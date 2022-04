Elisa Carrió: "Cristina quiere que Alberto termine en desastre para polarizar ella con Milei"

Elisa Carrió aseguró que Cristina Kirchner busca debilitar a Alberto Fernández para sacar rédito en las elecciones de 2023. "Ella quiere que termine en un desastre para poder polarizar con Milei", señaló Carrió en declaraciones a TN.

La líder de la Coalición Cívica advirtió que se trata de "un golpe de hecho" que tiene antecedentes en la historia reciente.

"Es el caso de Chacho Álvarez cuando renuncia y el de Cobos, cuando desde la vicepresidencia quiere ser oposición. Cristina Kirchner no puede ser vicepresidenta y presidenta de la oposición. Por eso yo lo combatí a Cobos y la gente no entendía", agregó.

Elisa Carrió: "Cristina quiere que Alberto termine en desastre"

Asimismo, la exdiputada nacional señaló que Cristina Kirchner busca aprovechar la debilidad de Alberto Fernández en las elecciones generales. A su vez, analizó que eso sería un escenario de "extremos" que no le haría bien a la democracia.

Sobre la interna de Juntos por el Cambio , Carrió expresó que quiere una armonía en la conformación del espacio.

Por debajo de los principales cargos "hay gente mucho más entera, que tiene más integridad". "Son los que están haciendo los proyectos. Hay equipos cualquiera sea el presidente. Lo que veo es una desesperación electoralista, donde todo el mundo quiere ganar este año, y este año no hay elección, hay inflación. Hay guerra", advirtió.

"Hoy hay muchos que tienen fuegos de artificio, y hay que dejarlos que hablen", afirmó. "Lo que no dice Milei, que está bien coucheado, es el desastre que va a dejar lo que él propone", indicó.

"Muchos votos y un dictador atrás es lo que yo tengo miedo, es lo que pasa en muchos lugares de Europa. No es de derecha ni de izquierda. La avenida del medio es muy amplia: hay muchos argentinos que necesitamos tranquilidad", indicó.

Escenario 2023: qué dijo Carrió

Carrió también criticó a Horacio Rodríguez Larreta. "Hay candidatos que no se juegan, que no hablan de la deuda, estoy hablando de Horacio", dijo. Y aclaró sobre las candidaturas de 2023: "Los que están ahora no son los que van a hacer los candidatos. Hoy es todo exposición y desgaste".

Escenario 2023: qué dijo Carrió

"La democracia le permite a Milei hablar, porque él ataca la casta que es la que le permite estar. Es la ventaja de la democracia", agregó.

Carrió también se refirió al Consejo de la Magistratura, el fallo de la Corte y la actitud del Gobierno. "Hay una intención criminal del juez de Paraná y nosotros vamos a trabajar en su juicio político", detalló.

"Acá va a haber hambre, podemos mitigar el hambre, pero en otros países no se va a poder mitigar el hambre. Viene un quiebre de civilización sin igual. La gente tiene desasosiego y bronca", precisó sobre las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. "Es una tercera guerra mundial híbrida", indicó.

Te puede interesar Crece la presión interna: las 5 medidas urgentes que Cristina quiere que implemente Alberto Fernández

Además, afirmó que si Mauricio Macri ganaba en 2019, "lo volteaban". "No lo iban a dejar gobernar, no le iban a votar el acuerdo con el Fondo ni nos hubieran dejado actuar por la pandemia", aseguró. "La diferencia que tenemos con ese pejotismo es que no somos golpistas. Vamos a ser la garantía para que este gobierno termine su mandato", concluyó Carrió.