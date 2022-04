Federico Pinedo opinó que la idea de la dolarización es mala y propone cambiar de moneda: ¿cuál es su propuesta?

El exsenador del PRO mencionó que presentó un proyecto antes de dejar el cargo, que incluye pautas de no déficit y rebajas impositivas

El expresidente provisional del Senado Federico Pinedo sugirió cambiar de moneda en la Argentina pero aclaró que está en contra de la dolarización, propuesta que hizo el diputado liberal Javier Milei. Pinedo consideró que la dolarización "es una mala idea".

El exsenador del PRO explicó que antes de abandonar el cargo en 2019 dejó un proyecto de creación de una nueva moneda. Dijo que "hay muchos mecanismos posibles" para hacerlo y que propuso uno "en que la moneda argentina esté atada a una canasta de monedas extranjeras, por un tiempo".

Pinedo mencionó que su iniciativa proponía que la moneda argentina estuviera atada a otras de países con los que comercia como Brasil, Estados Unidos y China.

El exsenador del PRO dijo que luego esa moneda "se iría abriendo a la posibilidad de flotación de monedas para que hubiera libertad de tener un sistema más flexible, de salida, no como la convertibilidad que no tenía salida". Pinedo dijo que su proyecto de cambio de moneda en la Argentina "incluye pautas de no déficit y de baja de impuestos".

Criticas contra la dolarización

El expresidente provisional del Senado calificó como "una mala idea" la dolarización y cuestionó sin mencionarlo a Milei, que hizo esta propuesta.

Pinedo dijo que "hay quienes dicen que hay que eliminar el Banco Central y después proponen la dolarización", que dijo que consiste en "eliminar tu Banco Central y tomar el de Estados Unidos", en declaraciones a FM Futuröck.

El exsenador del PRO mencionó que la Argentina "tenía un sistema parecido, la convertibilidad con el oro", y que "lo que pasó fue que cuando bajaban los precios en dólares de los productos el país se quedaba con menos moneda de la que necesitaba la producción, lo que generó grandes crisis".

Federico Pinedo explicó las propuestas en las que trabajan para 2023: "La prioridad es eliminar la inflación"

El expresidente provisional del Senado calificó como "una mala idea" la dolarización

Pinedo trabaja para el equipo de Patricia Bullrich en vista a las elecciones presidenciales de 2023, y dijo que entre las propuestas que impulsan están la "prioridad de eliminar la inflación".

El exsenador del PRO consideró que fue un error del gobierno de Mauricio Macri no haber reducido la inflación: "Probablemente por considerar que no teníamos el poder político para hacerlo, teníamos 15 senadores sobre 72″.

El extitular provisional del Senado planteó que en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio en 2023 "habría que ir a políticas más de shock e integrales, todas orientadas al mismo objetivo, bajar la inflación drásticamente", a diferencia del gradualismo por el que optó el anterior gobierno de Macri.

Milei dio una clase abierta sobre dolarización

Casi como una celebridad, Javier Milei llegó al Parque O’Higgins de la ciudad de Mendoza poco después de las 20 para dar una charla abierta sobre dolarización. Con la cobertura de los principales medios nacionales, más de 12 mil personas lo escucharon con profusa atención. Muchos de los presentes fueron adolescentes y jóvenes que no superaban los 20 años.

El economista arrancó con todo, cantando la canción "Panic show" de La Renga. Acto seguido, gritó "Viva la libertad carajo". Y fustigó a la "casta política", a quienes trató de ladrones, parasitarios e inútiles.

Aunque utilizó un lenguaje técnico en algunos tramos de su exposición, el hoy diputado Nacional fue aplaudido en todo momento: "Tuvimos varios signos monetarios, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra, dejen de ser caraduras y llamar soberanía el robo de los políticos a los argentinos", arrancó.

Milei en Mendoza: qué dijo

Milei se dedicó a explicar las diferentes etapas del plan económico que tiene pensado implementar en caso de llegar a la Casa Rosada, que incluye un sistema de libre elección de moneda y, en tal sentido, sostuvo que "el peso es la moneda de la casta y no sirve ni para abono".

Milei en Mendoza: qué dijo

Previo a ello, no olvió saludar a los ruralistas que habían protestado más temprano: "Vamos a salir de los escombros para volver a ser una potencia. Quiero mandarle un saludo a esos argentinos que se rompen el lomo en el campo y que llegaron a la plaza pidiendo por libertad, pidiendo por el respeto a la propiedad y que se terminen los malditos impuestos y las malditas retenciones".

Acto seguido, Javier Milei hizo un repaso de la historia de la inflación en la Argentina, analizando la distorsión de los precios y cuestionando las políticas de redistribución de los ingresos.

A tal respecto, aseveró: "Hemos venido a contar por qué queremos salir de esa basura del peso, es la moneda de la casta y no sirve ni para abono. Esa manga de ladrones dijo que el peso es tener soberanía. Ustedes hablan de soberanía cuando quieren a la gente esclava".

Y agregó: "La primera reforma que vamos a hacer es pasar de la banca fraccionaria a un sistema anticorridas con la banca Simons".

Milei en Mendoza: duras críticas al Gobierno

Milei en Mendoza: duras críticas al Gobierno

Milei ponderó la dolarización y defendió el uso de divisas como medio de pago para la economía argentina, negando que esta medida vaya a generar mayores problemas.

El hoy legislador arengó contra el peso como moneda, al asegurar que no cumple con las condiciones de tal. Y puntualizó: "Aquellos que a ustedes los obligan a tener pesos y ahorrar en pesos, ahorran en dólares. Cuando les preguntan por eso, dicen ‘lo mío es otra cosa'".

A posteriori, les respondió a los referentes de otras fuerzas que cuestionaron su proyecto a largo plazo de eliminar el Banco Central: "No necesitamos un prestamista de última instancia con banca Simons. Políticos, dejen de mentirle a la gente, dejen de meterles miedo".

Mientras el público le gritaba "Milei presidente", este sostenía: "La casta tiene miedo porque ustedes dejaron de ser corderitos. Ellos tienen miedo de que ustedes sean libres. Quieren que sean esclavos, pero ustedes les van a dar una lección en 2023″.

Milei 2023: sus iniciativas

Como es usual, fustigó sobre el gasto público y acusó: "La inflación es para beneficiar a los políticos ladrones. (…) Vamos a eliminar el peso y vamos a eliminar el Banco Central, y de esa manera vamos a eliminar la inflación".

Milei 2023: sus iniciativas

En otro orden de cosas, volvió a confiar en que si alcanza el balotaje en las elecciones del 2023, será "el próximo presidente" de la Argentina, al tiempo que criticó fuertemente a los "econochantas", que son funcionales a "la casta" y que, según su visión, existen en ambos lados de la "grieta".

En uno de los tramos más divertidos, criticó al gobernador de Mendoza por el mal funcionamiento de la iluminación: "Suarez, no me jodan con las luces, ¿no les alcanzó con voltearme la conferencia en la bolsa?", dijo.

Finalmente, terminó con su célebre latiguillo, al tiempo que agitaba una bandera argentina: "Viva la libertad, carajo". De fondo se escuchaba "se viene el estallido". Estrofa de una canción de Bersuit Vergarabat.

Javier Milei llegó el viernes a Mendoza y brindó una conferencia en la sede del Partido Demócrata, en la capital mendocina, señala Noticias Argentinas.

Te puede interesar Anses | Cuánto es la jubilación mínima en Argentina 2022

Allí, ante un nutrido grupo de militantes, curiosos y periodistas, arrancó algunas sonrisas al asegurar que no usa peluca, que el cabello que ostenta es suyo. A su vez, reveló que tiene un rabino de cabecera al que consulta todas las semanas y que le da "muchas herramientas para enfrentar tantas operetas y calumnias".