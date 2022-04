Máximo Kirchner apuntó contra los empresarios por la suba de precios y pidió que "no pongan cara de distraídos"

En medio de la interna que mantiene distantes a los máximos dirigentes de la coalición gobernante, el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, advirtió este sabado que "la mejor manera de poder construir una victoria en 2023 es comprender el 2019", cuando el Frente de Todos supo "interpretar el anhelo y el dolor" de los argentinos.

"La mejor manera de poder construir una victoria en 2023 es comprender el 2019. En 2019 no sólo fue la inteligencia y la generosidad de la compañera (Cristina Kirchner). Lo que hizo ese frente fue interpretar el anhelo y el dolor de nuestro pueblo", resaltó el diputado nacional.

Al participar del cierre del plenario sindical del PJ Bonaerense en la ciudad de Baradero, previo a la celebración del Día del Trabajador, el dirigente de La Cámpora subrayó: "La verdad que fue durísimo el macrismo, pero pudimos derrotar a eso. Hubo un gesto fundamental que fue el de la compañera vicepresidenta que entendió e hizo una correcta lectura de la coyuntura para poder organizar a su pueblo".

"Es hora de que el sector financiero reconozca que en el país hay argentinos que necesitan que no pongan cara de distraídos"

"No se fijó en qué le había dicho cada uno de aquellos que llegaban a integrar el Frente de Todos. Más bien, miraba el presente y el futuro, que es lo que cada dirigente tiene que hacer", puntualizó.

El presidente del PJ bonaerense apuntó contra los empresarios por la suba de los precios: "Durante la pandemia los trabajadores y trabajadoras cedieron parte de sus ingresos, el Estado hizo su parte ayudando a los empresarios con el IFE y ahora falta que el tercer actor diga presente. Ahora que hay que frenar los precios el empresariado pone cara de yo no fui".

"Es hora de que el sector financiero reconozca que en el país hay argentinos que necesitan que no pongan cara de distraídos", disparó.

Crisis interna

Las celebraciones por el Día del Trabajador volvieron a exponer las diferencias que existen dentro de la coalición de gobierno, dado que mientras que Máximo Kirchner participó del plenario en Baradero, el presidente Alberto Fernández se mostró en una actividad en el municipio de San Vicente.

"Cuando uno quiere representar tiene que asumir los costos de ser conducción, porque sino es muy fácil. Porque si no parece que algunos dicen 'no, me están apretando, no me dejan ir a tal acto', empezamos todos así y es muy extraño", ironizó.

Además, cuestionó la idea de que aquellos dirigentes que ocupan el cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad puedan desempeñarse como Presidente de la Nación, tras comparar la gestión económica del ex presidente Fernando De la Rúa con la del ex mandatario Mauricio Macri, ambos ex alcaldes porteños.

"Le dieron a un mundo en pandemia lo mismo que le dieron a Macri", disparó contra el FMI

"Soy de los que piensan que existe la bendición de la Ciudad de Buenos Aires. Que cualquiera que pasa por la jefatura de Gobierno y después lo ponen de presidente porque ahí está concentrado en 40 manzanas el poder económico. Generan ilusiones ópticas en nuestra sociedad, que después las paga cara la sociedad", subrayó.

Por último, Kirchner cuestionó al Fondo Monetario Internacional por el crédito otorgado a la Argentina: "Le dieron a un mundo en pandemia lo mismo que le dieron a Macri".

"Macri tomó un crédito para construir una casa, se la timbeó y ahora tenemos no sólo que pagar el alquiler sino el crédito de una casa que no fue construida. Es dramático", sentenció.