta Alimentar abril 2022

La Tarjeta Alimentar se depositará junto a tu Asignación o Pensión en la misma cuenta y en la misma fecha en que habitualmente cada uno cobra la prestación.

Cobro de Tarjeta Alimentar para AUE de abril 2022

0 cobran el: 11 de abril

1 cobran el: 12 de abril

2 cobran el: 13 de abril

3 cobran el: 18 de abril

4 cobran el: 19 de abril

5 cobran el: 20 de abril

6 cobran el: 21 de abril

7 cobran el: 22 de abril

8 cobran el: 25 de abril

9 cobran el: 26 de abril

Cobro de Tarjeta Alimentar para AUH abril 2022

0 cobran el: 8 de abril

1 cobran el: 11 de abril

2 cobran el: 12 de abril

3 cobran el: 13 de abril

4 cobran el: 18 de abril

5 cobran el: 20 de abril

7 cobran el: 21 de abril

8 cobran el: 22 de abril

9 cobran el: 25 de abril

Cómo y dónde cobro ANSES: cómo sacar turnos

Una gran ayuda para iniciar los trámites reside en la posibilidad de solicitar online los turnos para la atención personalizada. Sin embargo pueden presentarse situaciones en las que no se logre completar este paso. ¿Cuáles son las opciones que tengo a mano para solucionarlo?

Puntualmente, tenés tres opciones:

Mi ANSES

Turnos ANSES

Atención virtual

Plataforma Mi ANSES

Mi ANSES es una plataforma digital que permite realizar diferentes trámites y consultas personales sin necesidad de ir a una oficina. Se ingresa con Clave de la Seguridad Social, que se puede obtener totalmente en línea.

Dentro de Mi ANSES, en la opción Información Personal, podés consultar tus relaciones familiares registradas en ANSES (padres, hijos y cónyuge) y modificar tus datos de contacto. Esta información es muy importante para cualquier trámite que tengas que realizar y para que puedan enviarte novedades acerca de tus prestaciones.

También podés realizar trámites, como solicitar el crédito ANSES o presentar la Libreta de Asignación por Hijo, entre otros, y consultas como Historia Laboral o informarte sobre el estado de tus trámites.