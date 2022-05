Beneficios fiscales a empresas que contraten a jóvenes de 18 a 30 años: cuáles son las ventajas

La oposición en el Congreso Nacional sigue impulsado proyectos económicos con el fin de mitigar la carga impositiva a diversos sectores; y en ese sentido, el radicalismo presentó una iniciativa que propone un régimen de incentivo fiscal especial respecto de los aportes patronales.

En líneas generales, el proyecto de ley propone eximir del pago de las cargas patronales a las empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 30 años en un 100% los primeros seis meses, 75% del séptimo mes al año, 50% de los 13 a los 18 meses y 25 % de los 18 hasta los 24 meses.

Pero además, la iniciativa también plantea beneficios impositivos más prolongados en el tiempo para aquellos casos donde el joven contratado se esté formando académicamente. En estos casos, se eximirá del pago de las cargas patronales del 100% los primeros 12 meses, 75% hasta los 24 meses, 50% de los 24 hasta los 36 meses y 25 % hasta el cuarto año.

"Lo que estamos proponiendo en el proyecto es la creación de un régimen de incentivos especiales específicos en el marco de los aportes patronales. Es un régimen de incentivo fiscal con la idea de que aquellas empresas o empleadores, asociaciones civiles, fundaciones, ONG, y todos los distintos tipos de formas de personas jurídicas que contraten jóvenes de 18 a 30 años, que no tengan hoy un empleo formal y que además no reduzca la nómina de trabajadores ya existentes en esa organización, una vez que los contraten, accedan a este régimen de incentivo fiscal", explicó a iProfesional la diputada nacional del bloque Evolución Radical -que responde a Martín Lousteau- Danya Tavela.

La legisladora nacional añadió que el objetivo de este régimen de incentivo fiscal apunta a tres ventanas:

- "La primera es lograr que los jóvenes de 18 a 30 años, que son quienes tienen un alto número de informalidad en sus empleos y altos números de desocupación, tengan una posibilidad de tener un empleo genuino y formal".

- "La segunda tiene que ver con que además del trabajo, se favorezca la formación en los jóvenes, porque un problema con el que nosotros nos vamos a encontrar cuando salgamos de esta crisis en la que se encuentra Argentina y podamos empezar a generar empleo genuino, va a ser que nuestros jóvenes van a tener un nivel de formación muy deficitario o muy menor al que se quiere para ingresar competitivamente al mundo".

- "Y la tercera cuestión, tiene que ver con que las empresas encuentren incentivos para generar empleo y contratar gente", precisó Tavela en entrevista con este medio.

Quiénes acompañan a este proyecto de incentivo laboral

El proyecto de ley, que consta de 11 artículos y propone en el primero crear "el Régimen de Incentivo Laboral para la Juventud el cual tiene como objetivo fomentar la incorporación de jóvenes al empleo formal e incentivar la terminalidad educativa y la formación y/o capacitación en un oficio y/o profesión", cuenta con el apoyo, no solo del radicalismo (Evolución Radical), sino que además lleva las firmas de legisladores del bloque del PRO, del bloque de Encuentro Federal (que lidera Margatita Stolbizer) "y entiendo que va a tener apoyo del Frente de Todos, porque es un proyecto que no daña a nadie y que favorece mucho a la inserción de nuestros jóvenes", consideró la impulsora de la iniciativa.

"Yo ya estoy conversando con algunos miembros de la comisión donde ese proyecto se deriva. Todavía no tiene los giros presupuestarios pero ya he estado conversando con algunos de los miembros de esas comisiones y algunos diputados del Frente de Todos y el peronismo federal para lograr el acompañamiento", detalló Danya Tavela.

El proyecto del nuevo radicalismo en el Congreso que ingresó en las últimas horas a ambas cámaras, ya cosechó algunas críticas o dudas respecto a si es viable y al costo fiscal que pueda conllevar, por lo que la legisladora pidió aclarar ese punto:

"Es importante aclarar que el proyecto no tiene ningún costo fiscal, porque es todo generación de empleo nuevo, es decir, son todos ingresos que vos no estás teniendo como fisco, no hay nadie que hoy esté aportando por jóvenes que no tiene contratados... por eso creo que este proyecto es una oportunidad para crear empleo genuino y de hacerlo de una manera que no daña al fisco, sino que incentiva las posibilidades de mejora para el empleador y para los jóvenes", explicó.

Por otro lado, además de las adhesiones que están buscando en el Congreso para tratar y aprobar el proyecto de ley, la diputada aseguró que aspiran a tener además el "acompañamiento social", y en ese contexto explicó que la oposición se reúne permanentemente con el sector productivo y empresarial.

"Nosotros estamos trabajando y profundizando ese trabajo con sectores empresariales, algunos sindicatos, organizaciones de jóvenes... Es un tema que está en la agenda pública porque incluso la Ciudad sacó un programa bastante parecido, y me parece que es importante poder trabajar en eso y generar esos consensos indispensables para que pueda ser tratado", explicó la legisladora nacional.

A su vez, la diputada radical aseguró que está dispuesta a que su proyecto sufra modificaciones con el fin de que sea tratado en el recinto: "El proyecto puede ser mejorado también, por qué no -se preguntó- y uno tiene que entender que justamente los consensos colectivos son las que nos permiten hacer mejor las cosas, así que esperamos poder generar el debate en las distintas comisiones para que el proyecto salga mejor de lo que está planteado", afirmó.

Este es un proyecto de ley que Evolución Radical ya había prometido en campaña, producto de sus recorridas en todas las provincias del país en donde los testimonios de empleadores eran similares y reiterativos: "a mí me gustaría contratar gente, pero la verdad, es que los costos son muy altos".

Otros puntos del proyecto de ley

Por otro lado, el proyecto de ley que propone un régimen de incentivo fiscal a empresas, aclara en su artículo 6 que además de contratar jóvenes de entre 18 y 30 años para acceder a los beneficios, no deben haber reducido su nómina.

"Para acceder al beneficio regulado en el artículo tercero y cuarto las Micro, Pequeña y Mediana Empresa, grandes empresas del sector privado, sociedades comerciales, cooperativas, organizaciones de la sociedad civil, empleadores rurales y la persona humana que tenga domicilio en Argentina, no puede disminuir su nómina de trabajadores/as seis (6) meses antes de contratar un nuevo/a trabajador/a mediante el presente régimen, excepto que dicha disminución obedezca a una decisión del trabajador/a", reza el texto de la iniciativa presentada.

A su vez, en su artículo 10, añade: "La autoridad de aplicación, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, deberá hacer un seguimiento sobre el Régimen de Incentivo Laboral para la Juventud, recabar la información pertinente sobre participantes, empleadores, duración de las relaciones laborales como así también generar los indicadores que permitan realizar un seguimiento, adecuación, prórroga o cualquier otra medida que permita alcanzar los objetivos de la presente ley".

Por último, en los fundamentos de la iniciativa, se hace hincapié no solo en la generación de empleo joven, sino en la formación académica de los mismos, y en ese sentido, argumentaron: "El problema para la inserción social de nuestra juventud no se alcanzará cuando estos accedan a un trabajo formal, sino que además debemos motivarlos, incentivarlos y fomentar que finalicen sus estudios secundarios, pero así también que continúen estudios terciarios, universitarios y de formación profesional en institutos. De esta manera, cada trabajador o trabajadora podrá adquirir las habilidades pertinentes para desarrollar correctamente su trabajo; como así también, estar preparado/a para las necesidades y particularidades del mundo laboral y social".

"Generar trabajo genuino implica darle a los jóvenes no solo una remuneración económica sino que también conlleva fomentar la cultura del trabajo, garantizar la inclusión en la economía, promover la educación, la dignidad humana y el desarrollo económico, social y familiar de la juventud argentina", cerraron.